Xiaomi 17T i 17T Pro donose veće baterije, bolje kamere, ali i više cijene

Uz brojne hardverske nadogradnje, Xiaomi je podigao i cijene. Tako Xiaomi 17T i 17T Pro na europsko tržište stižu s početnim cijenama koje su za oko 100 eura više u odnosu na prošlogodišnje modele

Xiaomijeva T-serija slijedi tvrtkinu flagship liniju i preskače broj 16, što znači da su nasljednici prošlogodišnjeg Xiaomija 15T i 15T Pro zapravo Xiaomi 17T i 17T Pro. Novi mobiteli kineskog proizvođača donose snažnije MediaTekove SoC-ove, unaprijeđene zaslone te značajna poboljšanja u području fotografije.

Xiaomi 17T

SPECIFIKACIJE XIAOMI 17T Ekran 6,59" OLED (1.220 x 2.712 piksela), 120 Hz, 12-bitne boje, do 3.500 nita vršne svjetline, Gorilla Glass 7i Čip MediaTek Dimensity 8500 (4 nm, 8x Cortex-A725) RAM / Memorija 12 GB LPDDR5X / 256 GB ili 512 GB UFS 4.1 Stražnje kamere 50 MP Light Fusion 800 (glavna, OIS)

50 MP periskopska telefoto (5x optički zum, tele-makro do 30 cm)

2 MP ultraširokokutna (120°) Prednja kamera 32 MP Povezivost 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 6.0 / NFC Baterija 6.500 mAh; 67 W HyperCharge; 50 W USB PPS; 22,5 W obrnuto žično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 161,7 x 75,8 x 8,2 mm / 194 g Operacijski sustav Android 16 s HyperOS-om 3 Datum predstavljanja 28. svibnja 2026.

Osnovni Xiaomi 17T dolazi sa 6,59-inčnim OLED zaslonom 1,5K rezolucije (1268p+) i frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. To je osjetno manje od 6,83-inčnog zaslona na prošlogodišnjem Xiaomiju 15T, što će se ljubiteljima kompaktnijih mobitela vjerojatno svidjeti. Novi zaslon doseže vršnu svjetlinu od 3.500 nita, koristi PWM zatamnjenje od 3.840 Hz i DC dimming te prikazuje 12-bitne boje, odnosno čak 68 milijardi nijansi.

Mobitel pogoni MediaTekov Dimensity 8500, SoC izrađen u 4-nanometarskom proizvodnom procesu, koji dolazi u kombinaciji s 12 GB LPDDR5X RAM-a i do 512 GB UFS 4.1 pohrane. Iz Xiaomija ističu da novi SoC donosi osjetno bolje grafičke performanse u odnosu na prethodnika, a to će ponajviše osjetiti mobilni igrači.

Što se tiče kamera, tu se posebno ističe novi 50-megapikselni telefoto senzor s 5x optičkim zumom. Cijeli sustav inače predvodi 50-megapikselni Light Fusion 800 senzor kojem se pridružuje i 12-megapikselna ultraširoka kamera. Za selfije i videopozive zadužena je prednja kamera od 32 MP. Cijeli sustav potpisuje Leica.

Uz sve ovo, jedna od najvećih novosti svakako je baterija kapaciteta 6.500 mAh koja stiže s podrškom za 67-vatno žično punjenje i mogućnost obrnutog punjenja drugih uređaja. Xiaomi 17T također dolazi sa stereo zvučnicima s podrškom za Dolby Atmos, dual-SIM podrškom, Bluetoothom 6.0, Wi-Fi 6E povezivošću te Xiaomijevom Offline Communication tehnologijom.

Početna cijena Xiaomija 17T iznosi 750 eura za verziju s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije. Može ga se kupiti u crnoj, plavoj i ljubičastoj boji.

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

SPECIFIKACIJE XIAOMI 17T PRO Ekran 6,83" OLED (1.280 x 2.800 piksela), 144 Hz, 12-bitne boje, do 3.500 nita vršne svjetline, Gorilla Glass 7i Čip MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) RAM / Memorija 12 GB LPDDR5X / 256 GB, 512 GB ili 1 TB UFS 4.1 Stražnje kamere 50 MP, OmniVision Light Fusion 950, 1/1,31", OIS (glavna)

50 MP, 115 mm periskopska telefoto kamera, 5x optički zum, tele-makro do 30 cm

12 MP, 15 mm, 120° (ultraširokokutna) Prednja kamera 32 MP, 21 mm, 90° Povezivost 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 (Dual Bluetooth) / NFC Baterija 7.000 mAh; 100 W HyperCharge; 100 W USB PPS; 50 W bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163,2 x 77,6 x 8,3 mm / 209 g Operacijski sustav Android 16 s HyperOS-om 3 Datum predstavljanja 28. svibnja 2026.

Dok je Xiaomi 17T prvenstveno namijenjen korisnicima koji traže što bolji omjer uloženog i dobivenog, Xiaomi 17T Pro pokušava se približiti flagship segmentu. Iz tog razloga ima nešto veći, 6,83-inčni OLED zaslon 1,5K rezolucije od 144 Hz I vršne svjetline od 3.500 nita.

Za performanse se brine MediaTekov flagship SoC Dimensity 9500, izrađen u 3-nanometarskom proizvodnom procesu. Xiaomi navodi da ovaj SoC donosi za više od 30 posto bolje CPU i GPU performanse u odnosu na prošlogodišnji model te da dolazi u kombinaciji s 12 GB LPDDR5X RAM-a i do 1 TB UFS 4.1 interne pohrane. Za hlađenje se brine tvrtkin 3D IceLoop sustav.

Kad je riječ o sustavu kamera, tu je 50-megapikselni glavni senzor s OmniVision Light Fusion 950 senzorom veličine 1/1,31 inča. Uz njega se smjestio 50-megapikselni telefoto senzor s 5x optičkim zumom, kao i 12-megapikselna ultraširoka kamere. S prednje se strane pak našla 32-megapikselna selfie kamera. Kao i kod Xiaomija 17T, sustav potpisuje Leica.

Kako se radi o većem mobitelu, tu je tako i veća silicij-ugljična baterija kapaciteta 7.000 mAh. Uz to dolazi i podrška za 100-vatno žično te 50-vatno bežično punjenje, čime se Xiaomi 17T Pro uistinu svrstava u flagship segment. Spomenimo također stereo zvučnike s podrškom za Dolby Atmos, podršku za dual-SIM, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 I Xiaomijevu Offline Communication tehnologiju.

Početni Xiaomi 17T Pro dolazi u konfiguraciji s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije i košta 900 eura. Moći će ga se kupiti u crnoj, plavoj, ljubičastoj i bijeloj boji.