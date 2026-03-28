Acer Predator XB273U F5 je inačica poznate IPS gaming serije sa 360 Hz i G-Sync Pulsar tehnologijom

Nekoliko naprednih mogućnosti izdvaja ovaj model od konkurenata, a to se ponajviše odnosi na visok refresh rate i G-Sync Pulsar tehnologiju koja zamjetno smanjuje zamućenje slike. Inače se radi o IPS modelu popularne rezolucije 2560 x 1440 piksela

Bug.hr subota, 28. ožujka 2026. u 08:43
SPECIFIKACIJE – Acer Predator XB273U F5
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 360 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2
Vrijeme odziva 0,5 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4,
3,5 mm audio, 4 x USB

Razvoj gaming monitora odvija se kroz implementaciju novih tehnologija panela, kroz veličine i oblike, ali i evoluciju gaming tehnologija koje kod velikog broja sličica u sekundi smanjuju trganje i zamućenje slike. Najnoviji primjer je G-Sync Pulsar tehnologija koja kombinira klasični G-Sync za smanjenje trganja slike s ELMB, odnosno insertacijom crnih frameova za smanjenje zamućenja. Rezultat, prvi put predstavljen na ovogodišnjem CES-u je glatka slika na cijelom rasponu sve do 360 Hz.

Pogled na stražnju stranu Acer Predator XB273U F5 monitora
Pogled na stražnju stranu Acer Predator XB273U F5 monitora

Acer Predator XB273U F5 ima klasičan izgled ovog brenda kojeg smo vidjeli u brojnim sličnim serijama. Monitor stoji na četiri aluminijska kraka, pri čemu su dva u obliku obrnutog slova v produžena, a dva straga služe kao dodatna potpora. Metalni stalak ima rupe za bolje upravljanje kablovima, a monitor ima napredne ergonomske mogućnosti. Moguće ga je podešavati po visini, zakretati, namještati nagib i okrenuti u pivot način rada.

Acerov monitor po mnogočemu se uklapa u brojne gaming modele. Radi se o IPS panelu dugo godina prevladavajuće rezolucije od 2560 x 1440 piksela i ima visoku stopu osvježavanja ekrana od 360 Hz. Ono što odskače od IPS prosjeka, kojemu je mana kontrast, je visoka svjetlina koja u HDR-u doseže 500 cd/m2 te pokrivenost 100% sRGB i 86% DCI-P3 spektra.

Ovaj IPS monitor ima brzi odziv ispod 1 ms, visok refresh rate od 360 Hz i 1440p rezoluciju, a glavna prednost mu je nova G-Sync Pulsar tehnologija
Ovaj IPS monitor ima brzi odziv ispod 1 ms, visok refresh rate od 360 Hz i 1440p rezoluciju, a glavna prednost mu je nova G-Sync Pulsar tehnologija

Monitor se izdvaja od ostalih po implementaciji nove G-Sync Pulsar tehnologije, a stiže i s AMD FreeSync podrškom, kao i VESA Adaptive Sync, pa su svi mogući scenariji spajanja gaming uređaja pokriveni. G-Sync Pulsar tehnologiju možete podešavati kroz OSD izbornik, a njime se pak upravlja putem joysticka sa stražnje strane.

Straga su i svi konektori, a Predator je opremljen s dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, četiri USB-a te 3,5 mm audio priključkom. Da bi iskoristili visoki refresh rate, potrebno je računalo spojiti preko DisplayPorta. Acer Predator XB273U F5 dolazi i sa stereo zvučnicima snage od 2 x 2 W. Ovaj najnoviji model još nije stigao u naše trgovine, no slične Predatore, samo bez Pulsar tehnologije možete dobiti za oko 250 eura.

