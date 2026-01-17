Asus ROG Swift PG27AQWP-W koristi Tandem OLED tehnologiju i ima dual mode s 540 ili 720 Hz

SPECIFIKACIJE – Asus ROG Swift PG27AQWP-W Ekran 27'' (2560 x 1440) / 540 Hz (720 Hz HD) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje Tandem OLED Kontrast/Svjetlina 1500000:1/ 400 cd/m2 (1500 peak) Vrijeme odziva 0,02 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, 3 x USB 3.2 Type A , 3,5 mm

Asus je sa svojim novim ROG Swift monitorom ponudio sve dostupno od najzanimljivijih tehnologija dostupnih za gaming modele. Osim zanimljivog dizajna s agresivnim elementima, najvažnija komponenta je Tandem OLED panel s vrlo impresivnim specifikacijama u koje se uz ogroman kontrast ubrajaju brz odziv i visoka svjetlina. Monitor inače ima dual mode način rada u kojemu je na nativnoj rezoluciji omogućena stopa osvježavanja panela od 540 Hz, dok je na HD rezoluciji refresh rate visokih 720 Hz.

Monitor straga ima metalni pokrov tankog OLED panela, te plastično srebrno kućište s prozirnom polovicom i vidljivim komponentama

Asus ROG Swift PG27AQWP-W stoji na metalnoj tronožnoj bazi srebrne boje koja se prenosi i na kućište straga. ROG logo projicira se na stol iz stalka monitora, a straga je uz metalni zadnji dio tankog OLED panela Asus složio kućište koje je djelomično prozirno i pokazuje komponente, a djelomično u istoj srebrnoj boji sa svjetlećim logom serije. S prednje strane se oko panela nalaze vrlo tanki rubovi. Omogućene su napredne ergonomske mogućnosti, pa monitor možete podešavati po visini, zakretati, namještavati nagib i postaviti u pivot način.

LG je prošle godine predstavio novu OLED tehnologiju Primary RGB Tandem koja nasljeđuje MLA OLED panele i omogućuje još višu svjetlinu i bolji prikaz boja, a vidjeli smo je u LG televizorima kao što je LG G5. Asus ROG Swift PG27AQWP-W inače na za gaming modele uobičajenoj dijagonali od 27'' ima rezoluciju od 2560 x 1440 piksela, donosi iznimno brz odziv i spomenutu visoku stopu osvježavanja od 540 Hz. Visoka svjetlina ide do 1500 cd/m2 u naglascima, a stiže i s VESA DisplayHDR 500 TrueBlack certifikatom.

Prikazu HDR-a i boja pridonosi i Quantum Dot sloj, a treba izdvojiti i pokrivanje 99,5% DCI-P3 i 135% sRGB spektra uz tvorničku kalibraciju za precizan prikaz. Ekran inače ima novi TrueBlack Glossy premaz koji će doprinijeti dojmu kontrastne reprodukcije i bolje upravljati odbljescima iz okoline. Podržane su FreeSync Premium Pro i kompatibilnost s G-Sync te Adaptive Sync za konzole tehnologije. Na prednjoj strani stalka ispod monitora nalazi se tipka za brzo prebacivanje između dva dual mode načina rada: 540 Hz pri 1440p i 720 Hz pri 720p.

Asus ROG Swift PG27AQWP-W ima Tandem OLED tehnologiju, visoku svjetlinu, podržava HDR i gaming tehnologije poput FreeSync i G-Synca te radi u dual mode načinu s 540 Hz pri 1440p i 720 Hz pri HD rezoluciji

Osim naprednih opcija za očuvanje OLED zaslona, poput ugrađenog hlađenja, senzor za detekciju korisnika, čišćenje piksela i scren move opcije, monitor se može pohvaliti bogatim setom konektora. Tu su dva HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 i tri USB A te 3,5 mm audio konektor. OSD izbornikom možete upravljati putem joysticka ili možete skinuti Asusovu aplikaciju DisplayWidget Center gdje se nudi golem broj funkcionalnosti. Natjecateljski gameri mogu odabrati 24,5 inčni okvir unutar monitora i postoji niz naprednih opcija za biranje omjera stranica, a tu su i brojne opcije za brojanje FPS-ova, dinamičnih nišana i primjerice Dynamic Shadow Boost za lakše detektiranje detalja u tamnim scenama. Cijena ovog monitora na našem je tržištu 1150 eura što je dosta za 27'' i 1440p rezoluciju, ali s druge strane tu je apsolutno sva dostupna gaming tehnologija i novi napredni OLED panel s izuzetno visokim refresh rateom.