Asus je predstavio 27'' XG27JCG IPS monitor s visokom 5K rezolucijom i Dual Mode načinom rada
Ovaj gaming model ističe se visokom rezolucijom od 5120 x 2880 piksela na dijagonali od 27''. Za igrače je važno istaknuti dvostruki način rada od 180 Hz na nativnoj rezoluciji, odnosno 330 Hz na smanjenoj, kao i brz odziv te podršku za FreeSync i G-Sync
|SPECIFIKACIJE – Asus ROG Strix XG27JCG
|Ekran
|27'' (5120 x 2880) / 180 Hz (QHD 330 Hz)
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|Fast IPS/Edge LED
|Kontrast/Svjetlina
|1500/ 350 cd/m2 (600 HDR peak)
|Vrijeme odziva
|0,03 ms (GTG)
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3 x USB A, USB C, 3,5 mm
U poprilično zasićenom tržištu gaming modela, najlakše se istaknuti s jedinstvenom značajkom. U slučaju Asus ROG Strix XG27JCG monitora to je visoka rezolucija. S 5K rezolucijom ovaj se IPS monitor osim gaming publici može svidjeti i korisnicima koji trebaju oštar, detaljan prikaz poput kreativnih profesionalaca. Ipak, radi se prvenstveno o modelu namijenjenom igračima i u tom kontekstu treba istaknuti još brz odziv, visoku stopu osvježavanja uz Dual Mode način rada te podršku za poznate gaming tehnologije.
Monitor prati prepoznatljivi dizajn ROG serije i igrači će cijeniti metalnu bazu koja ne zauzima previše mjesta na stolu. Tu je i široki stalak s rupom za lakše provlačenje kablova. Asus ROG Strix XG27JCG omogućuje podešavanje po visini nagibu od uobičajenih 5-20 stupnjeva, zakretanje lijevo-desno i stavljanje u pivot način rada. Monitor ima premium izgled kojem doprinose i tanki obrubi oko panela. Cijena ovog modela na našem je tržištu 899 eura, što je već domena u kojoj postoji ozbiljna OLED konkurencija. Ipak, cijena je opravdana ako znamo da se radi o monitoru visoke rezolucije kakvih nema puno na tržištu.
Upravo je rezolucija od 5120 x 2880 piksela glavni adut monitora s brzim IPS panelom. Kada se tome pridoda pokrivanje 97% DCI-P3 spektra boja, jasno je da se ovaj model može svidjeti puno široj publici od one igrače. Monitor dolazi kao i ostali IPS modeli s nešto skromnijim kontrastom, no ima vrlo dobru svjetlinu od 300 cd/m2 koja se penje do 600 cd/m2 u HDR načinu i Asus je osigurao VESA DisplayHDR 600 certifikat. Brzi IPS panel odlikuje se vrlo brzim odzivom od 0,3 milisekunde, a igrači će na ovoj visokoj rezoluciji moći uživati u stopi osvježavanja od 180 Hz. Kako se radi o monitoru s Dual Mode načinom rada, brzom promjenom na 2560 x 1440 piksela dobiva se i 330 Hz refresh rate. Osim toga, podržani su i AMD FreeSync Premium Pro te Nvidia G-Sync, pa će slika u igrama biti bez trganja. Monitor dolazi i s ELMB 2 (extreme low motion blur 2) tehnologijom. Treba napomenuti da ova visoka rezolucija u kombinaciji sa 180 Hz zahtjeva i jači hardver, pa trebate kompatibilnu grafičku karticu poput Nvidia GeForce serije 50 i AMD Radeon RX 7600 ili novije.
Asusova aplikacija DisplayWidget Center pomoći će vam u upravljanju s bogatim setom opcija monitora, a među gaming značajkama tu su dynamic crosshair, dynamic shadow boost te AI Visual. Monitor stiže i s bogatom opremom, pa su tu dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, tri USB A i USB C kao i 3,5 mm audio konektor. Ukupno se radi o naprednom monitoru koji se najviše ističe po rezoluciji, ali i bogatim setom gaming funkcionalnosti. 5K sa sobom vuče i nešto višu cijenu, koja bi mogla biti glavna prepreka u nabavci ROG Strix modela.