Iako se sada navodi da Xiaomi radi na mobitelu s baterijom od 10.000 mAh, oni nisu prvi koji su se bacili na takvo drastično povećanje kapaciteta. Još je prije rečeno da će to učiniti Honor sa svojom novom serijom mobitela Win

Xiaomi bi do kraja ovog mjeseca trebao predstaviti više novih mobitela u Kini, među kojima je i Redmi Turbo 5 Pro za koji se navodi da će imati bateriju kapaciteta 9.000 mAh.

No, čini se da to kineskom proizvođaču nije dosta kada je riječ o kapacitetu baterije. Prema novim neslužbenim informacijama iz Kine, Xiaomi će sljedeće godine predstaviti mobitel s kapacitetom od čak 10.000 mAh, uz podršku za žično punjenje snage 100 W, kao i vrlo brzo, ali nedefinirano bežično punjenje.

Usprkos velikoj baterija, debljina uređaja trebala bi biti manja od 8,5 mm, što znači da mobitel neće biti puno deblji od standardne konkurencije. No, za sada još nije poznato hoće li se taj Xiaomijev mobitel prodavati pod njihovim brendom ili će ga preuzeti Redmi ili Poco.

Više detalja znat će se tijekom sljedeće godine