Dell S2721QS za oko 300 eura donosi 4K IPS panel s naprednom ergonomijom i AMD FreeSync podrškom

Klasični Dell dizajn koji se provlači kroz brojne serije proizvođača prisutan je i u ovom modelu koji spaja IPS panel, solidnu svjetlinu, HDR podršku te FreeSync iako stiže sa samo 60 Hz. Monitor pokriva i 99% sRGB spektra

SPECIFIKACIJE – Dell S2721QS Ekran 27'' (3840 x 2160) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm

Dell S2721QS je monitor koji se ponajviše oslanja na cijenu od 300-njak eura za koju isporučuje 4K IPS ekran solidnih mogućnosti i specifikacija. Izgledom se uklapa u UltraSharp i ostale poslovne i mainstream serije proizvođača koji i dalje nudi niz zanimljivih IPS monitora. Kao zanimljivost ovog modela izdvajamo podršku za FreeSync unatoč stopi osvježavanja od samo 60 Hz. Da bi zadržao nižu cijenu, Dell nije pretjerao s konektorima, ali je zato ponudio naprednu ergonomiju.

Uz razna ergonomska podešenja Dell S2721QS može i pivot

Spomenuti dizajn donosi prepoznatljivu bazu na kojoj je metalna podloga prekrivena bijelom plastikom. Iste je boje i stalak koji se lako u jednom potezu spaja s monitorom, a omogućuje naprednu ergonomiju. Uz podešavanje po visini, omogućeno je zakretanje, nagib naprijed-natrag i postavljanje u pivot način. Kao kontrast svijetloj stražnjoj strani i stalku, okviri oko panela s prednje osim što su tanki stižu u crnoj boji. Jedino je donja strana nešto deblja i ugošćuje Dell logo.

Ovo je 4K IPS monitor svjetline od 350 cd/m2, stopom osvježavanja panela od 60 Hz s podrškom za HDR i FreeSync, a pokriva i 99% sRGB spektra

Dell S2721QS se oslanja na klasični IPS panel koji kao i ostali ima dobre kutove gledanja i prikaz boja i nešto slabiji kontrast u odnosu na VA, a osobito u odnosu na OLED konkurente. Najvažnija karakteristika je visoka rezolucija od 3840 x 2160 piksela uz koju ovdje ide standardnih 60 Hz stope osvježavanja panela. Monitor pokriva 99% sRGB spektra i podržava HDR prikaz, a Dell je unatoč niskom refresh rateu osigurao AMD FreeSync podršku za sliku bez trganja pri igranju igara.

Monitor stiže s dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 i 3,5 mm audio konektorom

Od konektora, Dell S2721QS ima dva HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2 te 3,5 mm audio priključak. Podržani su slika kraj slike i slika u slici, ako poželite spojiti računalo i konzolu (Dell upravo ovu kombinaciju promovira među mogućnostima). Monitor ima i ugrađene stereo zvučnike snage po 3 W. Cijena ovog modela na našem je tržištu 305 eura, a ono s čime se izdvaja za tu cijenu je 4K rezolucija, napredna ergonomija i AMD FreeSync podrška.