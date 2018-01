ZTE zaobilazi osmicu i ove godine predstavlja Axon 9

Tvrtka ZTE predstavila je svoj Axon 7 pametni telefon u lipnju 2016. godine, a radi se o modelu koji je još uvijek popularan među korisnicima zbog njegovih kvalitetnih performansi u kombinaciji s pristupačnom cijenom i kvalitetnom softverskom podrškom (planirana je i nadogradnja na Android Oreo).

Sve do 2018. godine Axon 7 nije dobio nasljednika, no to bi se uskoro trebalo promijeniti. Glavni izvršni direktor ZTE-a, Cheng Lixin, u intervjuu za kineske medije u kojem je pričao o tvrtkinom sklopivom mobitelu Axon M, osvrnuo se i na nasljednika Axon 7 uređaja.

Novi pametni telefon zvati će se Axon 9, a na tržištu bi se trebao pojaviti tijekom ove godine. Odgovor na eventualno pitanje zašto budući Axon pametni telefon neće dobiti naziv Axon 8 leži u činjenici da Axon pri izgovoru na kineskom jeziku zvuči poput "nebeskog uređaja", ali u kombinaciji s osmicom počinje zvučati kao "poremetiti".