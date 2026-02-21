Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra na globalnom predstavljanju krajem mjeseca

Xiaomi će krajem veljače uoči MWC-a u Barceloni održati globalno predstavljanje Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultre. Kako stvari za sada stoje, Pro modeli neće doći u Europu

Xiaomi je službeno potvrdio datum svog sljedećeg globalnog predstavljanja koje će se održati 28. veljače u Barceloni uoči sajma Mobile World Congress (MWC). Događaj započinje u 14 sati po našem vremenu.

Slogan događanja glasi „The New Wave of Imagery is arriving“ (stiže novi val fotografije), što jasno upućuje na fokus na fotografiju i videografiju, ali i potvrđuje da će Xiaomi 17 Ultra tom prilikom doživjeti svoj globalni debi. Uz njega se očekuje i dolazak standardnog modela Xiaomija 17.

Prema dosadašnjim informacijama, na pozornici bi se trebali pojaviti i Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Watch 5 te Xiaomi Tag. S druge strane, za sada nema naznaka da će Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max dobiti globalno izdanje.

Ako je vjerovati novijim glasinama, Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra u Europi bi trebali zadržati iste početne cijene kao njihovi prethodnici. Hardverski će navodno biti identični kineskim verzijama, uz jednu važnu iznimku - kapacitet baterije.

Kao što smo još prije pisali, globalna verzija Xiaomija 17 trebala bi imati bateriju od 6.330 mAh u odnosu na 7.000 mAh u Kini, dok će Xiaomi 17 Ultra dolaziti s baterijom od 6.000 mAh, umjesto 6.800 mAh koliko nudi kineska varijanta.

Više detalja, uključujući službene cijene i dostupnost po pojedinim tržištima, bit će poznato nakon globalnog predstavljanja.