AOC predstavio Q24B36X i Q27B36X: QHD monitori s 144 Hz osvježavanjem u B3 seriji

AOC je predstavio Q24B36X i Q27B36X, QHD monitore iz B3 serije koji donose 144 Hz osvježavanje i IPS panele, ciljajući korisnike koji zaslon koriste za rad, učenje i povremeni gaming

AOC je proširio svoju B3 seriju dvama novim monitorima, modelima Q24B36X i Q27B36X. Riječ je o zaslonima koji donose QHD rezoluciju i 144-hercno osvježavanje u segment koji je do sada bio usmjeren prvenstveno na uredsku upotrebu. Novi modeli osiguravaju glatki prikaz bilo da radite u proračunskim tablicama, pregledavate sadržaj ili se opuštate uz gaming nakon radnog vremena.

Oba modela koriste IPS panele rezolucije 2560 × 1440 točaka. Manji Q24B36X ima dijagonalu od 23,8 inča i gustoću prikaza od 123 piksela po inču, dok 27‑inčni Q27B36X postiže 109 piksela po inču. Razlike su vidljive i u prikazu boja: Q27B36X pokriva 118,5 posto sRGB spektra i 92,1 posto DCI‑P3, dok Q24B36X postiže 114,7 posto sRGB-a i 88,8 posto DCI‑P3. Oba modela imaju svjetlinu od 300 cd/m² i kut gledanja od 178 stupnjeva.

Q24B36X AOC

U odnosu na ranije modele iz iste serije, novitet je frekvencija osvježavanja od 144 Hz. U kombinaciji s vremenom odziva od 0,5 ms MPRT i Adaptive‑Sync sinkronizacijom, monitori nude stabilniji prikaz pokreta u radu i multimediji. Podrška za HDR10 omogućuje prikaz šireg dinamičkog raspona u kompatibilnom sadržaju, iako je ograničena svjetlinom panela.

Za dugotrajnije korištenje predviđene su Flicker‑Free tehnologija i način rada s reduciranim plavim svjetlom. Stalak omogućuje nagib od –5 do 21 stupanj, a oba modela podržavaju VESA montažu u standardu 100×100. Povezivost uključuje jedan HDMI 2.0 ulaz, jedan DisplayPort 1.4 te 3,5‑milimetarski izlaz za slušalice.

Q27B36X AOC

Q24B36X cilja korisnike s manjim radnim prostorom ili one koji preferiraju kompaktnije zaslone, dok Q27B36X nudi veću radnu površinu za multitasking i pregledniji rad u aplikacijama. Oba modela zadržavaju dizajn tankih okvira karakterističan za B3 seriju.

Monitori AOC Q24B36X i Q27B36X dostupni su od ožujka 2026. po preporučenim cijenama od 149 € i 168 €.