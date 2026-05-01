LG 27GX704A-B je novi OLED monitor koji donosi sve prednosti te tehnologije i nudi nešto nižu cijenu

Krenula je utrka i u OLED monitorima nešto niže cijene, a LG je u tom segmentu ponudio 27GX704A-B koji donosi treću generaciju WOLED panela, 1440p rezoluciju i stopu osvježavanja od 240 Hz uz podršku za FreeSync i G-Sync

Bug.hr petak, 1. svibnja 2026. u 19:32
SPECIFIKACIJE – LG UltraGear 27GX704A-B
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 240 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  OLED
Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 275 cd/m2
Vrijeme odziva  0,03 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3,5 mm, 2 x USB A,
USB B

I dok je za svoje flagship modele LG ponudio Tandem OLED tehnologiju, a drugi proizvođači se oslanjaju na QD-OLED, s modelom 27GX704A-B, korejski je proizvođač ponudio  treću generaciju  WOLED panela koji koristi MLA+ tehnologiju, atraktivne gaming značajke i poneku uštedu kako bi cijena bila nešto niža i približila OLED široj publici. Monitor je prisutan na domaćim stranicama proizvođača, pa iako nije još šire zastupljen u poznatijim trgovinama, moguće ga je nabaviti po cijeni od 457 eura.

LG 27GX704A-B moguće je koristiti i u pivot načinu rada
LG 27GX704A-B donosi dizajn koji je već prepoznatljiv za UltraGear seriju. Uređaj stoji na tankoj metalnoj bazi i ima relativno širok stalak. Rubovi oko ekrana su prilično tanki, a takav je i ukupni profil monitora. Ističe se ergonomskim mogućnostima te se može podešavati po visini, zakretati, namještati nagib naprijed-natrag te staviti u pivot položaj. Nema svjetlećih elemenata ili nekih drugih dodataka koji bi naglasili gaming namjenu.

LG 27GX704A-B se oslanja na MLA+ tehnologiju, koje se sjećamo i iz LG televizora prije nego su prešli na Tandem OLED modele. I dalje se radi o monitoru koji omogućuje savršen prikaz crne, ogromni kontrast te dolazi s DisplayHDR True Black 400 certifikatom, pa je svjetlina u HDR prikazu iznad 400 cd/m2, dok je tipična svjetlina oko 275 cd/m2. Monitor pokriva i 98,5% DCI-P3 spektra boja, pa su njegove temeljne karakteristike vrlo atraktivne.

Ovaj OLED model ima očekivano visok kontrast i savršenu crnu, ali i 1440p rezoluciju, 240 Hz stopu osvježavanja panela i podršku za FreeSync te kompatibilnost s G-Syncom
Kako se radi o gaming modelu, u tom dijelu ovaj 27'' monitor rezolucije 2560 x 1440 piksela donosi izuzetno brz odziv od ispod milisekunde te vrlo dobru stopu osvježavanja panela od 240 Hz. Pri tome su podržani AMD FreeSync Premium te je model kompatibilan s G-Syncom. Za igrače je tu i posebno sučelje On-Screen Display za detaljnije  OnScreen Control za jednostavno prilagođavanje postavki u igrama.

Ovaj model donosi i zaštitu od štetnog plavog svjetla te niz značajki OLED Care za zaštitu svog OLED panela. U igrama nudi i opcije virtualnog ciljnika, brojača FPS-a i opciju Black Stabilizer za bolju vidljivost u tamnim scenama. LG 27GX704A-B stiže s dva HDMI 2.1, DipslayPort 1.4 te dva USB A konektora, a ističe se i 4-polni izlaz za slušalice koji omogućuje spajanje DTS:X slušalica. Ukupno se radi o bogato opremljenom OLED monitoru kojemu možda nedostaju značajke poput KVM prekidača ili DisplayPort 2.1 konektora, no puno je važnije da se s cijenom spušta ispod granice od 500 eura.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi