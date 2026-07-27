Dell Alienware AW3426DWM na 34'' dijagonali nudi QD-OLED panel, 280 Hz, brz odziv i visoku svjetlinu

Veliki i zakrivljeni gaming monitor nudi ultraširoki format 21:9, sve prednosti QD-OLED tehnologije, brzi odziv i podršku za Free Sync i G-Sync, kao i vršnu svjetlinu od čak 1300 cd/m2

Bug.hr ponedjeljak, 27. srpnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Dell Alienware AW3426DWM
Ekran 34'' (3.440 x 1.440) / 280 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  QD-OLED
Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 300 cd/m2 (1300 cd/m2 peak)
Vrijeme odziva  0,03 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori  2 x HDMI 2.1,  DisplayPort 1.4,  USB-A, USB C
USB B

Alienware je ponudio novi gaming monitor dijagonale 34'' koji donosi ultraširoki omjer od 21:9 i oslanja se na QD-OLED panel, visoku stopu osvježavanja panela i 1440p rezoluciju. Pri tome, dobro opremljen model AW34DWM ima visoku svjetlinu, napredan prikaz i podršku za HDR. Novi monitor iz Dellove radionice donosi sad već prepoznatljiv dizajn, pri čemu je najuočljivija karakteristika zakrivljenost od 1800R.

Dell Alienware AW3426DWM i vizualno izgleda impresivno. Crna boja, zakrivljen dizajn uz prepoznatljivi svjetleći logo straga
Dell Alienware AW3426DWM i vizualno izgleda impresivno. Crna boja, zakrivljen dizajn uz prepoznatljivi svjetleći logo straga

Alienware AW3426DWM dolazi s centralnom bazom koja ima blago pravokutni oblik sa zaobljenim linijama te iluzijom zbog kojeg se čini da se stalak jedva dodiruje s bazom. Rubovi oko zakrivljenog ekrana su sa tri strane tanki, dok se na debljoj donjoj strani smjestio Alienware logo. Monitor ima i vrlo dobre ergonomske mogućnosti. Zbog velike dijagonale očekivano nema pivot opcije, no tu je podešavanje po visini, zakretanje i prilagodba nagiba naprijed- natrag. Konektori su smješteni straga uz dodatni USB C i USB A na donjoj stani monitora za lakši pristup. Straga se nalaze još dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB B. Monitor stilski izgleda privlačno i straga gdje se nalazi apstraktni znak koji ide uz Alienware seriju kao i svjetleći logo vanzemaljca.

Na 34'' dijagonale monitor nudi 1440p rezoluciju i 280 Hz. Dell stiže s Penta Tandem QD-OLED panelom, visokom svjetlinom te podrškom za HDR, FreeSync i G-Sync
Na 34'' dijagonale monitor nudi 1440p rezoluciju i 280 Hz. Dell stiže s Penta Tandem QD-OLED panelom, visokom svjetlinom te podrškom za HDR, FreeSync i G-Sync

Alienware AW3426DWM donosi dijagonalu od 34'' uz rezoluciju od 3440 x 1440 piksela što rezultira gustoćom piksela od 110 PPI. Radi se o Penta Tandem QD-OLED panelu nove generacije koji isporučuje Samsung i ima pet OLED slojeva umjesto jednog, a u odnosu na prošlu generaciju donosi poboljšanja na svim poljima.  Tih pet slojeva trebaju riješiti boljke OLED-a kao što je niska svjetlina i ograničena jasnoća teksta.

I dok i dalje kao i ostali OLED modeli ima gigantski kontrast i savršen prikaz crne, kao i brzi odziv ispod 1 milisekunde, novi model ima višu vršnu svjetlinu od čak 1300 cd/m2 te VESA DisplayHDR True Black 500 certifikat. Viša je i stopa osvježavanja panela, pa e tako igrači moći uživati u 280 Hz. Podržani su VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro i Nvidia G-Sync, kao i Dolby Vision HDR, pa bi igranje na ovom 10 bitnom panelu trebalo donijeti napredni vizualni dojam. Monitor uz to pokriva i 99% DCI-P3 spektra.

Od konektora izdvajamo dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te na donjoj stani ekrana USB C i A za brži pristup
Od konektora izdvajamo dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te na donjoj stani ekrana USB C i A za brži pristup

Alienware je osigurao brojne modove rada među kojima je i eSports koji smanjuje veličinu ekrana na 24,5 inča, što je prilagođeno kompetitivnim igračima. Uz niz gaming opcija, tu su i opcije slika kraj slike i slika u slici. Bogato opremljeni monitor s novim naprednim panelom kao moguću lošu stranu ima visoku cijenu. Iako još nije stigao na naše tržište, njegov prethodnik sličnih specifikacija ima cijenu od 799 eura, a taj bi iznos mogli očekivati i od novog modela s obzirom da na Dell stranici ima cijenu od 799 dolara.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

JBL Stage zvučnici i AV receiveri na akciji -30%.

Iskoristi akciju!

Nova generacija JBL Stage zvučnika stvorena za ljubitelje kućnog kina i glazbe.

Kupi

Premium industrijski dizajn.

Akcija

HARMAN KARDON Citation ONE DUO MKIII

Bežicni Hi-Fi zvucnik sa premium industrijskim dizajnom, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Google Assistant, kontrole na dodir, snaga 40W, mogucnost uparivanja za stereo zvuk, Google Home aplikacija, HD audio streaming 24Bits/96Khz.

399 € 448 € Akcija

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni Hi-Fi monitor s 5" Falcon B110 bas jedinicom i SEAS visokotoncem pruža prirodan, detaljan zvuk i širok frekvencijski raspon od 40 Hz do 25 kHz. Elegantna završna obrada u prirodnom drvenom furniru.

1.979 € 2.999 € Akcija

Podignite svoj kućni audio na novu razinu.

Akcija

JBL Stage 280F

Snažni 2.5-smjerni zvučnik s dvostrukim 8" Polycellulose wooferima, HDI™ horn visokotoncem i preciznom skretnicom pruža dinamičan, detaljan zvuk. Podržava Dolby Atmos nadogradnju uz kompatibilnost s 240H Atmos modulom.

979 € 1.389 € Akcija

Nasljednik legendarnih Speaker Box 5 zvučnika.

Akcija

PRO-JECT SPEAKER BOX 5 E

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks zvučnik s 5" fiberglass bas/srednjetonskom jedinicom i 1" svileno-kupolastim visokotoncem pruža čist, detaljan zvuk i odličnu dinamiku. Idealan za Hi-Fi sustave manjih prostora.

279 € 399 € Akcija