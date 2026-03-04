Appleov novi Studio Display XDR donosi nadogradnju na Mini LED

Apple je osvježio svoju ponudu profesionalnih monitora za zahtjevnije kreativce i poslovne korisnike. Kako nije bilo novih modela od 2022. godine, nadogradnje su značajne

Apple je nakon nekoliko godina osvježio ponudu eksternih monitora te predstavio Studio Display i Studio Display XDR. Oba monitora imaju 5K rezoluciju (5.120 x 2.880 piksela), ugrađenu 12-megapikselnu Center Stage kameru, tri mikrofona i sustav sa šest zvučnika s podrškom za prostorni zvuk i komandu „Hey Siri“. Tu su i dva Thunderbolt 5 priključka te dva USB-C priključka.

Ključna razlika između ova dva modela odnosi se na XDR verziju, koja koristi Mini LED tehnologiju pozadinske rasvjete s 2.304 zone zatamnjenja. To omogućuje veću vršnu svjetlinu, bolji kontrast i dublju crnu boju, što će posebno cijeniti korisnici koji rade s HDR sadržajem. Studio Display XDR podržava i adaptivnu frekvenciju osvježavanja u rasponu od 47 Hz do 120 Hz, dok standardni Studio Display ostaje ograničen na 60 Hz.

Foto: Apple

Još jedna prednost XDR verzije je i snažnije napajanje. Putem upstream porta podržava do 140 W punjenja, dovoljno za, primjerice, 16-inčni MacBook Pro, dok standardni model nudi do 96 W.

Prednarudžbe počinju 4. ožujka, a isporuke kreću 11. ožujka. Cijena standardnog Studio Displaya iznosi 1.599 dolara, dok Studio Display XDR stoji 3.299 dolara, odnosno 3.599 dolara u verziji s antirefleksivnim staklom.