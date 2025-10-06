Acer Predator XB273K V5 je IPS igrači monitor 4K rezolucije s podrškom za HDR10 i sa 160 Hz

U popularnoj 27'' veličini za gaming modele, Acer je ponudio novi Predator koji se oslanja na IPS panel, a nudi 160 Hz refresh rate te daljinski upravljač na kojemu možete brzo prebaciti na Full HD rezoluciju i 320 Hz

SPECIFIKACIJE – Acer Predator XB273K V5 Ekran 27'' (3840 x 2160) / 160 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 0,5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4,

3,5 mm audio

Među monitorima koji su namijenjeni igračima, dijagonala od 27''je jedna od najpopularnijih, a dok i dalje mnogi isporučuju modele s 1440p rezolucijom koja pruža zadovoljavajuću gustoću piksela i neće iscijediti sve iz grafičke kartice, Acer Predator XB273K V5 odlučio se za višu 4K rezoluciju. Na taj način se dobila viša oštrina i gustoća piksela od 168 PPI, a pri tome novi Predator nudi opciju brzog prebacivanja između 4K i Full HD rezolucije putem daljinskog upravljača pri čemu se udvostručuje stopa osvježavanja panela.

Novi model vizualno prati dizajn ostalih Predator modela što se očituje u agresivnoj bazi u obliku obrnutog i dorađenog slova v. Osim nešto napadnijeg stalka, ostatak monitora ima vrlo umjeren dizajn s tankim rubovima s tri strane panela i bez LED dodataka. Acer Predator XB273K V5 dolazi s cijelim setom ergonomskih mogućnosti poput podešavanja po visini, zakretanjem, namještavanjem nagiba i postavljanjem u pivot način rada.

Acer Predator XB273K V5 je 4K IPS monitor sa 160 Hz s dvostrukim načinom rada koji omogućuje brzo prebacivanje na Full HD/320 Hz

IPS panel osnovica je ovog monitora, a to za sobom povlači vrlo dobar prikaz boja koji se ovdje reflektira u pokrivanju 95% DCI-P3 spektra. Ova tehnologija ima nešto niži kontrast, no Acer je ponudio vrlo dobru svjetlinu od 400 cd/m2 te podršku za HDR10. Ono što će biti važno igračima je refresh rate od 160 Hz te brzi odziv od ispod 1 milisekunde. Acer nudi brzo prebacivanje između 4K /160 Hz načina rada u Full HD/320 Hz i to možete odabrati preko joysticka na monitoru ili preko Smart Dial daljinskog upravljača koji dolazi uz monitor. Acer Predator XB273K V5 podržava Adapive Sync tehnologije za oba tabora, pa dobivate i AMD FreeSycnc te kompatibilnost s Nvidia G-Sync. Monitor nudi i neke uobičajene gaming opcije poput pomoći kod nišanjenja, štoperice i brojača FPS-ova.

Nešto agresivniji dizajn stalka daje do znanja koja je namjena uređaja. Monitor ima naprednu ergonomiju koja uključuje brojna dostupna podešavanja među kojima je i pivot

Što se tiče konektora, dolazi s dva HDMI 2.1, Display Portom te 3,5 mm audio izlazom, a nedostaju USB konektori. Acer Predator XB273K V5 stiže s dva ugrađena stereo zvučnika od po 2 W. Ukupno se radi o monitoru koji za 430 eura na našem tržištu nudi visoku rezoluciju, brz odziv i kvalitetnu izradu, no kontrast dosta zaostaje za OLED-om, pa i VA modelima.