AOC Agon PRO AG276QSG2 dolazi s Nvidia G-Sync Pulsar tehnologijom, brzim odzivom i 360 Hz

AOC predstavio je novi IPS gaming model koji se ističe po primjeni Nvidia G-Sync Pulsar tehnologije za još već jasnoću pokreta i glatko iskustvo igranja. Radi se o 27'' 1440p modelu sa stopom osvježavanja od 360 Hz i očekivanom cijenom od 699 eura

Bug.hr petak, 16. siječnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – AOC Agon PRO AG276QSG2
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 360 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje Fast IPS/ Edge
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 450 cd/m2 (1000 peak)
Vrijeme odziva 1 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 3 x HDMI 2.0,  DisplayPort 1.4, 2 x USB Type A,
USB B, 3.5 mm

Nova godina obično donosi nove tehnologije iako se one već dulje vrijeme pripremaju za izlazak. Za korisnike stižu nove atraktivne mogućnosti kao što je slučaj s ovim monitorom i Nvidia G-Sync Pulsar tehnologijom, no ima i ona ne baš sjajna strana više cijene za taj novitet. Tako i AOC Agon PRO AG276QSG2 stiže s očekivanom cijenom od 699 eura, iako se zapravo radi o IPS monitoru 1440p rezolucije. No, ako i maknemo G-Sync Pulsar, AOC je prilično dobro opremio svoj novi Agon Pro gaming model.

Monitor ima sivi metalni stalak, plastično crno kućište, LED svjetlo iza te stalak za slušalice i integriranu web kameru
Dizajnerski se novi monitor nije previše odmaknuo od dosadašnjeg dizajna i stiže s peterokutnom metalnom bazom i stalkom oštrijih linija. Stalak i baza su sive boje, kućište monitora s naglašenim nepravilnim geometrijskim elementima i vrlo tanki rubovi oko ekrana su crni. AOC je dodao LED traku koja također nema određeni oblik i upravo ta nepravilnost dodaje zanimljivost. Od ostalih stvari izdvajamo joystick za upravljanje OSD izbornikom, izvlačeći stalak za slušalice te integrirana web kamera. Monitor inače ima napredne ergonomske mogućnosti koje uz podešenje po visini, nagibu naprijed-natrag i zakretanju omogućuju i pivot način rada.

AOC Agon PRO AG276QSG2 ima IPS panel visoke svjetline od 450 cd/m2 s brzim odzivom i stopom osvježavanja od 360 Hz. Za visoku očekivanu cijenu ponajviše je kriva G-Sync Pulsar tehnologija
AOC Agon PRO AG276QSG2 stiže s Fast IPS panelom koji omogućuje brzi odziv od 1 milisekunde (GtG) i čak 0,3 milisekunde (MPRT). Osim toga ovaj 27'' model s rezolucijom od 2560 x 1440 piksela koji ima mat premaz donosi i vrlo visoku stopu osvježavanja od 360 Hz. Uz svjetlinu od 450 cd/m2, monitor podržava i HDR prikaz.

Ipak, ključni prodajni adut je kompatibilnost s Nvidia G-Sync Pulsar tehnologijom koja koristi strobiranje pozadinskog osvjetljenja s promjenjivom frekvencijom osvježavanja za još bolju jasnoću pokreta i simultano korištenje prednosti G-Synca.  AOC je ponudio i niz dodatnih gaming mogućnosti poput modova rada u vidu RTS, FPS, Racing, Gamer 1 i 2. Tu je opcija Shadow Control koja pomaže s detaljima u tamnim scenama, kao i virtualni nišan, brojač frameova i druge mogućnosti. Monitor je inače prikladan i za konzole te omogućuje igranje u 120 Hz.

Od konektora su tu dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, dva USB A, USB B te 3,5 mm audio konektor
AOC Agon PRO AG276QSG2 ima dva stereo zvučnika od po 2 W, a od konektora ćete za iskorištavanje 360 Hz trebati koristiti DisplayPort. Tu su još dva HDMI 2.0, tri USB-a i 3,5 mm audio konektor. Za cijenu ovog modela moguće je nabaviti i OLED monitore, pa će biti zanimljivo pratiti konkurenciju i kretanje cijene.



