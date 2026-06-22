Xiaomi 18 Pro mogao bi dobiti jednu od najzanimljivijih značajki Galaxy S26 Ultre

Privacy Display postao je svojevrsna 'hero' značajka za Galaxy S26 Ultru, a pitanje je vremena kada će tu tehnologiju implementirati i kineski proizvođači

Prema informacijama poznato kineskog leakera Digital Chat Stationa, nadolazeći Xiaomi 18 Pro mogao bi imati Privacy Display tehnologiju kakvu već koristi Samsungova Galaxy S26 Ultra.

Riječ je, podsjetimo, o tehnologiji koja otežava osobama sa strane da vide sadržaj prikazan na zaslonu, čime se povećava privatnost korisnika tijekom korištenja uređaja u javnosti. Sličnu funkcionalnost inače već godinama nude third-party zaštitna stakla za mobitele.

Osim te značajke, glasine navode da će Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max zadržati sekundarni zaslon na stražnjoj strani uređaja, predstavljen kod prethodne generacije. Navodno će njegova dijagonala narasti na četiri inča, što znači da će biti više iskoristiv u svakodnevnom korištenju.

Očekuje se i da će oba modela koristiti nadolazeći Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro SoC. Xiaomi 18 Pro navodno će imati 6,3-inčni zaslon i bateriju kapaciteta najmanje 7.000 mAh, dok bi 18 Pro Max trebao dobiti 6,9-inčni zaslon. Prema neslužbenim informacijama, oba uređaja mogla bi imati i dvije stražnje kamere rezolucije 200 MP.

Ako vam ovo zvuči dobro, morat ćemo vas razočarati i reći da Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max vjerojatno neće bit dostupni za kupnju izvan kineskog tržišta.