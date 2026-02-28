Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra službeno stigli na europsko tržište

Europske inačice Xiaomija 17 i Xiaomija 17 Ultre praktički su iste kao i kineske, izuzev nešto manjeg kapaciteta baterije

Matej Markovinović subota, 28. veljače 2026. u 15:30
Xiaomi 17 Ultra 📷 Foto: Xiaomi
Xiaomi 17 Ultra Foto: Xiaomi

Xiaomi je događajem u Barceloni službeno doveo Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultru na europsko tržište.

Iz Xiaomija ističu da je riječ o modelima koji su pozicionirani kao uređaji koji kombiniraju premium dizajn, izdržljivost i napredne fotografske mogućnost. Xiaomi 17 Ultra ujedno je i najtanji i najlakši Ultra model do sada, dok je Xiaomi 17 ostao usmjeren na kompaktnije flagship iskustvo korištenja.

Kao što još znamo od predstavljanja u Kini od protekle jeseni, novi modeli iz serije Xiaomi 17 donose redizajn kućišta, tanje okvire zaslona i IP68 certifikat otpornosti na prašinu i vodu. Poseban naglasak stavljen je na sustav kamera razvijen u suradnji s Leicom, što uključuje nove senzore i napredne softverske alate za obradu fotografija.

Xiaomi 17 📷 Foto: Xiaomi
Xiaomi 17 Foto: Xiaomi

Mobitele pogoni Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, a za razliku od kineskih verzija, europski modeli Xiaomija 17 i Xiaomija 17 Ultre imaju nešto manje kapacitete baterije. Konkretnije, Xiaomi 17 u Europi ima bateriju od 6.330 mAh, dok Xiaomi 17 Ultra ima bateriju od 6.000 mah.

Što se tiče cijene, Xiaomi 17 Ultra dolazi u verziji sa 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije po cijeni od 1.499 eura. Xiaomi 17 dostupan je pak u varijanti od 12 GB RAM-a I 512 GB interne memorije po cijeni od 1.099 eura. Oba se mobitela mogu kupiti u crnoj i zelenoj boji.

Istaknimo i da od 28. veljače do 31. ožujka traje promotivna ponuda u sklopu koje kupci modela Xiaomi 17 ili Xiaomi 17 Ultra na poklon dobivaju Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi. Za više informacija o tim mobitelima, pogledajte naše tekstove iz rubrike Predstavljanja koje prilažemo.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi