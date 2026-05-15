Xiaomi 17T i 17T Pro na predstavljanju krajem mjeseca
Dok će Xiaomi 17T Pro nuditi praktički punokrvno flagship iskustvo, Xiaomi 17T bit će nešto manji, ali ne puno slabiji
Xiaomi još uvijek nije službeno predstavio Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro, no na društvenim mrežama već kruže brojne informacije o njihovim specifikacijama, dizajnu i cijenama. Prema novim glasinama, oba bi uređaja mogla biti predstavljena globalno 28. svibnja.
Naime, prema trenutno dostupnim informacijama, Xiaomi 17T trebao bi dolaziti sa 6,59-inčnim AMOLED zaslonom, MediaTekovim Dimensity 8500-Ultra SoC-om, trostrukom stražnjom kamerom i baterijom kapaciteta 6.500 mAh. U Europi bi početna cijena za model s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije navodno trebala iznositi 749 eura.
S druge strane, Xiaomi 17T Pro navodno će nuditi veći, 6,83-inčni zaslon s frekvencijom osvježavanja od 144 Hz, snažniji Dimensity 9500 SoC te bateriju kapaciteta 7.000 mAh uz podršku za 100-vatno žično punjenje. Glasine spominju i trostruki sustav stražnjih kamera, dok bi cijena modela s 12 GB RAM-a i 512 GB memorije trebala iznositi 999 eura.
Zanimljivo, navodi se da će Xiaomi u Kini predstaviti i Xiaomi 17 Max. Riječ je o mobitelu koji će sa 6,9-inčnim zaslonom biti najveći u seriji, a koji će imati i Qualcommov flagship SoC, Snapdragon 8 Elite Gen 5 te bateriju kapaciteta čak 8.000 mAh.