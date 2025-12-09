Xiaomi 17 mogao bi stići u Europu već u siječnju?

Xiaomi je ove godine sa svime požurio, stoga je vrlo vjerojatno da ćemo Xiaomi 17 u Europi moći kupiti već u siječnju

Xiaomi 17, koji je predstavljen u Kini u rujnu, još uvijek čeka svoju globalnu premijeru. Iako Xiaomi nije podijelio nikakve detalje o međunarodnom lansiranju, renomirani analitičar Abhishek Yadav objavio je na X-u da bi Xiaomijevi novi flagshipi mogli stići na globalna tržišta već u siječnju.

„Globalna verzija Xiaomija 17, broja modela 25113PN0EG, pojavila se na Geekbenchovoj stranici za benchmark. To sugerira da bi tvrtka mogla lansirati Xiaomi 17 globalno u siječnju 2026.“, napisao je Yadav.

Xiaomi 17 global variant, model number 25113PN0EG, has been listed on the Geekbench benchmarking website. This suggests that the brand may launch the Xiaomi 17 globally in January 2026. Indian launch is also expected in January or February 2026.



Specifications (as per… pic.twitter.com/7N2J6wL2dK — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 8, 2025

Na Geekbenchu je također potvrđeno da će globalna verzija Xiaomija 17 imati Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB RAM-a i Android 16. Mobitel je u jednojezgrenom testu ostvario 3.176 bodova te čak 10.010 bodova u višejezgrenom testu.

Što se tiče ostalih specifikacija, očekuje se 6,3-inčni LTPO AMOLED zaslon od 120 Hz, trostruka stražnja kamera od 50 MP, prednja kamera od 50 MP te baterija od 7.000 mAh s punjenjem od 100 W žično i 50 W bežično.

Podsjetimo da je baš nedavno izašla informacija na bi Xiaomi mogao predstaviti u Kini svoju perjanicu, Xiaomi 17 Ultru, 26. prosinca. Ako se to ostvari, realno je za očekivati i da će globalno predstavljanje tog mobitela biti održano ranije nego inače, što znači da bi novu Ultru također mogli vidjeti već u siječnju.