Xiaomi će prvi imati mobitele sa Snapdragon 8 Eliteom Gen 6

Ako se glasine pokažu točnima, Xiaomi će drugu godinu zaredom biti prvi proizvođač koji će predstaviti mobitele s najnovijom generacijom Qualcommovih flagship SoC-ova

Matej Markovinović subota, 4. srpnja 2026. u 12:10
Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max 📷 Foto: Xiaomi
Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max Foto: Xiaomi

Iako će Qualcomm novu generaciju flagship SoC-ova službeno predstaviti tek krajem rujna, prvi mobiteli sa Snapdragon 8 Eliteom Gen 6 trebali bi stići gotovo odmah nakon toga. Prema najnovijim glasinama, Xiaomi će ponovno biti među prvim proizvođačima s novim SoC-om.

Naime, novi Qualcommov SoC prvi bi se trebao naći u Xiaomijevoj nadolazećoj flagship seriji Xiaomi 18, koju će činiti tri modela - Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. 

Iako Xiaomi nije potvrdio specifikacije, neslužbene glasine navode da bi Xiaomi 18 Pro Max trebao imati dvije kamere rezolucije 200 MP, uključujući glavni senzor veličine 1/1,28 inča s LOFIC tehnologijom. Xiaomi 18 Pro navodno će imati veći stražnji zaslon te Privacy Display tehnologiju, dok bi osnovni Xiaomi 18 trebao imati 6,4-inčni zaslon i bateriju kapaciteta čak 7.200 mAh.

Što se tiče novih Qualcommovih SoC-ova, oni bi trebali biti izrađeni u 2-nanometarskom proizvodnom procesu, iako još nije poznato hoće li ih proizvoditi Samsung ili TSMC. Navodno će koristiti novu generaciju Oryon procesorskih jezgri u konfiguraciji 2+3+3.

Glasine također spominju da će Qualcomm prvi put ponuditi dvije Elite varijante. Standardni Snapdragon 8 Elite Gen 6 navodno će koristiti grafički procesor Adreno 845, dok bi snažniji Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro trebao dobiti Adreno 850 i veće količine cachea. U pripremi je i Snapdragon 8 Gen 6, koji neće nositi oznaku Elite.

Razlog za ovakvu podjelu navodno je cijena. Prema neslužbenim informacijama, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro mogao bi koštati oko 300  dolara, zbog čega bi bio rezerviran samo za najskuplje Xiaomijeve modele te vjerojatno buduću Xiaomi 18 Ultru.

Zanimljivo, sva tri modela neće biti predstavljena istodobno. Prema dostupnim informacijama, Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max trebali bi biti predstavljeni već u rujnu, neposredno nakon Snapdragon Summita, dok bi osnovni Xiaomi 18 na tržište trebao stići tijekom listopada.

 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Najmoćniji model iz Q Meta linije.

Akcija

KEF Q11 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® zvucnickom jedinicom s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih vibracija te tako osigurava cist, prirodan i izbalansiran zvuk.

Kupi

Prostrano 3D iskustvo Dolby Atmosa.

Akcija

SONOS BEAM Gen 2

Od glazbe do filmova, najnovija generacija Beama obogacuje svu vašu zabavu mocnim i preciznim zvukom od zida do zida.

579 € 489 € Kupi

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi