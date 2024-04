AOC i Envnia: gaming monitori postaju napredniji, brži, ali i jeftiniji

Gamerska ponuda monitora pod kapom kompanije MMD, marki Agon by AOC i Philips Evnia bit će proširena novim modelima u svim segmentima. Dio njih predstavljen je medijima protekloga vikenda

Tržište monitora koji se smatraju specijaliziranima za gaming, a to bi bili oni s frekvencijama osvježavanja 144 Hz i više, u značajnom je porastu. Tijekom prošle je godine zabilježen rast od čak 20% u odnosu na 2022. godinu, gledano na globalnoj razini. Tim je podatkom otvorena prezentacija nove ponude marki gaming monitora Agon by AOC i Evnia, kojoj smo imali prilike prisustvovati protekloga vikenda u sunčanoj Valenciji – gdje su se meteorološki uvjeti u ovo doba godine dobro povezali s optimističnim i "sunčanim" pogledom u budućnost AOC-a i Envije, kao i tržišta općenito.

Tržišni rast

Ukupno kao krovna kompanija MMD, navedene dvije marke bilježe rast prodaje od 61% i trenutačno drže 27% tržišta, čime potvrđuju svoj liderski status na tržištu monitora za igranje. AOC je pritom zabilježio rast od čak 55%, a Philipsova podmarka Evnia bilježi rast prodaje od 101% (doduše, na nešto manju početnu bazu).

Pogled u budućnost za ovaj je segment također pozitivan. U ovoj kompaniji o očekuju da će broj gamera u svijetu nastaviti rasti, paralelno s činjenicom da sve više njih želi imati dva ili čak tri monitora za igranje. Budućnost segmenta, dakle, vide uz daljnji rast, ali i napredak tehnologije ugrađene u njihove proizvode. Primjerice, ono što je nekada bilo vrh tržišta danas je mainstream, primjerice QHD i UHD razlučivosti.

Od ostalih bitnih trendova ističe se sve veća popularnost ultraširokih monitora te onih s visokom frekvencijom osvježavanja. Najbolje rezultate danas pokazuju OLED i MiniLED tehnologije panela, s preko 320% rasta prodaje. Glavninu tržišta danas čine FHD monitori s frekvencijom od 180 Hz, što se danas smatra standardom za gaming. Shodno tome, sljedeći će korak biti prelazak na 280 Hz monitore iz samog vrha ponude, kojima će biti obogaćen i MMD-ov asortiman.

Što najavljuju Agon by AOC i Philips Evnia?

Tržišni podaci kažu da je glavni motivator za kupnju gaming monitora poboljšanje izvedbe u igranju. Agon se fokusira na "agresivne značajke" i funkcije, dok Evnia nudi više stilski dorađene gamin monitore. Tim se pristupom odgovara na potrebe tržišta, jer je nekim igračima bitnije imati višu rezoluciju i veću kvalitetu slike, dok je drugima bitnija brzina (primjerice za napredno eSports natjecanje), s naglaskom na panele s brzim odzivom.

Marke AOC i Evnia tako nastavljaju sa svojom strategijom prema kojoj žele u svim segmentima tržišta biti prisutni, i to po privlačnim cijenama. Kao rezultat toga stiže najavljeno osvježenje ponude, pa će obje marke imati nove proizvode u svim segmentima tijekom ove godine, no sada je otkriven tek dio noviteta.

Agon Pro

Prvi u nizu jest serija Agon Pro, izrađena za najbolju eSports izvedbu, pa će nuditi panele s frekvencijom do čak 540 Hz i odzivom od samo 0,2 ms te podrškom za G-Sync. Dolazit će u dvije veličine, dijagonala 24,1 i 24,5 inča, s panelima od 540 , odnosno 390 Hz. Cijene će im biti 699 i 449 eura, a u prodaju će na odabrana tržišta u srpnju.

AOC Gaming

Ponuda linije AOC gaming proširena je ranije novom serijom G4, a novi modeli u tu će liniju donijeti panele od 280 Hz, a ideja im je ponuditi brzi IPS panel po pristupačnim cijenama. Bit će dostupni s 2 varijante stalaka (eSports i V-oblika) te novim korisničkim sučeljem. Na četiri postojeće varijante AOC će u srpnju i kolovozu dodati dvije nove, dijagonale 27" po cijenama tek nešto višima od 200 eura, što je cjenovno vrlo privlačna ponuda, s obzirom na trenutno stanje na tržištu u tom segmentu.

Uz njih stižu i tri varijante s panelima od 180 Hz ali i QHD rezolucijom te preporučenim maloprodajnim cijenama između 239 i 279 eura. Sve specifikacije postojeće i nadolazeće ponude možete vidjeti u ilustracijama uz tekst.

Evnia

Postojeća serija visoko estetiziranih monitora Evnia 8000 OLED bit će proširena novom verzijom 49-inčnog ultraširokog zakrivljenog modela, ali po nižoj cijeni. Ona će iznositi 999 eura za OLED panel od 144 Hz, uz dodatak pozadinske rasvjete poznate pod nazivom Ambiglow.

Kasnije tijekom godine u ponudu stižu i nove 16:9 verzije gaming monitora od 31,5 i 27 inča, oko srpnja ili kolovoza po također konkurentnim cijenama.

Serija 6000 OLED monitora također će s novim dodatkom ponudi postati cjenovno prihvatljivija, pa će novi ulazni mode koštati 799 eura. To je cijena za 34-inčni monitor omjera stranica 21:9 s QD-OLED panelom, frekvencije osvježavanja 175 Hz.

Do širenja ponude doći će i u nižim segmentima, pa će tako nova serija Evnia M2 zamijeniti postojeću M1. No, linija zadržava prepoznatljivi klasični dizajn, a kod određenih modela frekvencija osvježavanja ići će i do 280 Hz. Model s tim panelom ujedno će biti i jedini iz serije 3000 s cijenom višom od 200 eura, pa će koštati očekivanih 230 eura.

Od ostalih zanimljivosti, istaknimo i da će Evnia biti prva marka gaming monitora u svijetu koja će podržavati tehnologiju adaptinog ambijentalnog osvjetljenja Microsoft Dynamic Lighting. Ta se najava odnosi na serije 6000 i 8000, odnosno njihove modele s ugrađenom Ambglow tehnologijom i USB hubom.