Hoće li novi QD-OLED monitor AOC Q27G4ZD i kod nas doći s cijenom ispod 500 eura?

SPECIFIKACIJE – AOC Q27G4ZD Ekran 27'' (2560 x 1440) / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 450 cd/m2 (1000 cd/m2 peak) Vrijeme odziva 0,03 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4 x USB A, USB B, 3.5 mm

OLED monitori imaju dramatično bolji kontrast, brz odziv i općenito iznimne performanse prikaza, no za opću prihvaćenost u najširim krugovima i dalje bi problem mogla biti cijena. Jedan od monitora koji bi mogli promijeniti ovakvo stanje stvari je friško predstavljeni AOC Q27G4ZD, QD- OLED monitor koji je prilikom predstavljanja imao cijenu ispod 500 dolara i trenutačno se na Amazonu može nabaviti za 449 dolara. Monitor prati klasičnu AOC gaming estetiku s kombinacijom crne i crvene.

AOC Q27G4ZD uz razna druga moguća podešenja, nudi i okretanje ekrana za 90 stupnjeva

AOC Q27G4ZD stoji na tankim metalnim nogama u obliku obrnutog slova V. Na njih se nastavlja robusni stalak oštrih linija, a crno kućište straga ima izražene geometrijske oblike. Nema svjetlećih elemenata u ovoj cijeni, a osim AOC loga, straga je oko hvatišta stalka crveni krug. Monitor inače pruža napredne ergonomske mogućnosti poput podešavanja po visini, zakretanja, namještanja nagiba i stavljanja u pivot način rada.

Radi se o QD-OLED monitoru 1440p rezolucije i sa stopom osvježavanja panela od 240 Hz

Ovaj monitor dolazi s QD-OLED panelom rezolucije 2560 x 1440 točaka i sa stopom osvježavanja panela od 240 Hz, pa se njegove specifikacije podudaraju s velikim brojem konkurentnih monitora. Iznimka je naravno, OLED panel i njegove karakteristike poput savršenog prikaza crne, gigantskog kontrasta i visoke svjetline u ovom primjeru. Tako AOC Q27G4ZD ima svjetlinu od 450 cd/m2 koja u vršnim vrijednostima može dostići 1000 cd/m2. Uz to, monitor stiže s DisplayHDR True Black 400 certifikatom te pokriva 99% DCI-P3 i sRGB spektra. Pokrivene su i nezaobilazne gaming tehnologije poput AMD FreeSync i kompatibilnost s Nvidia G-Syncom. Nudi se šest modova prema žanrovima igara, pa su tu posebni profili za FPS, Racing, RTS te tri custom Gamer profila.

Računalo možete spojiti preko dva HDMI 2.0 ili DisplayPort 1.4 konekcije, pri čemu vam potonja treba za iskorištavanje 240 Hz

Monitor nema zvučnike, a od konektora dolazi s dva HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4 s kojim ćete morati spojiti računalo ako želite iskoristiti svih 240 Hz. Osim toga su tu još četiri USB A, USB B i 3,5 mm audio konektor. Od dodataka za igrače, monitor nudi snajperski ciljnik i Dial Point opciju koja centrira ciljnik u središte ekrana. Ukupno se radi o solidno opremljenom monitoru koji nema sve najnovije opcije koje tržište nudi, ali se cijenom spušta u domenu pristupačnog, istovremeno nudeći napredni QD-OLED panel s visokom stopom osvježavanja panela.