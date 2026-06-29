Asus je predstavio 27'' XG27JCG IPS monitor s visokom 5K rezolucijom i Dual Mode načinom rada

Ovaj gaming model ističe se visokom rezolucijom od 5120 x 2880 piksela na dijagonali od 27''. Za igrače je važno istaknuti dvostruki način rada od 180 Hz na nativnoj rezoluciji, odnosno 330 Hz na smanjenoj, kao i brz odziv te podršku za FreeSync i G-Sync

Bug.hr ponedjeljak, 29. lipnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Asus ROG Strix XG27JCG
Ekran 27'' (5120 x 2880) / 180 Hz (QHD 330 Hz)
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje Fast IPS/Edge LED
Kontrast/Svjetlina 1500/ 350 cd/m2 (600 HDR peak)
Vrijeme odziva 0,03 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3 x USB A, USB C, 3,5 mm

U poprilično zasićenom tržištu gaming modela, najlakše se istaknuti s jedinstvenom značajkom. U slučaju Asus ROG Strix XG27JCG monitora to je visoka rezolucija. S 5K rezolucijom ovaj se IPS monitor osim gaming publici može svidjeti i korisnicima koji trebaju oštar, detaljan prikaz poput kreativnih profesionalaca. Ipak, radi se prvenstveno o modelu namijenjenom igračima i u tom kontekstu treba istaknuti još brz odziv, visoku stopu osvježavanja uz Dual Mode način rada te podršku za poznate gaming tehnologije.

Asus ROG Strix XG27JCG nudi napredne ergonomske mogućnosti koje uključuju i pivot način
Asus ROG Strix XG27JCG nudi napredne ergonomske mogućnosti koje uključuju i pivot način

Monitor prati prepoznatljivi dizajn ROG serije i igrači će cijeniti metalnu bazu koja ne zauzima previše mjesta na stolu. Tu je i široki stalak s rupom za lakše provlačenje kablova. Asus ROG Strix XG27JCG omogućuje podešavanje po visini nagibu od uobičajenih 5-20 stupnjeva, zakretanje lijevo-desno i stavljanje u pivot način rada. Monitor ima premium izgled kojem doprinose i tanki obrubi oko panela. Cijena ovog modela na našem je tržištu 899 eura, što je već domena u kojoj postoji ozbiljna OLED konkurencija. Ipak, cijena je opravdana ako znamo da se radi o monitoru visoke rezolucije kakvih nema puno na tržištu.

Asus je predstavio 5K monitor s brzim IPS panelom s Dual Modom od 180 i 330 Hz (na manjoj 1440p rezoluciji) koji podržava FreeSync i G-Sync te dolazi s brzim odzivom od 0,3 milisekunde
Asus je predstavio 5K monitor s brzim IPS panelom s Dual Modom od 180 i 330 Hz (na manjoj 1440p rezoluciji) koji podržava FreeSync i G-Sync te dolazi s brzim odzivom od 0,3 milisekunde

Upravo je rezolucija od 5120 x 2880 piksela glavni adut monitora s brzim IPS panelom. Kada se tome pridoda pokrivanje 97% DCI-P3 spektra boja, jasno je da se ovaj model može svidjeti puno široj publici od one igrače. Monitor dolazi kao i ostali IPS modeli s nešto skromnijim kontrastom, no ima vrlo dobru svjetlinu od 300 cd/m2 koja se penje do 600 cd/m2 u HDR načinu i Asus je osigurao VESA DisplayHDR 600 certifikat. Brzi IPS panel odlikuje se vrlo brzim odzivom od 0,3 milisekunde, a igrači će na ovoj visokoj rezoluciji moći uživati u stopi osvježavanja od 180 Hz. Kako se radi o monitoru s Dual Mode načinom rada, brzom promjenom na 2560 x 1440 piksela dobiva se i 330 Hz refresh rate. Osim toga, podržani su i AMD FreeSync Premium Pro te Nvidia G-Sync, pa će slika u igrama biti bez trganja. Monitor dolazi i s ELMB 2 (extreme low motion blur 2) tehnologijom. Treba napomenuti da ova visoka rezolucija u kombinaciji sa 180 Hz zahtjeva i jači hardver, pa trebate kompatibilnu grafičku karticu poput Nvidia GeForce serije 50 i AMD Radeon RX 7600 ili novije.

Monitor ima klasični dizajn ROG serije. Stiže s metalnom bazom koja ne zauzima previše mjesta na stolu, ima tanke rubove oko ekrana, a pogled odozgo otkriva robusni stalak i debljinu modela
Monitor ima klasični dizajn ROG serije. Stiže s metalnom bazom koja ne zauzima previše mjesta na stolu, ima tanke rubove oko ekrana, a pogled odozgo otkriva robusni stalak i debljinu modela

Asusova aplikacija DisplayWidget Center pomoći će vam u upravljanju s bogatim setom opcija monitora, a među gaming značajkama tu  su dynamic crosshair, dynamic shadow boost te AI Visual. Monitor stiže i s bogatom opremom, pa su tu dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, tri USB A i USB C kao i 3,5 mm audio konektor. Ukupno se radi o naprednom monitoru koji se najviše ističe po rezoluciji, ali i bogatim setom gaming funkcionalnosti. 5K sa sobom vuče i nešto višu cijenu, koja bi mogla biti glavna prepreka u nabavci ROG Strix modela.

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