HP Omen 34c G2 je veliki zakrivljeni VA monitor sa 180 Hz i HDR podrškom
U svojoj drugoj generaciji Omen 34c donosi višu stopu osvježavnja panela, osam zona lokalnog zatamnjenja, relativno visok kontrast i zakrivljeni VA panel uz rezoluciju od 3440 x 1440 piksela
|SPECIFIKACIJE – HP Omen 34c G2
|Ekran
|34'', WQHD (3.440 x 1.440) / 180 Hz
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|VA/Edge LED
|Kontrast/Svjetlina
|4000:1/ 400 cd/m2
|Vrijeme odziva
|1 ms
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm
Za HP Omen 34c G2 ključne specifikacije uključuju ultraširoku 34'' dijagonalu ekrana, za grafičke kartice prijateljsku 1440p rezoluciju i 180 Hz refresh rate. Ovaj monitor koji nudi i HDR te pokrivene sve ključne gaming tehnologije, a na našem tržištu ima cijenu od 483 eura. Omen brend označava najjače modele u gaming ponudi HP-a, pa je i cijena nešto viša nego kod nekih konkurenata, no ima i uporište u mogućnostima panela.
HP Omen 34c G2 dolazi s metalnom pravokutnom bazom i stalkom sličnih oštrih linija. Glavna karakteristika dizajna je zakrivljenost od 1500R koja često prati VA panele, pa djeluje kao faktor za veću imerziju i da poništi ne osobito širokih kutova gledanja kod ove tehnologije. Kako se radi o ultraširokom 21:9 modelu i očekivano nema svih ergonomskih podešenja, no moguće je podešavanje po visini i nagibu. S prednje strane monitor ima tanke rubove s tri stane panela, a straga osim natpisa Omen nema dodatnih svjetlećih ili gaming elemenata. Iza je smješten joystick za upravljanje OSD izbornikom i relativno skromna ponuda konektora koja se sastoji od dva HDMI 2.0, DisplayPorta i 3,5 mm audio priključka.
Osnovica monitora je VA panel s rubnim osvjetljenjem, ali i s osam zona za lokalno zatamnjenje koje poboljšava ionako visok kontrast i omogućuje življi prikaz HDR sadržaja. HP Omen 34c G2 dolazi s VESA DisplayHDR 400 certifikatom, a monitor ima i svjetlinu od 400 cd/m2. Također pokriva 99% sRGB i 95% DCI-P3 spektra boja, pa će uz gaming namjene moći poslužiti i za druge uloge. Za igrače kojima je namijenjen nudi odziv od 1 milisekunde uz MPRT, a tu je uz 180 Hz stopu osvježavanja panela i rezoluciju od 3440 x 1440 piksela i podrška za AMD FreeSync Premium te kompatibilnost s G-Sync tehnologijom.
Od ostalih stvari vrijedi izdvojiti stereo zvučnike snage po 3 W i standardne gaming opcije poput pomoći u nišanjenju protivnik, brojač FPS-a, štoperica, a u postavkama je moguće podesiti osam načina rada. Monitor ima i način rada za konzole, no 21:9 usmjerenje nije idealna opcija za tu opciju.