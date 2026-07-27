Dell Alienware AW3426DWM na 34'' dijagonali nudi QD-OLED panel, 280 Hz, brz odziv i visoku svjetlinu

Veliki i zakrivljeni gaming monitor nudi ultraširoki format 21:9, sve prednosti QD-OLED tehnologije, brzi odziv i podršku za Free Sync i G-Sync, kao i vršnu svjetlinu od čak 1300 cd/m2

SPECIFIKACIJE – Dell Alienware AW3426DWM Ekran 34'' (3.440 x 1.440) / 280 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 300 cd/m2 (1300 cd/m2 peak) Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-A, USB C

USB B

Alienware je ponudio novi gaming monitor dijagonale 34'' koji donosi ultraširoki omjer od 21:9 i oslanja se na QD-OLED panel, visoku stopu osvježavanja panela i 1440p rezoluciju. Pri tome, dobro opremljen model AW34DWM ima visoku svjetlinu, napredan prikaz i podršku za HDR. Novi monitor iz Dellove radionice donosi sad već prepoznatljiv dizajn, pri čemu je najuočljivija karakteristika zakrivljenost od 1800R.

Dell Alienware AW3426DWM i vizualno izgleda impresivno. Crna boja, zakrivljen dizajn uz prepoznatljivi svjetleći logo straga

Alienware AW3426DWM dolazi s centralnom bazom koja ima blago pravokutni oblik sa zaobljenim linijama te iluzijom zbog kojeg se čini da se stalak jedva dodiruje s bazom. Rubovi oko zakrivljenog ekrana su sa tri strane tanki, dok se na debljoj donjoj strani smjestio Alienware logo. Monitor ima i vrlo dobre ergonomske mogućnosti. Zbog velike dijagonale očekivano nema pivot opcije, no tu je podešavanje po visini, zakretanje i prilagodba nagiba naprijed- natrag. Konektori su smješteni straga uz dodatni USB C i USB A na donjoj stani monitora za lakši pristup. Straga se nalaze još dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB B. Monitor stilski izgleda privlačno i straga gdje se nalazi apstraktni znak koji ide uz Alienware seriju kao i svjetleći logo vanzemaljca.

Na 34'' dijagonale monitor nudi 1440p rezoluciju i 280 Hz. Dell stiže s Penta Tandem QD-OLED panelom, visokom svjetlinom te podrškom za HDR, FreeSync i G-Sync

Alienware AW3426DWM donosi dijagonalu od 34'' uz rezoluciju od 3440 x 1440 piksela što rezultira gustoćom piksela od 110 PPI. Radi se o Penta Tandem QD-OLED panelu nove generacije koji isporučuje Samsung i ima pet OLED slojeva umjesto jednog, a u odnosu na prošlu generaciju donosi poboljšanja na svim poljima. Tih pet slojeva trebaju riješiti boljke OLED-a kao što je niska svjetlina i ograničena jasnoća teksta.

I dok i dalje kao i ostali OLED modeli ima gigantski kontrast i savršen prikaz crne, kao i brzi odziv ispod 1 milisekunde, novi model ima višu vršnu svjetlinu od čak 1300 cd/m2 te VESA DisplayHDR True Black 500 certifikat. Viša je i stopa osvježavanja panela, pa e tako igrači moći uživati u 280 Hz. Podržani su VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro i Nvidia G-Sync, kao i Dolby Vision HDR, pa bi igranje na ovom 10 bitnom panelu trebalo donijeti napredni vizualni dojam. Monitor uz to pokriva i 99% DCI-P3 spektra.

Od konektora izdvajamo dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te na donjoj stani ekrana USB C i A za brži pristup

Alienware je osigurao brojne modove rada među kojima je i eSports koji smanjuje veličinu ekrana na 24,5 inča, što je prilagođeno kompetitivnim igračima. Uz niz gaming opcija, tu su i opcije slika kraj slike i slika u slici. Bogato opremljeni monitor s novim naprednim panelom kao moguću lošu stranu ima visoku cijenu. Iako još nije stigao na naše tržište, njegov prethodnik sličnih specifikacija ima cijenu od 799 eura, a taj bi iznos mogli očekivati i od novog modela s obzirom da na Dell stranici ima cijenu od 799 dolara.