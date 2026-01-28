Asus ROG Strix XG27AQWMG je OLED monitor s 280 Hz- ima nas još!

Asus se stvarno potrudio pokriti velik broj mogućih scenarija korisnika i u Strix seriji ponuditi još jedan OLED model s visokom stopom osvježavanja panela kojeg na našem tržištu možete dobiti za oko 700 eura

Bug.hr srijeda, 28. siječnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Asus ROG Strix OLED XG27AQWMG
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 280 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje Tandem OLED
Kontrast/Svjetlina 1500000:1/ 550 cd/m2 (1500 peak)
Vrijeme odziva  0,03 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 x USB 3.2 Type A , 3,5 mm

Asus je predstavio novi model u svojoj ROG Strix seriji i on dolazi s imenom XG27AQWMG, pri čemu smo prije par mjeseci predstavili sličan model od 500 Hz, a osim refresh ratea razlika je i u tehnologiji OLED panela. Novi model stiže s Tandem OLED panelom koji prema navodima proizvođača nudi 15% višu vršnu svjetlinu i 25% veći volumen boja. Monitor je najzanimljiviji jer nudi napredne mogućnosti nove generacije OLED panela za cijenu koja se pomalo spušta u neke pristupačnije vode, mada je i dalje dvostruko viša od LCD konkurencije.

Asus ROG Strix XG27AQWMG straga osim hlađenja ima i svjetleći ROG logo, kao i sve konektore
Asus ROG Strix OLED XG27AQWMG ima metalnu bazu šesterokutnog oblika s oštrim rubovima i vrlo širok stalak s velikom rupom za kablove. Monitor se može pohvaliti naprednim ergonomskim mogućnostima. Spomenuta baza je 30% manja u odnosu na prethodnu generaciju, pa neće zauzeti previše mjesta na stolu, a korisnici mogu namjestiti monitor po visini i nagibu, zakrenuti ga lijevo-desno ili staviti u pivot način.

Asus prati aktualne trendove i stavio je vrlo tanke okvire oko panela. Ispod ekrana se nalazi izbočenje na kojemu je svjetleći logo serije, kao i senzor koji detektira prisutnost korisnika i isključuje ekran u slučaju da nema nikog. Tu se nalazi i joystick za upravljanje OSD izbornikom, no preporuča se skidanje Displaywidget Center aplikacije za puno detaljnije i lakše upravljanje.

Monitor ima rezoluciju od 2560 x 1440 piksela i 280 Hz, a ističe se visokom svjetlinom zahvaljujući novoj generaciji OLED panela
Asus ROG Strix OLED XG27AQWMG ima tandem OLED panel, odnosno najnoviju generaciju koja stiže iz LG Displays radionice i zamijenila je MLA-OLED panele drugačijom arhitekturom. I dalje dobivate najbolji prikaz crne i ogromni kontrast, a sada vršna svjetlina ide do 1500 cd/m2, pri čemu monitor stiže i s VESA DispalyHDR True Black 500 certifikatom. Ovaj model ima sjajan premaz ekrana i pokriva 99,5% DCI-P3 spektra. Za igrače je možda važniji brzi odziv koji je kod OLED-a ispod milisekunde te vrlo visoka stopa osvježavanja panela od 280 Hz. Podržani su AMD FreeSync Premium i kompatibilnost s G-Syncom, a ugrađena je i tehnologija ELMB (extreme low motion blur).

Moguće je mijenjati omjer stranica i ističu se opcije 24,5'' okvira, zatim 1920 x 960 rezolucije  i 1280 x 960 koje bi se mogle svidjeti kompetitivnim igračima. Za ostale su tu još neke gaming opcije poput dinamičnog nišana, Shadow Boost za bolji prikaz u tamnim scenama te AI Visual prema tipu igre prilagođava postavke. Dostupni su inače modovi rada: Racing, MOBA, Cinema, RTS/rpg, FPS, sRGB i Scenery.

Svi konektori gledaju prema dolje. Na lijevo su dva HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4 te 3,5 mm konektor za slušalice, dok je s desne strane USB hub
Ovaj monitor nema zvučnike, ali dolazi s dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB hubom koji ima dva USB A konektora, a tu je još i 3,5 mm izlaz za slušalice. Cijena ovog modela na domaćem je tržištu 699 eura.



