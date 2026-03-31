Vivo X300 Ultra donosi još bolje kamere, a po prvi puta stiže i na tržišta izvan Kine
Iako bez velikih dizajnerskih promjena, Vivo X300 Ultra donosi važna poboljšanja u pogledu sustava kamera, a po prvi će puta biti dostupan za kupnju i izvan Kine
|Ekran
|6,82″ LTPO AMOLED (1.440 × 3.168 px, ~510 ppi), 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, do 1B boja
|Čip
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
|RAM / Memorija
|12 GB / 256 GB, 512 GB – 16 GB / 512 GB, 1 TB (UFS 4.1)
|Stražnje kamere
|- 200 MP (f/1.9, 35 mm wide, 1/1.12″, PDAF, gimbal OIS)
- 200 MP periskopska telefoto (f/2.7, 85 mm, 1/1.4″, PDAF, OIS, 3.7× optički zoom)
- 50 MP ultraširoka (f/2.0, 14 mm, 116°, PDAF, OIS)
|Prednja kamera
|50 MP (f/2.5, AF, HDR, 4K video)
|Povezivost
|GSM / HSPA / LTE / 5G; Wi-Fi 6/7; Bluetooth 5.4; NFC; infracrveni port
|Baterija
|6.600 mAh, 100 W žično, 40 W bežično, reverzibilno punjenje
|Konektor za slušalice
|Ne
|Vrsta USB konektora
|USB-C (USB 3.2, DisplayPort)
|Dimenzije i masa
|163 × 76,8 × 8,2–8,5 mm; 232–237 g
|Operacijski sustav
|Android 16, OriginOS 6
|Datum predstavljanja
|30. ožujka 2026.
Vivo X300 Ultra službeno je predstavljen kao nasljednik prošlogodišnjeg modela, ali bez velikih zaokreta u filozofiji. Umjesto radikalnih promjena, Vivo je nastavio igrati na sigurno i dodatno ispolirao ono po čemu je serija već prepoznata, fotografiju, a mobitel po prvi puta stiže i na tržišta izvan Kine, što će zasigurno razveseliti neke kupce.
S prednje se strane mobitela nalazi 6,82-inčni Ultra XDR AMOLED zaslon rezolucije 3.168 x 1.440 piksela, uz adaptivnu frekvenciju osvježavanja koja ide od 1 do 144 Hz. Radi se, dakle, o klasičnom flagship zaslonu kojem se zasigurno neće moći ništa zamjeriti, pogotovo zbog toga što je napravljen s naglaskom na visoku svjetlinu i glatko iskustvo korištenja. S cijele vizualne strane uređaja, Vivo X300 Ultra ne odstupa previše od prethodnika, izuzev toga što je kapacitivna tipka za kameru iz nekog razloga uklonjena.
Ispod "haube" se nalazi aktualni Qualcommov flagship SoC, Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen do 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije. Pod pretpostavkom da će kinesko tržište uživati u različitim konfiguracijama, kao što je i inače slučaj s mobitelima kineskih proizvođača, na globalnom će tržištu vjerojatno stići samo verzija od 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Baterija mu ima kapacitet 6.600 mAh, uz podršku za 100-vatno žično i 40-vatno bežično punjenje.
Kako se radi o mobitelu za fotografske entuzijaste, glavni adut ovog mobitela upravo su njegove kamere. Glavna kamera sada koristi novi 1/1,12-inčni Sonyjev Lytia 901 senzor od 200 MP, koji je donosi čak četiri puta veću rezoluciju u odnosu na prethodnika. Riječ je o klasičnoj 35-milimetarskoj žarišnoj duljini, što će posebno cijeniti ljubitelji ulične fotografije. Objektiv koristi novu 1G+6P tehnologiju premaza koja smanjuje refleksije, dok stabilizacija doseže razinu CIPA 6.5.
Nadalje, tefoto kamera na 85 mm zadržava rezoluciju od 200 MP, ali prelazi na nešto noviji i ujedno napredniji Samsungov ISOCELL HP0 senzor. Uz to dolazi brži autofokus (do 60 ažuriranja u sekundi), bolja energetska učinkovitost i napredna optička stabilizacija (CIPA 7.0), što bi u praksi trebalo značiti stabilnije i oštrije zumirane fotografije. Ultraširoka kamera od 14 mm koristi poznati, 50-megapikselni 1/1,28-inčni senzor iz prethodne generacije
Vivo ovoga puta dodatno širi mogućnost fotografije s novim telekonverterima, jednim od 400 mm (17,4x) i jednim od 200 mm (8,7x), a korisnici mogu kupiti i dodatni Imaging Grip Kit koji će mobitelu dati fizičke kontrole fotoaparata. Na video strani, uređaj donosi punu optičku stabilizaciju na svim kamerama, 4K snimanje pri 120 FPS-a u 10-bitnom Log formatu te podršku za 3D LUT-ove. Novi sustav obrade boja temelji se na dodatnom 50-megapikselnom senzoru s 12 spektralnih kanala, što omogućuje precizniju reprodukciju boja i fleksibilniju obradu u postprodukciji.
Vivo X300 Ultra bit će dostupan za kupnju u zelenoj, srebrnoj i crnoj boji. Trenutno nije poznato kolika će mu cijena biti izvan Kine, ali vjerojatno će biti u rangu Samsungove i Xiaomijeve aktualne Ultre.