AOC ima novu seriju monitora za poslovne korisnike - P1

AOC je predstavio novu seriju računalnih monitora – P1. Unutar serije nalaze se monitori za poslovne korisnike s dijagonalom zaslona od 22 do 27 inča.

Osnovni model dolazi pod oznakom 22P1D, kako mu samo ime kaže odlikuje se sa 22-inčnim panelom. Ono što oznaka ne otkiva je da se radi o TN panelu FHD rezolucije omjera stranica 16:9. Ovaj model dolazi i u izvedbi bez slova „D“ (22P1) koji se temelji na MVA panelu iste dijagonale i rezolucije.

Modeli iz sredine ponude nose oznake 24P1 i X24P1. Prvi se temelji na IPS zaslonu omjera stranica 16:9 i odlikuje ga FHD rezolucija, dok drugi (X24P1) ima omjer zaslona od 16:10 zbog čega mu je i rezolucija nešto veća – 1.920 x 1.200 točaka.

Vrh ponude čine 27-inčni modeli – 27P1 i Q27P1 sa IPS panelima omjera 16:9. Oba modela odlikuju većinom identične specifikacije, osim u rezoluciji. Model 27P1 ima FHD, a Q27P1 model QHD rezoluciju (2.560 x 1.440).

Cijela serija podržava Flicker-Free i Low Blue Light tehnologije. Također svi modeli iz serije (osim P221D) opremljeni su D-Sub, DVI-D, DisplayPort (1.2) i HDMI portovima te USB 3.0 hubom. Ovisno o modelu visina zaslona se može podešavati do 130, odnosno 150 milimetara, a mogućnost zakretanja od -175 do 175 stupnjeva i nagiba od -5 do 35 stupnjeva odlika je svih modela.

AOC će na tržište prvo lansirati 22-inčne modele koji stižu tijekom svibnja 2018. godine po cijenama od 159 eura (22P1D) i 189 eura (22P1). Mjesec dana kasnije stižu (u lipnju) stižu i preostala četiri modela – 24P1 (209 eura), X24P1 (279 eura), 27P1 (299 eura) i Q27P1 (349 eura) po navedenim cijenama.