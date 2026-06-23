AOC-ova serija E4 odgovara na izazove hibridnog rada u SMB segmentu

AOC je predstavio seriju monitora E4, liniju namijenjenu malim i srednjim tvrtkama koje u 2026. godini sve više ovise o ergonomiji, održivosti i jednostavnijem upravljanju radnim prostorom

AOC je predstavio seriju monitora E4, liniju namijenjenu malim i srednjim tvrtkama koje u 2026. godini sve više ovise o ergonomiji, održivosti i jednostavnijem upravljanju radnim prostorom. U okruženju u kojem hibridni rad postaje standard, monitori preuzimaju ulogu ključnog alata za svakodnevnu produktivnost, a serija E4 nastoji odgovoriti upravo na te zahtjeve.

USB‑C priključna stanica kao rješenje za pretrpane stolove

Hibridni rad doveo je do toga da radni stolovi često postaju kombinacija više uređaja, adaptera i kablova. Serija E4 pokušava smanjiti tu složenost integracijom priključne stanice izravno u monitor.

Odabrani modeli 24E4CV, Q27E4CV i CU34E4CW nude USB‑C povezivanje s 90 W Power Deliverypodrškom, što omogućuje: punjenje prijenosnika, prijenos podataka, prijenos videosignala i to sve putem jednog kabela. Ugrađeni 1 Gbit/s RJ45 Ethernet dodatno pojednostavljuje radno mjesto, posebno u uredima gdje je stabilna žičana mreža i dalje preferirana.

Ultrawide modeli CU34E4CW i CU34E4CV uključuju Smart KVM, što omogućuje korištenje jednog seta periferije za više uređaja. Prebacivanje između poslovnog i osobnog računala svodi se na jedan gumb, što je praktično u hibridnim scenarijima. Svi modeli serije E4 rade na 120 Hz, što doprinosi uglađenijem prikazu i smanjenju vizualnog naprezanja tijekom dugotrajnog rada.

AOC E4, DisplayPort MST I Daisy Chain Sync AOC

Konfiguracije s dva zaslona: MST i automatska sinkronizacija

Za korisnike koji rade s velikim brojem aplikacija i dokumenata, serija E4 nudi DisplayPort MST podršku za daisy chain povezivanje dvaju monitora. Time se smanjuje broj potrebnih kabela i adaptera, a radni stol ostaje uredniji. Daisy Chain Sync dodatno usklađuje svjetlinu i temperaturu boje između monitora. Svaka promjena na primarnom zaslonu automatski se preslikava na sekundarni, što je korisno u radnim okruženjima gdje je vizualna dosljednost važna.

Preporučene kombinacije uključuju:

Q27E4CV + Q27E4U za QHD radne konfiguracije

za QHD radne konfiguracije 24E4CV + 24E4U za Full HD radne stanice

Ovakav pristup omogućuje tvrtkama da standardiziraju radna mjesta bez potrebe za dodatnim kalibracijama.

Zaštita vida i ergonomija kao dio radnog standarda

Serija E4 nosi TÜV Rheinland Eye Comfort certifikat, a tehnologija Hardware Low Blue Light smanjuje emisiju kratkovalnog plavog svjetla na razini panela. Za razliku od softverskih rješenja, ovakav pristup ne mijenja temperaturu boje i ne narušava prikaz.

Hardware Low Blue Light AOC

Ergonomski stalci omogućuju podešavanje visine (150 mm za 24” i 27”, 180 mm za 34”) uz potpuno podešavanje nagiba i zakretanja. Funkcija pivotiranja je dostupna na 24” i 27” modelima. Ova razina prilagodljivosti pomaže korisnicima održati pravilno držanje i smanjiti opterećenje tijekom dugog sjedenja, što je sve važnije u modernim uredima.

Dugoročna pouzdanost i održivi materijali

Serija E4 dolazi s petogodišnjim jamstvom proizvođača, što je iznad uobičajenog standarda u ovom segmentu. Uz to, modeli nose certifikat TCO Certified Generation 10, koji uključuje strože kriterije vezane uz materijale, energetsku učinkovitost i kružno gospodarstvo.

Kućišta monitora izrađena su od najmanje 85 % reciklirane plastike nakon uporabe, a dodatni certifikati EPEAT Gold i Climate+ potvrđuju usmjerenost na smanjenje utjecaja na okoliš. Takav pristup postaje sve važniji u kontekstu ESG izvještavanja, koje je sve prisutnije i u manjim organizacijama.