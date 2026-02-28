Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra službeno stigli na europsko tržište

Europske inačice Xiaomija 17 i Xiaomija 17 Ultre praktički su iste kao i kineske, izuzev nešto manjeg kapaciteta baterije

Xiaomi je događajem u Barceloni službeno doveo Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultru na europsko tržište.

Iz Xiaomija ističu da je riječ o modelima koji su pozicionirani kao uređaji koji kombiniraju premium dizajn, izdržljivost i napredne fotografske mogućnost. Xiaomi 17 Ultra ujedno je i najtanji i najlakši Ultra model do sada, dok je Xiaomi 17 ostao usmjeren na kompaktnije flagship iskustvo korištenja.

Kao što još znamo od predstavljanja u Kini od protekle jeseni, novi modeli iz serije Xiaomi 17 donose redizajn kućišta, tanje okvire zaslona i IP68 certifikat otpornosti na prašinu i vodu. Poseban naglasak stavljen je na sustav kamera razvijen u suradnji s Leicom, što uključuje nove senzore i napredne softverske alate za obradu fotografija.

Xiaomi 17 Foto: Xiaomi

Mobitele pogoni Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, a za razliku od kineskih verzija, europski modeli Xiaomija 17 i Xiaomija 17 Ultre imaju nešto manje kapacitete baterije. Konkretnije, Xiaomi 17 u Europi ima bateriju od 6.330 mAh, dok Xiaomi 17 Ultra ima bateriju od 6.000 mah.

Što se tiče cijene, Xiaomi 17 Ultra dolazi u verziji sa 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije po cijeni od 1.499 eura. Xiaomi 17 dostupan je pak u varijanti od 12 GB RAM-a I 512 GB interne memorije po cijeni od 1.099 eura. Oba se mobitela mogu kupiti u crnoj i zelenoj boji.

Istaknimo i da od 28. veljače do 31. ožujka traje promotivna ponuda u sklopu koje kupci modela Xiaomi 17 ili Xiaomi 17 Ultra na poklon dobivaju Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi. Za više informacija o tim mobitelima, pogledajte naše tekstove iz rubrike Predstavljanja koje prilažemo.