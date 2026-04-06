Xiaomi otkrio da ih memorija košta gotovo četiri puta više nego prošle godine

Eksplozija cijena memorije pogađa sve proizvođače mobitela, a Xiaomi je sada otkrio i koliko su im točno rasli troškovi

Globalni rast cijena RAM-a i interne memorije već se prelijeva na proizvođače mobitela, a Xiaomi je sada prvi put otkrio konkretne brojke koje pokazuju koliko je situacija zapravo eskalirala.

Prema riječima Xiaomijevog predsjednika, Lu Weibinga, tvrtka danas za paket od 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije plaća čak 1.500 juana (oko 200 eura) više nego u prvom kvartalu prošle godine. Treba imati na umu da se ovdje radi o povećanju, a ne ukupnoj cijeni.

Usporedbe radi, Xiaomi je prošle godine isti paket plaćao oko 66 eura, dok danas cijena doseže približno 265 eura, odnosno gotovo četiri puta više.

Unatoč tome, Xiaomi za sada ne prebacuje puni trošak poskupljenja na svoje kupce. U ovom su trenutku najavili samo poskupljenje pojedinih kineskih modela, ali ne toliko drastično koliko bi se možda očekivalo. Na kineskom tržištu također ukidaju i neke promotivne akcije, čime računaju uštedjeti barem nešto.

No, ako se ovaj trend poskupljenja nastavi, Xiaomi će zasigurno biti primoran povećati cijene svojih mobitela i na ostalim tržištima, uključujući i na europskom.