Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG je gamerski QD-OLED monitor s 500 Hz refresh rateom
OLED monitori dostigli su vrtoglave stope osvježavanja panela koje su potrebne kompetitivnim igračima i e-sport zajednici, a pritom donose sve prednosti ove tehnologije, ali i dalje visoku cijenu
|SPECIFIKACIJE – Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG
|Ekran
|27'' (2560 x 1440) / 500 Hz
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|QD - OLED
|Kontrast/Svjetlina
|1500000:1/ 300 cd/m2 (1000 peak)
|Vrijeme odziva
|0,03 ms (GTG)
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3 x USB 3.2 Type A , 3,5 mm
Monitori za najzahtjevnije igrače spajaju brz odziv i ogromnu stopu osvježavanja panela, a Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG zadovoljava oba ta kriterija. Istovremeno, pitanje je koliko je gamera spremno izdvojiti 1060 eura za igraći monitor dijagonale od 27'' s 1440p rezolucijom. Jasno, radi se o OLED monitoru koji i dalje drže visoku cijenu, a kod ovog modela ona je opravdana mogućnostima i opremom, no i dalje nije za svakoga.
Monitor ima prepoznatljiv ROG Strix dizajn, pa uređaj stoji na šesterokutnoj metalnoj bazi iz koje se uzdiže vrlo robusni stalak s otvorom za urednije provođenje kablova, a tu je i svjetleći ROG logo uz Aura Sync efekt kojeg možete namještati softverski. I dok je OLED panel očekivano tanak, kućište monitora koje ima sustav hlađenja i stilizirani svjetleći logo serije je nešto deblje. Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG omogućuje sve očekivane ergonomske mogućnosti, od podešavanja po visini, zakretanja za 45 stupnjeva, nagiba naprijed natrag te pivot opcije.
Monitor dolazi sa Samsungovim QD-OLED panelom koji se odlikuje visokom vršnom svjetlinom od 1000 cd/m2 zadržavajući pri tome sve prednosti tehnologije kao što su savršeni prikaz crne i ogromni kontrast. Quantum Dot sloj doprinosi boljem prikazu boja, a monitor podržava HDR10 standard. Ipak, za igrače su najvažnije karakteristike brzi odziv ispod 1 milisekunde, i vrlo visoka stopa osvježavanja panela od čak 500 Hz koja će zadovoljiti i napredne e-sport korisnike. Podržani su AMD FreeSync i G-Sync te niz ROG tehnologija kao što su AI nišan, Shadow Boost i AI Visuals.
Postavke je najbolje podešavati putem DisplayWidget Center softvera. Kako je Asus ciljao na širok raspon igrača, podržao je lako prebacivanje na 4:3 prikaz s nižim rezolucijama ili igranje na 24,5 inčnom ekranu s 500 Hz. Osim naprednih gaming opcija, ovaj 10 bitni panel pokriva i 99% DCI-P3 spektra.
Od konektora Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG dolazi s dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, dva USB A i 3,5 mm audio priključkom. Nema ugrađenih zvučnika, ali dolazi s naprednim opcijama za osiguravanje dugovječnosti OLED panela kroz čišćenje piksela, senzor blizine i dinamično prilagođavanje svjetline prema sadržaju kako bi se smanjio rizik od burn-ina.