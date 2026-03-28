Acer Predator XB273U F5 je inačica poznate IPS gaming serije sa 360 Hz i G-Sync Pulsar tehnologijom

Nekoliko naprednih mogućnosti izdvaja ovaj model od konkurenata, a to se ponajviše odnosi na visok refresh rate i G-Sync Pulsar tehnologiju koja zamjetno smanjuje zamućenje slike. Inače se radi o IPS modelu popularne rezolucije 2560 x 1440 piksela

SPECIFIKACIJE – Acer Predator XB273U F5 Ekran 27'' (2560 x 1440) / 360 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 0,5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4,

3,5 mm audio, 4 x USB

Razvoj gaming monitora odvija se kroz implementaciju novih tehnologija panela, kroz veličine i oblike, ali i evoluciju gaming tehnologija koje kod velikog broja sličica u sekundi smanjuju trganje i zamućenje slike. Najnoviji primjer je G-Sync Pulsar tehnologija koja kombinira klasični G-Sync za smanjenje trganja slike s ELMB, odnosno insertacijom crnih frameova za smanjenje zamućenja. Rezultat, prvi put predstavljen na ovogodišnjem CES-u je glatka slika na cijelom rasponu sve do 360 Hz.

Pogled na stražnju stranu Acer Predator XB273U F5 monitora

Acer Predator XB273U F5 ima klasičan izgled ovog brenda kojeg smo vidjeli u brojnim sličnim serijama. Monitor stoji na četiri aluminijska kraka, pri čemu su dva u obliku obrnutog slova v produžena, a dva straga služe kao dodatna potpora. Metalni stalak ima rupe za bolje upravljanje kablovima, a monitor ima napredne ergonomske mogućnosti. Moguće ga je podešavati po visini, zakretati, namještati nagib i okrenuti u pivot način rada.

Acerov monitor po mnogočemu se uklapa u brojne gaming modele. Radi se o IPS panelu dugo godina prevladavajuće rezolucije od 2560 x 1440 piksela i ima visoku stopu osvježavanja ekrana od 360 Hz. Ono što odskače od IPS prosjeka, kojemu je mana kontrast, je visoka svjetlina koja u HDR-u doseže 500 cd/m2 te pokrivenost 100% sRGB i 86% DCI-P3 spektra.

Ovaj IPS monitor ima brzi odziv ispod 1 ms, visok refresh rate od 360 Hz i 1440p rezoluciju, a glavna prednost mu je nova G-Sync Pulsar tehnologija

Monitor se izdvaja od ostalih po implementaciji nove G-Sync Pulsar tehnologije, a stiže i s AMD FreeSync podrškom, kao i VESA Adaptive Sync, pa su svi mogući scenariji spajanja gaming uređaja pokriveni. G-Sync Pulsar tehnologiju možete podešavati kroz OSD izbornik, a njime se pak upravlja putem joysticka sa stražnje strane.

Straga su i svi konektori, a Predator je opremljen s dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, četiri USB-a te 3,5 mm audio priključkom. Da bi iskoristili visoki refresh rate, potrebno je računalo spojiti preko DisplayPorta. Acer Predator XB273U F5 dolazi i sa stereo zvučnicima snage od 2 x 2 W. Ovaj najnoviji model još nije stigao u naše trgovine, no slične Predatore, samo bez Pulsar tehnologije možete dobiti za oko 250 eura.