Trumpov mobitel: Skuplji, ružniji i više nije 'Made in USA'

Najnovije izvješće otkriva kako Trump Mobile T1 pametni telefon odustaje od ključnih obećanja. Cijena raste, proizvodnja više nije u potpunosti američka, a i raspored kamere se mijenja - na lošije

Bug.hr nedjelja, 8. veljače 2026. u 09:23
Neslužbena snimka finalne verzije Trump Mobile T1
Neslužbena snimka finalne verzije Trump Mobile T1

Čini se kako projekt pametnog telefona povezanog s američkim predsjednikom nailazi na prve velike probleme. Trump Mobile T1, uređaj koji je trebao utjeloviti viziju "America First", već odustaje od nekih ključnih početnih obećanja, kako otkriva najnovije izvješće portala Engadget. Izvješće donosi uvid u gotovo konačni dizajn T1 pametnog telefona te otkriva značajne promjene u cijeni i planovima za proizvodnju.

Novinari su razgovarali s Donom Hendricksonom i Ericom Thomasom, dvojicom od tri izvršna direktora tvrtke Trump Mobile. Oni su potvrdili kako će prvi pametni telefon tvrtke dobiti osjetno višu cijenu te se više neće moći pohvaliti da je u potpunosti proizveden u SAD-u. Što se cijene tiče, Hendrickson je izjavio da će svi koji su uplatili polog od sto dolara i dalje platiti ukupno 499 USD kao "početnu cijenu", ali bi kasniji kupci za isti uređaj mogli izdvojiti čak do 999 USD.

Osim cijene, najveća promjena tiče se porijekla uređaja. Thomas je otkrio da će T1 pametni telefon prolaziti samo "konačno sastavljanje" u Miamiju, čime se napušta originalna marketinška poruka da je uređaj "ponosno dizajniran i izrađen u Sjedinjenim Državama". Umjesto toga, na web stranici sada stoji opis koji kaže "s američkim rukama iza svakog uređaja", što je znatno neodređenija formulacija. Zahvaljujući snimci iz izvješća, vidljivo je da je i dizajn pozicija kamera promijenjen, uz ružniju izvedbu.

Na kraju, iako se na službenim stranicama i dalje tvrdi da će T1 pametni telefon biti objavljen "kasnije ove godine", točan datum izlaska još uvijek nije poznat. Uz to, sada više nije poznata ni konačna cijena za šire tržište, što cijeli projekt čini još neizvjesnijim.

Ovako je izgledala prva najava Trump Mobile T1 mobitela
Ovako je izgledala prva najava Trump Mobile T1 mobitela

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi