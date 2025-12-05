AOC GAMING U27G4XM i 25G4KUR - novi monitori za igrače i e-sport natjecatelje

AOC je predstavio dva nova gaming monitora, U27G4XM i 25G4KUR, od kojih je jedan usmjeren na kvalitetu prikaza i fleksibilnost, dok drugi cilja na maksimalnu brzinu i natjecateljske performanse

Model U27G4XM dolazi s dijagonalom od 27 inča i Fast IPS panelom u 4K rezoluciji. Zahvaljujući MiniLED pozadinskom osvjetljenju s 1152 zona lokalnog zatamnjenja, kontrast je iznimno precizan, a detalji su vidljivi i u najsvjetlijim naglascima i najdubljim sjenama. Monitor posjeduje DisplayHDR 1000 certifikat i vršnu svjetlinu od 1200 cd/m².

Posebno se ističe podrška za konzole, gdje U27G4XM nudi 4K prikaz pri 120 Hz za PlayStation i Xbox Series X. Tehnologija širokog raspona boja s pokrivenošću od 151,8 posto sRGB i 98 posto DCI-P3 osigurava preciznu reprodukciju boja, što ga čini pogodnim i za stvaranje sadržaja. Dual Frame Mode omogućuje trenutačan prelazak na visoki osvježavajući ritam za natjecateljski gaming, bez potrebe za drugim monitorom. Može raditi u UHD rezoluciji pri 160 Hz ili u Full HD rezoluciji pri 320 Hz.Tu su i HDMI 2.1 te DisplayPort 1.4 priključci, a dodatne funkcije uključuju PiP/PbP multitasking, što je posebno korisno streamerima i kreatorima sadržaja.

25G4KUR AOC

Drugi model, 25G4KUR, dolazi u formatu od 24,5 inča, veličini koju profesionalni esports igrači preferiraju zbog optimalnog perifernog pogleda i manjeg pomicanja očiju. Monitor koristi Fast IPS panel u Full HD rezoluciji i nudi frekvenciju osvježavanja od 420 Hz, odnosno 400 Hz native. Vrijeme odziva iznosi 1 ms GtG i 0,3 ms MPRT, što omogućuje maksimalnu natjecateljsku prednost u brzim žanrovima poput MOBA, FPS i taktičkih shooter igara.

Za konzole je osigurana podrška za FHD prikaz pri 120 Hz, a dodatne opcije uključuju Shadow Control za bolju vidljivost u tamnim scenama, Game Color za prilagodbu zasićenosti te posebne modove za različite natjecateljske žanrove. Monitor posjeduje DisplayHDR 400 certifikat, a ergonomsko postolje omogućuje podešavanje visine do 130 mm, uz potpuni raspon nagiba, zakretanja i rotacije.

25G4KUR i U27G4XM AOC

Oba monitora opremljena su AOC-ovim naprednim gaming paketom koji uključuje Low Input Lag modove, prilagodljive nišanske oznake putem Dial Point opcije te G-Menu softver za jednostavno upravljanje korisničkim profilima. Tu su i USB 3.2 priključci s mogućnošću brzog punjenja periferije, dok tehnologija za smanjenje plavog svjetla i flicker-free paneli osiguravaju udobniji, dugotrajniji gaming bez zamora očiju.

AOC GAMING U27G4XM bit će dostupan od siječnja 2026. po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 449 €. AOC GAMING 25G4KUR bit će dostupan krajem studenoga 2025. po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 259 €.