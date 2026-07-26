Xiaomi 18 Pro mogao bi ove godine stići i na europsko tržište

Xiaomi bi ove godine mogao proširiti dostupnost Pro modela izvan Kine, a među navedenim tržištima je i Europa

Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max prošle su godine predstavljeni u Kini te nikada nisu stigli na ostala tržišta. Međutim, prema novom izvješću, situacija bi se ove godine mogla promijeniti.

Naime, Xiaomi 18 Pro navodno neće ostati ekskluzivan za kinesko tržište, već bi trebao biti predstavljen i u Europi, Turskoj, Rusiji, Tajvanu i Japanu. Ako se pitate što je s Pro Max modelom, on se uopće ne spominje, što znači da ga Xiaomi neće dovesti na tržišta izvan Kine ili ga pak uopće neće ni predstaviti.

Što se tiče specifikacija, Xiaomi 18 Pro trebao bi pogoniti još nepredstavljeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, dok bi fotografski sustav mogao uključivati dva SmartSens senzora rezolucije 200 MP. Glavna kamera navodno će koristiti veliki senzor formata 1/1,28 inča. Očekuju se i poboljšani zvučnici, snažniji vibracijski motor te baterija kapaciteta najmanje 7.000 mAh. Uređaj bi trebao podržavati žično punjenje snagom od 100 W, kao i bežično punjenje.

Više informacija bit će poznato u sljedećim tjednima. Predstavljanje Xiaomijevih novih flagshipa očekuje se ove jeseni.