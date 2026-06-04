Xiaomi 18 mogao bi imati veći zaslon i bateriju od 7.800 mAh

Iako će Xiaomi 18 imati nešto veći zaslon u odnosu na prethodnika i dalje će biti dovoljno kompaktan za one koji ne preferiraju 'cigle' od 6,8 i više inča

Matej Markovinović četvrtak, 4. lipnja 2026. u 17:34
Xiaomi 17 📷 Foto: Xiaomi
Xiaomi 17 Foto: Xiaomi

Prema najnovijim glasinama koje stižu iz Kine, Xiaomi bi svoj nadolazeći flagship Xiaomi 18 mogao predstaviti već u rujnu i to s nekoliko značajnih nadogradnji u odnosu na aktualni model.

Naime, Xiaomi 18 navodno će imati ravni zaslon dijagonale 6,4 inča, što je blago povećanje u odnosu na 6,3-inčni zaslon prethodnika, ali je i dalje relativno kompaktno za današnje standarde. Zadržat će se omjer stranica 19,5:9, no očekuje se viša 2K rezolucija, tanji rubovi oko zaslona te zaobljeniji kutovi kućišta.

Iako će se promjena veličine zaslona odmah primijetiti, važnija promjena ipak će stići kod baterije. Prema kineskim izvorima, Xiaomi 18 imat će bateriju kapaciteta 7.800 mAh, što je osjetno povećanje u odnosu na bateriju od 6.330 mAh ugrađenu u Xiaomi 17.

Što se tiče ostalih specifikacija, Xiaomi 18 trebao bi zadržati glavni senzor kamere od 50 MP, ali će zato dobiti 200-megapikselnu telefoto kameru. Ako se sve ovo pokaže točnim, Xiaomi 18 mogao bi biiti jedan od najzanimljivijih kompakta ove godine.

 

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