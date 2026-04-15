Trumpov T1 Phone prikazan na novim renderima uz ažurirane specifikacije

Nove specifikacije T1 Phonea iz Trump Mobile uglavnom podsjećaju na model HTC U24 Pro, što i ne bi bio problem da taj mobitel nije predstavljen 2024. godine

T1 Phone Trump Mobilea mogao bi uskoro stići na tržište, nakon što su na službenim stranicama operatera objavljene ažurirane specifikacije i novi renderi mobitela.

Naime, novobjavljeni renderi prikazuju generički dizajn, uz američku zastavu i oznake Trump Mobilea na poleđini. U središtu stražnje strane nalazi se ovalni modul kamere s tri senzora i dodatnim brendiranjem proizvođača. Ipak se mora u svakom trenutku znati da je riječ o Trump Mobileu.

Što se tiče specifikacije, nove informacije navode da će T1 Phone imati 6,78-inčni AMOLED zaslon s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, što je značajno povećanje u odnosu na ranije spominjani 6,25-inčni zaslon zbog kojeg se mobitel svrstavao u kompakte. Prednja kamera trebala bi imati 50 MP, dok će uređaj pokretati SoC iz Qualcommove serije Snapdragon 7.

Na stražnjoj strani nalazi se glavna kamera od 50 MP, uz dodatni 50-megapikselni telefoto senzor s 2x optičkim zumom te 8-megapikselnu ultraširoku kameru. Mobitel bi trebao imati bateriju kapaciteta 5.000 mAh s podrškom za 30 W punjenje, a pokretat će ga sad već dvije godine stari Android 15.

Zanimljivo, objavljene specifikacije uvelike podsjećaju na model HTC U24 Pro iz 2024. godine. Takve podudarnosti često sugeriraju korištenje ODM (Original Design Manufacturer) platforme, gdje proizvođači preuzimaju već razvijeni dizajn i prilagođavaju ga vlastitom brendu. U tom kontekstu, Trump Mobile bi mogao ciljati na brži izlazak na tržište i niže troškove razvoja, oslanjajući se na provjeren hardver, uz minimalne izmjene u dizajnu i softveru.

Iako to ne mora nužno biti loša stvar, jer se radi o solidnoj hardverskoj osnovi, ovakav pristup može otežati diferencijaciju na tržištu, osobito u cjenovnom razredu od oko 500 dolara, gdje konkurencija već nudi tehnološki naprednije uređaje. Početna cijena T1 Phonea trebala bi iznositi 499 dolara, no za sada nema informacija o točnom datumu početka prodaje.