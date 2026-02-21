Xiaomi 17T i 17T Pro na predstavljanju već u svibnju?

Čini se da je Xiaomi odlučio pomaknuti cijelu strategiju predstavljanja svojih mobitela pa bi tako Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro trebali stići na tržište već u svibnju

Prema novim informacijama koje stižu iz Kine, Xiaomi bi sljedeće godine mogao značajno promijeniti svoj uobičajeni raspored predstavljanja T serije mobitela. Naime, modeli Xiaomi 17T i 17T Pro navodno će stići čak četiri mjeseca ranije nego njihovi prethodnici.

Podsjetimo, Xiaomi 15T i 15T Pro predstavljeni su u rujnu prošle godine, a T serija već godinama redovito debitira upravo u tom mjesecu. Ako su aktualne glasine točne, Xiaomi bi 2026. godine mogao predstaviti 17T seriju već u svibnju, što bi predstavljalo značajnu promjenu u njihovoj strategiji.

Što se tiče specifikacija mobitela, Xiaomi 17T trebao bi biti pogonjen Dimensityjem 8500, dok bi snažniji Xiaomi 17T Pro trebao koristiti Dimensity 9500. Spominje se i povećanje kapaciteta baterije u odnosu na Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro, kao i činjenica da se u pogledu sustava kamere ne očekuju veće nadogradnje.

No, s obzirom na to da je do potencijalnog predstavljanja ostalo još nekoliko mjeseci, sve je još podložno promijeni.