ACER Predator X27 Z1 je QD-OLED gaming model koji stiže s 1440p rezolucijom i 280 Hz

SPECIFIKACIJE – ACER Predator X27UZ1bmiiprx Ekran 27'' (2560 x 1440) / 280 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED (10-bit) Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 1000 cd/m2 Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3,5 mm

Acer u svjojoj najvišoj klasi gaming uređaja koristi brend Predator, a jedna od novijih predstavnika u tom je segmentu model ACER Predator X27UZ1bmiiprx koji se može naći u više izvedbi. Tako domaća stranica proizvođača navodi stopu osvježavanja od 500 Hz koja ovisi o regiji i dostupnosti. Hrvatske trgovine nude nešto jeftiniju, no i dalje vrlo zanimljivu varijantu odela Acer Predator X27 Z1 monitora koji spaja klasičniju 1440p rezoluciju i također visoku stopu osvježavanja od 280 Hz. Cijena je ispod 500 eura, što je za OLED model vrlo dobra cijena.

Monitor stiže u crnoj boji, s vrlo tankim OLED panelom i nešto napadnijim stalkom. Straga su svi konektori među kojima se izdvajaju dva HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1

Izgled je klasični igrački, pri čemu noge u obliku slova V zauzimaju dosta prostora na stolu, a idealno bi bilo nabaviti nešto uži profil tipkovnice za optimalan smještaj. Tanki rubovi oko ekrana i robustan stalak te manjak RGB svjetlećih elemenata također su odlike dizajna. Monitor omogućuje podešavanje po visini, zakretanje i namještanje nagiba, no ne i pivot opciju. Sam panel je vrlo tanak, no kutija s komponentama je nešto deblja, što nikako ne utječe na same korisnike. Straga su smješteni svi konektori koji uključuju dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te 3,5 mm audio priključak, a na vrhu stalka nalazi se nosač za slušalice, koji se zbog tankog profila OLED panela nije na izvlačenje kako smo to navikli kod IPS ili VA konkurenata.

Predator X27 Z1 nudi QD-OLED panel 1440p rezolucije i s 280 Hz stopom osvježavanja panela za ispod 500 eura

Acer koristi Samsungov QD-OLED panel spomenute rezolucije od 2560 x 1440 piksela s vrlo brzim odzivom i stopom osvježavanja od 280 Hz. Uz Quantum Dot sloj, monitor ima napredan prikaz boja i pokriva 99% DCI-P3 spektra, a stiže i s VESA DisplayHDR True Black 500 certifikatom, pri čemu svjetlina u vršnim dijelovima ide i do 1000 cd/m2. Monitor očekivano stiže i s AMD FreeSync Premium Pro podrškom te kompatibilnosti s Nvidia G-Sync tehnologijom. Što se tiče zvuka, Predator X27 Z1 opremljen je s dva stereo zvučnika snage po 5 W što je za monitore vrlo dobra specifikacija. Najveća prednost uz napredne karakteristike prikaza koje će poslužiti i za druge namjene izvan igranja je cijena koja je vrlo konkurentna s obzirom da monitor ima OLED tehnologiju i visoku stopu osvježavanja panela.