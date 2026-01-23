ACER Predator X27 Z1 je QD-OLED gaming model koji stiže s 1440p rezolucijom i 280 Hz

Ova serija Acer Predator modela ide do 500 Hz stope osvježavanja panela i 4K rezolucije, a u našim je trgovinama dostupna inačica s klasičnijom kombinacijom 27'' dijagonale i 1440p rezolucije uz visoku stopu osvježavanja od 280 Hz

Bug.hr petak, 23. siječnja 2026. u 06:25
SPECIFIKACIJE – ACER Predator X27UZ1bmiiprx
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 280 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  QD-OLED (10-bit)
Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 1000 cd/m2
Vrijeme odziva  0,03 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3,5 mm

Acer u svjojoj najvišoj klasi gaming uređaja koristi brend Predator, a jedna od novijih predstavnika u tom je segmentu model ACER Predator X27UZ1bmiiprx koji se može naći u više izvedbi. Tako domaća stranica proizvođača navodi stopu osvježavanja od 500 Hz koja ovisi o regiji i dostupnosti. Hrvatske trgovine nude nešto jeftiniju, no i dalje vrlo zanimljivu varijantu odela Acer Predator X27 Z1 monitora koji spaja klasičniju 1440p rezoluciju i također visoku stopu osvježavanja od 280 Hz. Cijena je ispod 500 eura, što je za OLED model vrlo dobra cijena.

Monitor stiže u crnoj boji, s vrlo tankim OLED panelom i nešto napadnijim stalkom. Straga su svi konektori među kojima se izdvajaju dva HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1
Monitor stiže u crnoj boji, s vrlo tankim OLED panelom i nešto napadnijim stalkom. Straga su svi konektori među kojima se izdvajaju dva HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1

Izgled je klasični igrački, pri čemu noge u obliku slova V zauzimaju dosta prostora na stolu, a idealno bi bilo nabaviti nešto uži profil tipkovnice za optimalan smještaj. Tanki rubovi oko ekrana i robustan stalak te manjak RGB svjetlećih elemenata također su odlike dizajna. Monitor omogućuje podešavanje po visini, zakretanje i namještanje nagiba, no ne i pivot opciju. Sam panel je vrlo tanak, no kutija s komponentama je nešto deblja, što nikako ne utječe na same korisnike. Straga su smješteni svi konektori koji uključuju dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te 3,5 mm audio priključak, a na vrhu stalka nalazi se nosač za slušalice, koji se zbog tankog profila OLED panela nije na izvlačenje kako smo to navikli kod IPS ili VA konkurenata.

Predator X27 Z1 nudi QD-OLED panel 1440p rezolucije i s 280 Hz stopom osvježavanja panela za ispod 500 eura
Predator X27 Z1 nudi QD-OLED panel 1440p rezolucije i s 280 Hz stopom osvježavanja panela za ispod 500 eura

Acer koristi Samsungov QD-OLED panel spomenute rezolucije od 2560 x 1440 piksela s vrlo brzim odzivom i stopom osvježavanja od 280 Hz. Uz Quantum Dot sloj, monitor ima napredan prikaz boja i pokriva 99% DCI-P3 spektra, a stiže i s VESA DisplayHDR True Black 500 certifikatom, pri čemu svjetlina u vršnim dijelovima ide i do 1000 cd/m2. Monitor očekivano stiže i s AMD FreeSync Premium Pro podrškom te kompatibilnosti s Nvidia G-Sync tehnologijom. Što se tiče zvuka, Predator X27 Z1 opremljen je s dva stereo zvučnika snage po 5 W što je za monitore vrlo dobra specifikacija. Najveća prednost uz napredne karakteristike prikaza koje će poslužiti i za druge namjene izvan igranja je cijena koja je vrlo konkurentna s obzirom da monitor ima OLED tehnologiju i visoku stopu osvježavanja panela.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi