Vivo patentirao mobitel sa zaslonom koji se vertikalno izvlači

Vivo je patentirao neobični patent mobitela sa zaslonom koji se, za razliku od dosadašnjih ideja, ne širi u širinu već se vertikalno izvlači.

Prema patentu, zaslon bi se „odmotavanjem“ produživao prema gore pa bi mobitel u prošrirenom stanju bio znatno viši nego u standardnom obliku.

Riječ je o poprilično zanimljivom rješenju, barem s dizajnerske strane, no ostaje pitanje kakve bi stvarne prednosti donijelo u svakodnevnoj upotrebi. Većina modernih aplikacija već je optimizirana za visoke omjere stranica kakve imaju današnji mobiteli pa nije sasvim jasno što bi dodatno povećanje visine moglo ponuditi.

No, treba imati još na umu da je riječ tek o patentnoj prijavi, a ne o službenom predstavljenom konceptu ili proizvodu. Uostalom, nije rijetko da proizvođači mobitela prijavljuju patente za različite ideje koje na kraju nikada ne završe u komercijalnim uređajima.