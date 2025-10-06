Acer Predator XB273K V5 je IPS igrači monitor 4K rezolucije s podrškom za HDR10 i sa 160 Hz

U popularnoj 27'' veličini za gaming modele, Acer je ponudio novi Predator koji se oslanja na IPS panel, a nudi 160 Hz refresh rate te daljinski upravljač na kojemu možete brzo prebaciti na Full HD rezoluciju i 320 Hz

Bug.hr ponedjeljak, 6. listopada 2025. u 18:46
SPECIFIKACIJE – Acer Predator XB273K V5
Ekran 27'' (3840 x 2160) / 160 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  IPS / Edge LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2
Vrijeme odziva  0,5 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4,
3,5 mm audio

Među monitorima koji su namijenjeni igračima, dijagonala od 27''je jedna od najpopularnijih, a dok i dalje mnogi isporučuju modele s 1440p rezolucijom koja pruža zadovoljavajuću gustoću piksela i neće iscijediti sve iz grafičke kartice, Acer Predator XB273K V5 odlučio se za višu 4K rezoluciju. Na taj način se dobila viša oštrina i gustoća piksela od 168 PPI, a pri tome novi Predator nudi opciju brzog prebacivanja između 4K i Full HD rezolucije putem daljinskog upravljača pri čemu se udvostručuje stopa osvježavanja panela.

Novi model vizualno prati dizajn ostalih Predator modela što se očituje u agresivnoj bazi u obliku obrnutog i dorađenog slova v. Osim nešto napadnijeg stalka, ostatak monitora ima vrlo umjeren dizajn s tankim rubovima s tri strane panela i bez LED dodataka. Acer Predator XB273K V5 dolazi s cijelim setom ergonomskih mogućnosti poput podešavanja po visini, zakretanjem, namještavanjem nagiba i postavljanjem u pivot način rada.

Acer Predator XB273K V5 je 4K IPS monitor sa 160 Hz s dvostrukim načinom rada koji omogućuje brzo prebacivanje na Full HD/320 Hz
Acer Predator XB273K V5 je 4K IPS monitor sa 160 Hz s dvostrukim načinom rada koji omogućuje brzo prebacivanje na Full HD/320 Hz

IPS panel osnovica je ovog monitora, a to za sobom povlači vrlo dobar prikaz boja koji se ovdje reflektira u pokrivanju 95% DCI-P3 spektra. Ova tehnologija ima nešto niži kontrast, no Acer je ponudio vrlo dobru svjetlinu od 400 cd/m2 te podršku za HDR10. Ono što će biti važno igračima je refresh rate od 160 Hz te brzi odziv od ispod 1 milisekunde. Acer nudi brzo prebacivanje između 4K /160 Hz načina rada u Full HD/320 Hz i to možete odabrati preko joysticka na monitoru ili preko Smart Dial daljinskog upravljača koji dolazi uz monitor. Acer Predator XB273K V5 podržava Adapive Sync tehnologije za oba tabora, pa dobivate i AMD FreeSycnc te kompatibilnost s Nvidia G-Sync. Monitor nudi i neke uobičajene gaming opcije poput pomoći kod nišanjenja, štoperice i brojača FPS-ova.

Nešto agresivniji dizajn stalka daje do znanja koja je namjena uređaja. Monitor ima naprednu ergonomiju koja uključuje brojna dostupna podešavanja među kojima je i pivot
Nešto agresivniji dizajn stalka daje do znanja koja je namjena uređaja. Monitor ima naprednu ergonomiju koja uključuje brojna dostupna podešavanja među kojima je i pivot

Što se tiče konektora, dolazi s dva HDMI 2.1, Display Portom te 3,5 mm audio izlazom, a nedostaju USB konektori. Acer Predator XB273K V5 stiže s dva ugrađena stereo zvučnika od po 2 W. Ukupno se radi o monitoru koji za 430 eura na našem tržištu nudi visoku rezoluciju, brz odziv i kvalitetnu izradu, no kontrast dosta zaostaje za OLED-om, pa i VA modelima.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi