Vivo Apex uskoro više neće biti samo koncept

Krajem veljače pisali smo o tada još uvijek konceptualnom mobitelu tvrtke Vivo. Za razliku od mnogih drugih mobitela, Apex se odlikuje velikim zaslonom koji prekriva gotovo cijelu prednju stranu uređaja te unatoč tome nema notch.

Naime, Vivo je umjesto urezanog zaslona koji se velikom dijelu korisnika ne sviđa (ima i onih kojima je notch OK) radije odabrao standardni „cijeli“ zaslon, a prednju kameru pospremio u unutrašnjost kućišta. Zahvaljujući tome, korisnici će uskoro dobiti mobitel čiji su gornji i bočni rubovi debljine samo 1,8 milimetara, a donji tek 4,3 milimetara.

Do prednje kamere će dolaziti na zahtjev, odnosno tek onda kada pritisnu gornju stranu kućišta. Treća Apexova prednost je skener otiska prsta koji se nalazi unutar zaslona, a koji je prema navodima proizvođača napredniji i od onoga koji se nalazi u njihovom X20 Plus UD mobitelu. Osim što skener sada prekriva veću površinu zaslona (cijela donja polovina), skener podržava i skeniranje do dva prsta odjednom što povećava sigurnost.

Kako na prednjoj strani uređaja nema ničega osim zaslona, Vivo je implementirao i Screen SoundCasting tehnologiju koja zvuk reproducira pomoću oku neprimjetnih vibracija zaslona čime se izbjegla ugradnja standardnog zvučnika koji bi utjecao na omjer između zaslona i kućišta.

Vivo Apex je ovih dana konačno prestao biti samo koncept. Naime, Vivo je za 12. lipnja najavio događaj na kojemu će i službeno predstaviti ovaj uređaj. Tada ćemo doznati i potpune specifikacije uređaja za kojeg proizvođač tvrdi da predstavlja budućnost svim ostalim mobitelima - "The future of smartphone is here.".