HP Omen 34c G2 je veliki zakrivljeni VA monitor sa 180 Hz i HDR podrškom

U svojoj drugoj generaciji Omen 34c donosi višu stopu osvježavnja panela, osam zona lokalnog zatamnjenja, relativno visok kontrast i zakrivljeni VA panel uz rezoluciju od 3440 x 1440 piksela

Bug.hr utorak, 23. prosinca 2025. u 07:35
SPECIFIKACIJE – HP Omen 34c G2
Ekran 34'', WQHD (3.440 x 1.440) / 180 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  VA/Edge LED
Kontrast/Svjetlina 4000:1/ 400 cd/m2
Vrijeme odziva  1 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm

Za HP Omen 34c G2 ključne specifikacije uključuju ultraširoku 34'' dijagonalu ekrana, za grafičke kartice prijateljsku 1440p rezoluciju i 180 Hz refresh rate. Ovaj monitor koji nudi i HDR te pokrivene sve ključne gaming tehnologije, a na našem tržištu ima cijenu od 483 eura. Omen brend označava najjače modele u gaming ponudi HP-a, pa je i cijena nešto viša nego kod nekih konkurenata, no ima i uporište u mogućnostima panela.

HP Omen 34c G2 je zakrivljeni monitor dijagonale 34'' i usmjerenja stranica 21:9
HP Omen 34c G2 dolazi s metalnom pravokutnom bazom i stalkom sličnih oštrih linija. Glavna karakteristika dizajna je zakrivljenost od 1500R koja često prati VA panele, pa djeluje kao faktor za veću imerziju i da poništi ne osobito širokih kutova gledanja kod ove tehnologije. Kako se radi o ultraširokom 21:9 modelu i očekivano nema svih ergonomskih podešenja, no moguće je podešavanje po visini i nagibu. S prednje strane monitor ima tanke rubove s tri stane panela, a straga osim natpisa Omen nema dodatnih svjetlećih ili gaming elemenata. Iza je smješten joystick za upravljanje OSD izbornikom i relativno skromna ponuda konektora koja se sastoji od dva HDMI 2.0, DisplayPorta i 3,5 mm audio priključka.

Monitor dolazi s VA panelom, rezolucijom od 3440 x 1440 točaka i 180 Hz uz podršku za Adaptive Sync tehnologije te HDR prikaz
Monitor dolazi s VA panelom, rezolucijom od 3440 x 1440 točaka i 180 Hz uz podršku za Adaptive Sync tehnologije te HDR prikaz

Osnovica monitora je VA panel s rubnim osvjetljenjem, ali i s osam zona za lokalno zatamnjenje koje poboljšava ionako visok kontrast i omogućuje življi prikaz HDR sadržaja. HP Omen 34c G2 dolazi s VESA DisplayHDR 400 certifikatom, a monitor ima i svjetlinu od 400 cd/m2. Također pokriva 99% sRGB i 95% DCI-P3 spektra boja, pa će uz gaming namjene moći poslužiti i za druge uloge. Za igrače kojima je namijenjen nudi odziv od 1 milisekunde uz MPRT, a tu je uz 180 Hz stopu osvježavanja panela i rezoluciju od 3440 x 1440 piksela i podrška za AMD FreeSync Premium te kompatibilnost s G-Sync tehnologijom.

Od ostalih stvari vrijedi izdvojiti stereo zvučnike snage po 3 W i standardne gaming opcije poput pomoći u nišanjenju protivnik, brojač FPS-a, štoperica, a u postavkama je moguće podesiti osam načina rada. Monitor ima i način rada za konzole, no 21:9 usmjerenje nije idealna opcija za tu opciju.



