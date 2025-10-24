Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG je gamerski QD-OLED monitor s 500 Hz refresh rateom

OLED monitori dostigli su vrtoglave stope osvježavanja panela koje su potrebne kompetitivnim igračima i e-sport zajednici, a pritom donose sve prednosti ove tehnologije, ali i dalje visoku cijenu

SPECIFIKACIJE – Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG Ekran 27'' (2560 x 1440) / 500 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD - OLED Kontrast/Svjetlina 1500000:1/ 300 cd/m2 (1000 peak) Vrijeme odziva 0,03 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3 x USB 3.2 Type A , 3,5 mm

Monitori za najzahtjevnije igrače spajaju brz odziv i ogromnu stopu osvježavanja panela, a Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG zadovoljava oba ta kriterija. Istovremeno, pitanje je koliko je gamera spremno izdvojiti 1060 eura za igraći monitor dijagonale od 27'' s 1440p rezolucijom. Jasno, radi se o OLED monitoru koji i dalje drže visoku cijenu, a kod ovog modela ona je opravdana mogućnostima i opremom, no i dalje nije za svakoga.

Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG straga ima podeblje kućište u koje je smješten sustav hlađenja i ukrašeno je RGB osvjetljenim logom

Monitor ima prepoznatljiv ROG Strix dizajn, pa uređaj stoji na šesterokutnoj metalnoj bazi iz koje se uzdiže vrlo robusni stalak s otvorom za urednije provođenje kablova, a tu je i svjetleći ROG logo uz Aura Sync efekt kojeg možete namještati softverski. I dok je OLED panel očekivano tanak, kućište monitora koje ima sustav hlađenja i stilizirani svjetleći logo serije je nešto deblje. Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG omogućuje sve očekivane ergonomske mogućnosti, od podešavanja po visini, zakretanja za 45 stupnjeva, nagiba naprijed natrag te pivot opcije.

Monitor ima QD-OLED panel brzog odziva i 500 Hz uz HDR podršku i visoku svjetlinu

Monitor dolazi sa Samsungovim QD-OLED panelom koji se odlikuje visokom vršnom svjetlinom od 1000 cd/m2 zadržavajući pri tome sve prednosti tehnologije kao što su savršeni prikaz crne i ogromni kontrast. Quantum Dot sloj doprinosi boljem prikazu boja, a monitor podržava HDR10 standard. Ipak, za igrače su najvažnije karakteristike brzi odziv ispod 1 milisekunde, i vrlo visoka stopa osvježavanja panela od čak 500 Hz koja će zadovoljiti i napredne e-sport korisnike. Podržani su AMD FreeSync i G-Sync te niz ROG tehnologija kao što su AI nišan, Shadow Boost i AI Visuals.

Postavke je najbolje podešavati putem DisplayWidget Center softvera. Kako je Asus ciljao na širok raspon igrača, podržao je lako prebacivanje na 4:3 prikaz s nižim rezolucijama ili igranje na 24,5 inčnom ekranu s 500 Hz. Osim naprednih gaming opcija, ovaj 10 bitni panel pokriva i 99% DCI-P3 spektra.

Očekivani smještaj konektora među kojima se izdvajaju dva HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4

Od konektora Asus ROG Strix OLED XG27AQDPG dolazi s dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, dva USB A i 3,5 mm audio priključkom. Nema ugrađenih zvučnika, ali dolazi s naprednim opcijama za osiguravanje dugovječnosti OLED panela kroz čišćenje piksela, senzor blizine i dinamično prilagođavanje svjetline prema sadržaju kako bi se smanjio rizik od burn-ina.