Xiaomi 17 mogao bi stići u Europu već u siječnju?
Xiaomi je ove godine sa svime požurio, stoga je vrlo vjerojatno da ćemo Xiaomi 17 u Europi moći kupiti već u siječnju
Xiaomi 17, koji je predstavljen u Kini u rujnu, još uvijek čeka svoju globalnu premijeru. Iako Xiaomi nije podijelio nikakve detalje o međunarodnom lansiranju, renomirani analitičar Abhishek Yadav objavio je na X-u da bi Xiaomijevi novi flagshipi mogli stići na globalna tržišta već u siječnju.
„Globalna verzija Xiaomija 17, broja modela 25113PN0EG, pojavila se na Geekbenchovoj stranici za benchmark. To sugerira da bi tvrtka mogla lansirati Xiaomi 17 globalno u siječnju 2026.“, napisao je Yadav.
Na Geekbenchu je također potvrđeno da će globalna verzija Xiaomija 17 imati Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB RAM-a i Android 16. Mobitel je u jednojezgrenom testu ostvario 3.176 bodova te čak 10.010 bodova u višejezgrenom testu.
Što se tiče ostalih specifikacija, očekuje se 6,3-inčni LTPO AMOLED zaslon od 120 Hz, trostruka stražnja kamera od 50 MP, prednja kamera od 50 MP te baterija od 7.000 mAh s punjenjem od 100 W žično i 50 W bežično.
Podsjetimo da je baš nedavno izašla informacija na bi Xiaomi mogao predstaviti u Kini svoju perjanicu, Xiaomi 17 Ultru, 26. prosinca. Ako se to ostvari, realno je za očekivati i da će globalno predstavljanje tog mobitela biti održano ranije nego inače, što znači da bi novu Ultru također mogli vidjeti već u siječnju.