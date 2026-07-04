Xiaomi će prvi imati mobitele sa Snapdragon 8 Eliteom Gen 6

Ako se glasine pokažu točnima, Xiaomi će drugu godinu zaredom biti prvi proizvođač koji će predstaviti mobitele s najnovijom generacijom Qualcommovih flagship SoC-ova

Iako će Qualcomm novu generaciju flagship SoC-ova službeno predstaviti tek krajem rujna, prvi mobiteli sa Snapdragon 8 Eliteom Gen 6 trebali bi stići gotovo odmah nakon toga. Prema najnovijim glasinama, Xiaomi će ponovno biti među prvim proizvođačima s novim SoC-om.

Naime, novi Qualcommov SoC prvi bi se trebao naći u Xiaomijevoj nadolazećoj flagship seriji Xiaomi 18, koju će činiti tri modela - Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max.

Iako Xiaomi nije potvrdio specifikacije, neslužbene glasine navode da bi Xiaomi 18 Pro Max trebao imati dvije kamere rezolucije 200 MP, uključujući glavni senzor veličine 1/1,28 inča s LOFIC tehnologijom. Xiaomi 18 Pro navodno će imati veći stražnji zaslon te Privacy Display tehnologiju, dok bi osnovni Xiaomi 18 trebao imati 6,4-inčni zaslon i bateriju kapaciteta čak 7.200 mAh.

Što se tiče novih Qualcommovih SoC-ova, oni bi trebali biti izrađeni u 2-nanometarskom proizvodnom procesu, iako još nije poznato hoće li ih proizvoditi Samsung ili TSMC. Navodno će koristiti novu generaciju Oryon procesorskih jezgri u konfiguraciji 2+3+3.

Glasine također spominju da će Qualcomm prvi put ponuditi dvije Elite varijante. Standardni Snapdragon 8 Elite Gen 6 navodno će koristiti grafički procesor Adreno 845, dok bi snažniji Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro trebao dobiti Adreno 850 i veće količine cachea. U pripremi je i Snapdragon 8 Gen 6, koji neće nositi oznaku Elite.

Razlog za ovakvu podjelu navodno je cijena. Prema neslužbenim informacijama, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro mogao bi koštati oko 300 dolara, zbog čega bi bio rezerviran samo za najskuplje Xiaomijeve modele te vjerojatno buduću Xiaomi 18 Ultru.

Zanimljivo, sva tri modela neće biti predstavljena istodobno. Prema dostupnim informacijama, Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max trebali bi biti predstavljeni već u rujnu, neposredno nakon Snapdragon Summita, dok bi osnovni Xiaomi 18 na tržište trebao stići tijekom listopada.