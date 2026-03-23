AOC predstavio Q24B36X i Q27B36X: QHD monitori s 144 Hz osvježavanjem u B3 seriji

AOC je predstavio Q24B36X i Q27B36X, QHD monitore iz B3 serije koji donose 144 Hz osvježavanje i IPS panele, ciljajući korisnike koji zaslon koriste za rad, učenje i povremeni gaming

Stjepan Bilić ponedjeljak, 23. ožujka 2026. u 20:04
Q24B36X i Q27B36X 📷 AOC
AOC je proširio svoju B3 seriju dvama novim monitorima, modelima Q24B36X i Q27B36X. Riječ je o zaslonima koji donose QHD rezoluciju i 144-hercno osvježavanje u segment koji je do sada bio usmjeren prvenstveno na uredsku upotrebu. Novi modeli osiguravaju glatki prikaz bilo da radite u proračunskim tablicama, pregledavate sadržaj ili se opuštate uz gaming nakon radnog vremena.

Oba modela koriste IPS panele rezolucije 2560 × 1440 točaka. Manji Q24B36X ima dijagonalu od 23,8 inča i gustoću prikaza od 123 piksela po inču, dok 27‑inčni Q27B36X postiže 109 piksela po inču. Razlike su vidljive i u prikazu boja: Q27B36X pokriva 118,5 posto sRGB spektra i 92,1 posto DCI‑P3, dok Q24B36X postiže 114,7 posto sRGB-a i 88,8 posto DCI‑P3. Oba modela imaju svjetlinu od 300 cd/m² i kut gledanja od 178 stupnjeva.

Q24B36X 📷 AOC
U odnosu na ranije modele iz iste serije, novitet je frekvencija osvježavanja od 144 Hz. U kombinaciji s vremenom odziva od 0,5 ms MPRT i Adaptive‑Sync sinkronizacijom, monitori nude stabilniji prikaz pokreta u radu i multimediji. Podrška za HDR10 omogućuje prikaz šireg dinamičkog raspona u kompatibilnom sadržaju, iako je ograničena svjetlinom panela.

Za dugotrajnije korištenje predviđene su Flicker‑Free tehnologija i način rada s reduciranim plavim svjetlom. Stalak omogućuje nagib od –5 do 21 stupanj, a oba modela podržavaju VESA montažu u standardu 100×100. Povezivost uključuje jedan HDMI 2.0 ulaz, jedan DisplayPort 1.4 te 3,5‑milimetarski izlaz za slušalice.

Q27B36X 📷 AOC
Q24B36X cilja korisnike s manjim radnim prostorom ili one koji preferiraju kompaktnije zaslone, dok Q27B36X nudi veću radnu površinu za multitasking i pregledniji rad u aplikacijama. Oba modela zadržavaju dizajn tankih okvira karakterističan za B3 seriju.

Monitori AOC Q24B36X i Q27B36X dostupni su od ožujka 2026. po preporučenim cijenama od 149 € i 168 €.

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi