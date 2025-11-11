Hoće li novi QD-OLED monitor AOC Q27G4ZD i kod nas doći s cijenom ispod 500 eura?
AOC je u skladu sa svojom filozofijom pristupačnijih cijena predstavio 27'' QD-OLED monitor s 240 Hz i 1440p rezolucijom s cijenom ispod 500 dolara kod predstavljanja
|SPECIFIKACIJE – AOC Q27G4ZD
|Ekran
|27'' (2560 x 1440) / 240 Hz
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|QD-OLED
|Kontrast/Svjetlina
|1.500.000:1/ 450 cd/m2 (1000 cd/m2 peak)
|Vrijeme odziva
|0,03 ms (GTG)
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4 x USB A, USB B, 3.5 mm
OLED monitori imaju dramatično bolji kontrast, brz odziv i općenito iznimne performanse prikaza, no za opću prihvaćenost u najširim krugovima i dalje bi problem mogla biti cijena. Jedan od monitora koji bi mogli promijeniti ovakvo stanje stvari je friško predstavljeni AOC Q27G4ZD, QD- OLED monitor koji je prilikom predstavljanja imao cijenu ispod 500 dolara i trenutačno se na Amazonu može nabaviti za 449 dolara. Monitor prati klasičnu AOC gaming estetiku s kombinacijom crne i crvene.
AOC Q27G4ZD stoji na tankim metalnim nogama u obliku obrnutog slova V. Na njih se nastavlja robusni stalak oštrih linija, a crno kućište straga ima izražene geometrijske oblike. Nema svjetlećih elemenata u ovoj cijeni, a osim AOC loga, straga je oko hvatišta stalka crveni krug. Monitor inače pruža napredne ergonomske mogućnosti poput podešavanja po visini, zakretanja, namještanja nagiba i stavljanja u pivot način rada.
Ovaj monitor dolazi s QD-OLED panelom rezolucije 2560 x 1440 točaka i sa stopom osvježavanja panela od 240 Hz, pa se njegove specifikacije podudaraju s velikim brojem konkurentnih monitora. Iznimka je naravno, OLED panel i njegove karakteristike poput savršenog prikaza crne, gigantskog kontrasta i visoke svjetline u ovom primjeru. Tako AOC Q27G4ZD ima svjetlinu od 450 cd/m2 koja u vršnim vrijednostima može dostići 1000 cd/m2. Uz to, monitor stiže s DisplayHDR True Black 400 certifikatom te pokriva 99% DCI-P3 i sRGB spektra. Pokrivene su i nezaobilazne gaming tehnologije poput AMD FreeSync i kompatibilnost s Nvidia G-Syncom. Nudi se šest modova prema žanrovima igara, pa su tu posebni profili za FPS, Racing, RTS te tri custom Gamer profila.
Monitor nema zvučnike, a od konektora dolazi s dva HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4 s kojim ćete morati spojiti računalo ako želite iskoristiti svih 240 Hz. Osim toga su tu još četiri USB A, USB B i 3,5 mm audio konektor. Od dodataka za igrače, monitor nudi snajperski ciljnik i Dial Point opciju koja centrira ciljnik u središte ekrana. Ukupno se radi o solidno opremljenom monitoru koji nema sve najnovije opcije koje tržište nudi, ali se cijenom spušta u domenu pristupačnog, istovremeno nudeći napredni QD-OLED panel s visokom stopom osvježavanja panela.