Asus ROG Swift OLED PG34WCDN je zakrivljeni QD-OLED model s 360 Hz i RGB Stripe Pixel tehnologijom

Osim visoke stope osvježavanja panela, ovaj 21:9 QD-OLED ima RGB Stripe Pixel tehnologiju koja se odnosi na oblik samih piksela i donosi benefite je u smanjenju „curenja“ svjetla i boljem prikazu teksta

Bug.hr srijeda, 8. travnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Asus ROG Swift PG34WCDN
Ekran 34'' (3440 x 1440) / 360 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED
Kontrast/Svjetlina 1500000:1 / 300 cd/m2 (1300 cd/m2 peak)
Vrijeme odziva  0,03 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C,
4 x USB  A, 3,5 mm audio

Asus je predstavio ovaj monitor na CES-u i novi ROG Swift koji kao zadnje slovo u imenu ima N (prošlogodišnji model ima M i veći faktor zakrivljenja) donosi najnoviju QD-OLED generaciju panela. Osim visoke stope osvježavanja, već uobičajenog brzog odziva, ovaj je monitor poseban i po RGB Stripe Pixel tehnologiji koja mijenja izgled samih piksela. Asus ROG Swift OLED PG34WCDN je zakrivljeni ultraširoki gaming monitor s bogatom opremom.

Gaming izgled primjetan je u agresivnom dizajnu stalka i pikseliziranom svjetlećem logu straga
Gaming izgled primjetan je u agresivnom dizajnu stalka i pikseliziranom svjetlećem logu straga

Izgledom se uklapa u ROG Swift serije i ima metalni agresivni stalak s tri noge i projekcijom loga na podlogu. Stalak ima veliku rupu za provođenje kablova, a ispod ekrana se nalazi ispupčenje na kojemu se nalazi joystick za upravljanje OSD izbornikom. Najizraženija karakteristika monitora je zakrivljenost od 1800R, a oko panela su s prednje strane tanki rubovi. Straga se nalazi pikselizirani RGB osvjetljeni logo. Stalak omogućuje podešavanje po visini, zakretanje i nagib.

Samsung je proizveo najnoviju generaciju QD-OLED panela koji zahvaljujući Quantum Dot sloju ima vrlo precizan prikaz boja sa 100% pokrivanjem DCI-P3 spektra, preciznim prikazom boja, podrškom za HDR i visokom svjetlinom koja u vršnim vrijednostima dostiže 1300 cd/m2. Posebnost monitora koji na dijagonali od 34'' ima rezoluciju od 3440 x 1440 pisksela je RGB Stripe dizajn pojedinih piksela koji su pravokutnog oblika u formi kratkih traka i trebali bi spriječiti bleed svjetlosti te pridonijeti jasnijem prikazu teksta na ekranu.

Asus ROG Swift OLED PG34WCDN na dijagonali od 34'' ima rezoluciju od 3440 x 1440 piksela, brz odziv i 360 Hz stopu osvježavanja. QD-OLED panel omogućuje bogat prikaz boja, visok kontrast i svjetlinu
Asus ROG Swift OLED PG34WCDN na dijagonali od 34'' ima rezoluciju od 3440 x 1440 piksela, brz odziv i 360 Hz stopu osvježavanja. QD-OLED panel omogućuje bogat prikaz boja, visok kontrast i svjetlinu

Za igrače je važan brz odziv od ispod miliseknude i vrlo visoka stopa osvježavanja od 360 Hz. Monitor dolazi s DisplayHDR True Black 500 certifikatom, HDR 10 podrškom i ima G-Sync kompatibilnost te AMD FreeSync podršku.

Asus ROG Swift OLED PG34WCDN ima dva HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 te USB C konektor s 90 W power delivery opcijom. Uz to stiže s dodatna četiri USB A i 3,5 mm audio konektorom. Bogato opremljen, i kako Asus tvrdi najbrži 34'' OLED monitor, donosi sve što se očekuje od gaming modela, no stiže i s visokom cijenom od oko 1299 dolara.

