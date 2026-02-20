AOC GAMING Q27G4ZD donosi QD-OLED panel treće generacije po pristupačnoj cijeni

AGON by AOC predstavio je najnoviji dodatak unutar serije AOC GAMING - 27“ monitor Q27G4ZD koji se temelji na trećoj generaciji QD-OLED panela s frekvencijom osvježavanja od 280 Hz

Stjepan Bilić petak, 20. veljače 2026. u 18:47
Q27G4ZD 📷 AGON by AOC
Q27G4ZD AGON by AOC

AGON by AOC proširio je svoju ponudu unutar serije AOC GAMING s novim monitorom oznake Q27G4ZD. Q27G4ZD pozicioniran je između postojećih modela AOC GAMING Q27G4ZDR i Q27G4SDR kao uravnotežena opcija za gamere koji žele performanse nove generacije bez visoke cijene.

Model Q27G4ZD temelji se na QD-OLED tehnologiji treće generacije. Podsjetimo, QD-OLED tehnologiju je AOC uveo u portfelj AGON by AOC kroz liniju AGON PRO, s modelima koji dosežu frekvenciju osvježavanja i do 500 Hz te su namijenjeni esport profesionalcima, entuzijastima i kompetitivnim gamerima koji traže vrhunske performanse. Novi model QD-OLED tehnologiju donosi širem krugu gamera  koji žele ključne prednosti OLED tehnologije, poput gotovo trenutačnog odziva, savršene crnine i živih boja zahvaljujući Quantum Dot sloju, u jednostavnijem i pristupačnijem formatu.

Q27G4ZDR &#128247; AGON by AOC

Q27G4ZD pridružuje se nedavno predstavljenim modelima Q27G4ZDR (240 Hz, QD-OLED Edge) i Q27G4SDR (360 Hz, QD-OLED treće generacije), nudeći gamerima tri jasno profilirane opcije unutar ponude. Za korisnike koji žele prednosti panela treće generacije, ali im nije potrebna maksimalna brzina od 360 Hz, Q27G4ZD predstavlja optimalnu ravnotežu: vršnu svjetlinu od 1000 nita na 3 % površine zaslona, DisplayHDR True Black 400 certifikat te frekvenciju osvježavanja od 280 Hz koja bez poteškoća prati zahtjeve kompetitivnog gaminga.

Adaptive-Sync tehnologija uz NVIDIA G-SYNC Compatible certifikat omogućuje gladak gaming bez trganja slike pri promjenjivim brzinama osvježavanja. QHD rezolucija (2560 x 1440) donosi oštre detalje, dok dva HDMI 2.1 priključka i jedan DisplayPort 1.4 podržavaju najnovije grafičke kartice i konzole nove generacije.

Q27G4ZD 📷 AGON by AOC
Q27G4ZD AGON by AOC

Ergonomsko postolje omogućuje podešavanje visine, nagiba, zakretanja i rotacije. USB hub s četiri USB-A priključka omogućava spajanje periferne opreme. Za korisnike koji radije koriste nosače drugih proizvođača AOC je osigurao kompatibilnost sa VESA 100 x 100 standardom.

Model Q27G4ZD uključuje sveobuhvatne OLED Care funkcije te dolazi uz trogodišnje jamstvo koje pokriva burn-in, pod uvjetom korištenja u skladu s preporukama. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.

AOC GAMING Q27G4ZD bit će dostupan od veljače 2026. po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 479 €.

