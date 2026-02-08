Trumpov mobitel: Skuplji, ružniji i više nije 'Made in USA'

Najnovije izvješće otkriva kako Trump Mobile T1 pametni telefon odustaje od ključnih obećanja. Cijena raste, proizvodnja više nije u potpunosti američka, a i raspored kamere se mijenja - na lošije

Čini se kako projekt pametnog telefona povezanog s američkim predsjednikom nailazi na prve velike probleme. Trump Mobile T1, uređaj koji je trebao utjeloviti viziju "America First", već odustaje od nekih ključnih početnih obećanja, kako otkriva najnovije izvješće portala Engadget. Izvješće donosi uvid u gotovo konačni dizajn T1 pametnog telefona te otkriva značajne promjene u cijeni i planovima za proizvodnju.

Novinari su razgovarali s Donom Hendricksonom i Ericom Thomasom, dvojicom od tri izvršna direktora tvrtke Trump Mobile. Oni su potvrdili kako će prvi pametni telefon tvrtke dobiti osjetno višu cijenu te se više neće moći pohvaliti da je u potpunosti proizveden u SAD-u. Što se cijene tiče, Hendrickson je izjavio da će svi koji su uplatili polog od sto dolara i dalje platiti ukupno 499 USD kao "početnu cijenu", ali bi kasniji kupci za isti uređaj mogli izdvojiti čak do 999 USD.

Osim cijene, najveća promjena tiče se porijekla uređaja. Thomas je otkrio da će T1 pametni telefon prolaziti samo "konačno sastavljanje" u Miamiju, čime se napušta originalna marketinška poruka da je uređaj "ponosno dizajniran i izrađen u Sjedinjenim Državama". Umjesto toga, na web stranici sada stoji opis koji kaže "s američkim rukama iza svakog uređaja", što je znatno neodređenija formulacija. Zahvaljujući snimci iz izvješća, vidljivo je da je i dizajn pozicija kamera promijenjen, uz ružniju izvedbu.

Na kraju, iako se na službenim stranicama i dalje tvrdi da će T1 pametni telefon biti objavljen "kasnije ove godine", točan datum izlaska još uvijek nije poznat. Uz to, sada više nije poznata ni konačna cijena za šire tržište, što cijeli projekt čini još neizvjesnijim.