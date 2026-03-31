Vivo X300 Ultra donosi još bolje kamere, a po prvi puta stiže i na tržišta izvan Kine

Iako bez velikih dizajnerskih promjena, Vivo X300 Ultra donosi važna poboljšanja u pogledu sustava kamera, a po prvi će puta biti dostupan za kupnju i izvan Kine

SPECIFIKACIJE Ekran 6,82″ LTPO AMOLED (1.440 × 3.168 px, ~510 ppi), 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, do 1B boja Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 512 GB – 16 GB / 512 GB, 1 TB (UFS 4.1) Stražnje kamere - 200 MP (f/1.9, 35 mm wide, 1/1.12″, PDAF, gimbal OIS)

- 200 MP periskopska telefoto (f/2.7, 85 mm, 1/1.4″, PDAF, OIS, 3.7× optički zoom)

- 50 MP ultraširoka (f/2.0, 14 mm, 116°, PDAF, OIS) Prednja kamera 50 MP (f/2.5, AF, HDR, 4K video) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G; Wi-Fi 6/7; Bluetooth 5.4; NFC; infracrveni port Baterija 6.600 mAh, 100 W žično, 40 W bežično, reverzibilno punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C (USB 3.2, DisplayPort) Dimenzije i masa 163 × 76,8 × 8,2–8,5 mm; 232–237 g Operacijski sustav Android 16, OriginOS 6 Datum predstavljanja 30. ožujka 2026.

Vivo X300 Ultra službeno je predstavljen kao nasljednik prošlogodišnjeg modela, ali bez velikih zaokreta u filozofiji. Umjesto radikalnih promjena, Vivo je nastavio igrati na sigurno i dodatno ispolirao ono po čemu je serija već prepoznata, fotografiju, a mobitel po prvi puta stiže i na tržišta izvan Kine, što će zasigurno razveseliti neke kupce.

S prednje se strane mobitela nalazi 6,82-inčni Ultra XDR AMOLED zaslon rezolucije 3.168 x 1.440 piksela, uz adaptivnu frekvenciju osvježavanja koja ide od 1 do 144 Hz. Radi se, dakle, o klasičnom flagship zaslonu kojem se zasigurno neće moći ništa zamjeriti, pogotovo zbog toga što je napravljen s naglaskom na visoku svjetlinu i glatko iskustvo korištenja. S cijele vizualne strane uređaja, Vivo X300 Ultra ne odstupa previše od prethodnika, izuzev toga što je kapacitivna tipka za kameru iz nekog razloga uklonjena.

Vivo X300 Ultra Foto: Vivo

Ispod "haube" se nalazi aktualni Qualcommov flagship SoC, Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen do 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije. Pod pretpostavkom da će kinesko tržište uživati u različitim konfiguracijama, kao što je i inače slučaj s mobitelima kineskih proizvođača, na globalnom će tržištu vjerojatno stići samo verzija od 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Baterija mu ima kapacitet 6.600 mAh, uz podršku za 100-vatno žično i 40-vatno bežično punjenje.

Kako se radi o mobitelu za fotografske entuzijaste, glavni adut ovog mobitela upravo su njegove kamere. Glavna kamera sada koristi novi 1/1,12-inčni Sonyjev Lytia 901 senzor od 200 MP, koji je donosi čak četiri puta veću rezoluciju u odnosu na prethodnika. Riječ je o klasičnoj 35-milimetarskoj žarišnoj duljini, što će posebno cijeniti ljubitelji ulične fotografije. Objektiv koristi novu 1G+6P tehnologiju premaza koja smanjuje refleksije, dok stabilizacija doseže razinu CIPA 6.5.

Vivo X300 Ultra Foto: Vivo

Nadalje, tefoto kamera na 85 mm zadržava rezoluciju od 200 MP, ali prelazi na nešto noviji i ujedno napredniji Samsungov ISOCELL HP0 senzor. Uz to dolazi brži autofokus (do 60 ažuriranja u sekundi), bolja energetska učinkovitost i napredna optička stabilizacija (CIPA 7.0), što bi u praksi trebalo značiti stabilnije i oštrije zumirane fotografije. Ultraširoka kamera od 14 mm koristi poznati, 50-megapikselni 1/1,28-inčni senzor iz prethodne generacije

Vivo X300 Ultra Foto: Vivo

Vivo ovoga puta dodatno širi mogućnost fotografije s novim telekonverterima, jednim od 400 mm (17,4x) i jednim od 200 mm (8,7x), a korisnici mogu kupiti i dodatni Imaging Grip Kit koji će mobitelu dati fizičke kontrole fotoaparata. Na video strani, uređaj donosi punu optičku stabilizaciju na svim kamerama, 4K snimanje pri 120 FPS-a u 10-bitnom Log formatu te podršku za 3D LUT-ove. Novi sustav obrade boja temelji se na dodatnom 50-megapikselnom senzoru s 12 spektralnih kanala, što omogućuje precizniju reprodukciju boja i fleksibilniju obradu u postprodukciji.

Vivo X300 Ultra bit će dostupan za kupnju u zelenoj, srebrnoj i crnoj boji. Trenutno nije poznato kolika će mu cijena biti izvan Kine, ali vjerojatno će biti u rangu Samsungove i Xiaomijeve aktualne Ultre.