Vivo X300 Ultra koštat će u Europi skoro 2.000 eura?

Iako su kineski mobiteli nekada nudili više za manje, čini se da to nije slučaj kod kod nišnih, fotografski orijentiranih flagshipa kao što je Vivo X300 Ultra

Vivo je nedavno predstavio svoj flagship mobitel koji bi ubrzo trebao stići i na europsko tržište. Radi se o modelu Vivo X300 Ultra čija bi verzija sa 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije mogla koštati čak 1.900 eura.

Ova informacija dolazi od dugogodišnjeg analitičara i tipstera Rolanda Quandta, koji kao izvore spominje upravo neke europske trgovce. Spominje također i da će kupci moći kupiti dodatne pakete koji će, uz mobitel, sadržavati i fotografsku opremu poput telekonvertera. Cijena tih paketa mogla bi kretati od 2.300 eura.

Euro retailers: Vivo X300 Ultra 16GB/1TB will be available for 1900 Euro. Again, wtf. — Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 2026-04-02T10:29:22.759Z

Ako se ova cijena pokaže točnom, to bi stavilo Vivo X300 Ultra uz bok modelima poput iPhonea 17 Pro Maxa i Galaxy S26 Ultre, barem kada je riječ o najjačim konfiguracijama s 1 TB memorije. No, trenutno nije poznato hoće li Vivo uopće ponuditi verziju s manje memorije u Europi koja bi ujedno mogla koštati i nešto manje.

Za usporedbu, u Kini model sa 16 GB RAM-a i 1 TB memorije košta oko 1.130 eura, što je značajna razlika u odnosu na potencijalnu europsku cijenu od skoro 2.000 eura.