Asus ROG Swift PG27AQWP-W koristi Tandem OLED tehnologiju i ima dual mode s 540 ili 720 Hz
Asus je nakrcao svoj novi model svim dostupnim gaming tehnologijama, iskoristio kvalitetu Tandem OLED panela, dodao Quantuim Dot sloy i ponudio impresivne performanse brzog odziva i visoke stope osvježavanja panela uz dodatne HDR mogućnosti
|SPECIFIKACIJE – Asus ROG Swift PG27AQWP-W
|Ekran
|27'' (2560 x 1440) / 540 Hz (720 Hz HD)
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|Tandem OLED
|Kontrast/Svjetlina
|1500000:1/ 400 cd/m2 (1500 peak)
|Vrijeme odziva
|0,02 ms (GTG)
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|2 x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, 3 x USB 3.2 Type A , 3,5 mm
Asus je sa svojim novim ROG Swift monitorom ponudio sve dostupno od najzanimljivijih tehnologija dostupnih za gaming modele. Osim zanimljivog dizajna s agresivnim elementima, najvažnija komponenta je Tandem OLED panel s vrlo impresivnim specifikacijama u koje se uz ogroman kontrast ubrajaju brz odziv i visoka svjetlina. Monitor inače ima dual mode način rada u kojemu je na nativnoj rezoluciji omogućena stopa osvježavanja panela od 540 Hz, dok je na HD rezoluciji refresh rate visokih 720 Hz.
Asus ROG Swift PG27AQWP-W stoji na metalnoj tronožnoj bazi srebrne boje koja se prenosi i na kućište straga. ROG logo projicira se na stol iz stalka monitora, a straga je uz metalni zadnji dio tankog OLED panela Asus složio kućište koje je djelomično prozirno i pokazuje komponente, a djelomično u istoj srebrnoj boji sa svjetlećim logom serije. S prednje strane se oko panela nalaze vrlo tanki rubovi. Omogućene su napredne ergonomske mogućnosti, pa monitor možete podešavati po visini, zakretati, namještavati nagib i postaviti u pivot način.
LG je prošle godine predstavio novu OLED tehnologiju Primary RGB Tandem koja nasljeđuje MLA OLED panele i omogućuje još višu svjetlinu i bolji prikaz boja, a vidjeli smo je u LG televizorima kao što je LG G5. Asus ROG Swift PG27AQWP-W inače na za gaming modele uobičajenoj dijagonali od 27'' ima rezoluciju od 2560 x 1440 piksela, donosi iznimno brz odziv i spomenutu visoku stopu osvježavanja od 540 Hz. Visoka svjetlina ide do 1500 cd/m2 u naglascima, a stiže i s VESA DisplayHDR 500 TrueBlack certifikatom.
Prikazu HDR-a i boja pridonosi i Quantum Dot sloj, a treba izdvojiti i pokrivanje 99,5% DCI-P3 i 135% sRGB spektra uz tvorničku kalibraciju za precizan prikaz. Ekran inače ima novi TrueBlack Glossy premaz koji će doprinijeti dojmu kontrastne reprodukcije i bolje upravljati odbljescima iz okoline. Podržane su FreeSync Premium Pro i kompatibilnost s G-Sync te Adaptive Sync za konzole tehnologije. Na prednjoj strani stalka ispod monitora nalazi se tipka za brzo prebacivanje između dva dual mode načina rada: 540 Hz pri 1440p i 720 Hz pri 720p.
Osim naprednih opcija za očuvanje OLED zaslona, poput ugrađenog hlađenja, senzor za detekciju korisnika, čišćenje piksela i scren move opcije, monitor se može pohvaliti bogatim setom konektora. Tu su dva HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 i tri USB A te 3,5 mm audio konektor. OSD izbornikom možete upravljati putem joysticka ili možete skinuti Asusovu aplikaciju DisplayWidget Center gdje se nudi golem broj funkcionalnosti. Natjecateljski gameri mogu odabrati 24,5 inčni okvir unutar monitora i postoji niz naprednih opcija za biranje omjera stranica, a tu su i brojne opcije za brojanje FPS-ova, dinamičnih nišana i primjerice Dynamic Shadow Boost za lakše detektiranje detalja u tamnim scenama. Cijena ovog monitora na našem je tržištu 1150 eura što je dosta za 27'' i 1440p rezoluciju, ali s druge strane tu je apsolutno sva dostupna gaming tehnologija i novi napredni OLED panel s izuzetno visokim refresh rateom.