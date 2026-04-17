Alienware AW2726DM spaja QD-OLED panel s 240 Hz i niskom cijenom za ovu tehnologiju

Dell je predstavio Alienware QD-OLED gaming model za 350 dolara, što je zamjeno niža cijena u odnosu na 27'' konkurente i upravo je visoka kvaliteta prikaza u kombinaciji s pristupačnijom cijenom ono što bi moglo privući kupce

Bug.hr petak, 17. travnja 2026. u 09:45
SPECIFIKACIJE – Dell Alienware AW2726DM
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 240 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD OLED
Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 200 cd/m2
Vrijeme odziva 0,03 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3,5 mm

OLED monitori već se par godina pokušavaju nametnuti na tržištu gaming modela, a glavna prepreka do šire popularnosti bila je cijena. Dell je sad s modelom Alienware AW2726DM pokušao promijeniti tu zadnju prepreku i predstaviti monitor koji spaja visoku kvalitetu prikaza QD-OLED tehnologije s nešto pristupačnijom cijenom. Ovaj model predstavljen je s cijenom od 350 dolara i ukoliko s tim iznosom u eurima stigne na naše tržište, mogao bi postati prilično popularan. Da se ostavi ta nešto niža cijena, Dell je izostavio LED osvjetljenje, zvučnike i ponudio je nešto siromašniji izbor konektora.

Logo Alienware serije je jedino vrijedno isticanja straga u vizualnom pogledu

Dell Alienware AW2726DM dolazi s pravokutnom bazom i robusnim stalkom. Sam panel je kao i kod drugih OLED-a tanak i monitor nema nekih agresivnih naznaka da se radi o gaming uređaju. Straga se iz joystick za upravljanje OSD izbornikom i konektore nalazi tek logo vanzemaljca koji prati ovaj brend. Zanimljivije su ergonomske mogućnosti, jer Alienware uz podešavanje po visini, zakretanje i nagib, omogućuje i pivot način rada.

Najznačajnije kod ovog modela je cijena od 350 dolara za QD-OLED panel s 240 Hz

Osnova monitora je QD-OLED panel koji stiže s visokom stopom osvježavanja od 240 Hz i brzim odzivom od ispod jedne milisekunde. Istovremeno dobivate ogroman kontrast i savršen prikaz crne, a zahvaljujući Quantum Dot sloju i napredan prikaz boja. Monitor pokriva 99% DCI-P3 spektra. Jedina mana je skromna svjetlina od 200 cd/m2. Osim visokog refresh ratea, Dell Alienware AW2726DM stiže s AMD FreeSync, VESA Adaptive Sync i kompatibilnosti s G-Sync tehnologijom, pa bi trebali imati glatku reprodukciju bez trganja slike.

Monitor je ponudio skromniji set konektora: dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te 3,5 mm audio izlaz za slušalice

Dodatna opremljenost nije na razini skupljih modela, pa monitor nema USB konektora. Straga su dva HDMI 2.1 te DisplayPort 1.4 na koji ćete morati spojiti računalo ako želite iskoristiti 240 Hz. Monitor ne dolazi s ugrađenim zvučnicima. Ukupno se radi o monitoru koji će omogućiti napredan prikaz karakterističan za QD-OLED panele s cijenom koja je vrlo konkurentna. Kada upalite OLED monitor, lako ćete zanemariti manjak konektora i drugih dodataka.

