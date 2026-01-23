ACER Predator X27 Z1 je QD-OLED gaming model koji stiže s 1440p rezolucijom i 280 Hz
Ova serija Acer Predator modela ide do 500 Hz stope osvježavanja panela i 4K rezolucije, a u našim je trgovinama dostupna inačica s klasičnijom kombinacijom 27'' dijagonale i 1440p rezolucije uz visoku stopu osvježavanja od 280 Hz
|SPECIFIKACIJE – ACER Predator X27UZ1bmiiprx
|Ekran
|27'' (2560 x 1440) / 280 Hz
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|QD-OLED (10-bit)
|Kontrast/Svjetlina
|1.500.000:1/ 1000 cd/m2
|Vrijeme odziva
|0,03 ms
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3,5 mm
Acer u svjojoj najvišoj klasi gaming uređaja koristi brend Predator, a jedna od novijih predstavnika u tom je segmentu model ACER Predator X27UZ1bmiiprx koji se može naći u više izvedbi. Tako domaća stranica proizvođača navodi stopu osvježavanja od 500 Hz koja ovisi o regiji i dostupnosti. Hrvatske trgovine nude nešto jeftiniju, no i dalje vrlo zanimljivu varijantu odela Acer Predator X27 Z1 monitora koji spaja klasičniju 1440p rezoluciju i također visoku stopu osvježavanja od 280 Hz. Cijena je ispod 500 eura, što je za OLED model vrlo dobra cijena.
Izgled je klasični igrački, pri čemu noge u obliku slova V zauzimaju dosta prostora na stolu, a idealno bi bilo nabaviti nešto uži profil tipkovnice za optimalan smještaj. Tanki rubovi oko ekrana i robustan stalak te manjak RGB svjetlećih elemenata također su odlike dizajna. Monitor omogućuje podešavanje po visini, zakretanje i namještanje nagiba, no ne i pivot opciju. Sam panel je vrlo tanak, no kutija s komponentama je nešto deblja, što nikako ne utječe na same korisnike. Straga su smješteni svi konektori koji uključuju dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te 3,5 mm audio priključak, a na vrhu stalka nalazi se nosač za slušalice, koji se zbog tankog profila OLED panela nije na izvlačenje kako smo to navikli kod IPS ili VA konkurenata.
Acer koristi Samsungov QD-OLED panel spomenute rezolucije od 2560 x 1440 piksela s vrlo brzim odzivom i stopom osvježavanja od 280 Hz. Uz Quantum Dot sloj, monitor ima napredan prikaz boja i pokriva 99% DCI-P3 spektra, a stiže i s VESA DisplayHDR True Black 500 certifikatom, pri čemu svjetlina u vršnim dijelovima ide i do 1000 cd/m2. Monitor očekivano stiže i s AMD FreeSync Premium Pro podrškom te kompatibilnosti s Nvidia G-Sync tehnologijom. Što se tiče zvuka, Predator X27 Z1 opremljen je s dva stereo zvučnika snage po 5 W što je za monitore vrlo dobra specifikacija. Najveća prednost uz napredne karakteristike prikaza koje će poslužiti i za druge namjene izvan igranja je cijena koja je vrlo konkurentna s obzirom da monitor ima OLED tehnologiju i visoku stopu osvježavanja panela.