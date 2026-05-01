LG 27GX704A-B je novi OLED monitor koji donosi sve prednosti te tehnologije i nudi nešto nižu cijenu

Krenula je utrka i u OLED monitorima nešto niže cijene, a LG je u tom segmentu ponudio 27GX704A-B koji donosi treću generaciju WOLED panela, 1440p rezoluciju i stopu osvježavanja od 240 Hz uz podršku za FreeSync i G-Sync

SPECIFIKACIJE – LG UltraGear 27GX704A-B Ekran 27'' (2560 x 1440) / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje OLED Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 275 cd/m2 Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3,5 mm, 2 x USB A,

USB B

I dok je za svoje flagship modele LG ponudio Tandem OLED tehnologiju, a drugi proizvođači se oslanjaju na QD-OLED, s modelom 27GX704A-B, korejski je proizvođač ponudio treću generaciju WOLED panela koji koristi MLA+ tehnologiju, atraktivne gaming značajke i poneku uštedu kako bi cijena bila nešto niža i približila OLED široj publici. Monitor je prisutan na domaćim stranicama proizvođača, pa iako nije još šire zastupljen u poznatijim trgovinama, moguće ga je nabaviti po cijeni od 457 eura.

LG 27GX704A-B moguće je koristiti i u pivot načinu rada

LG 27GX704A-B donosi dizajn koji je već prepoznatljiv za UltraGear seriju. Uređaj stoji na tankoj metalnoj bazi i ima relativno širok stalak. Rubovi oko ekrana su prilično tanki, a takav je i ukupni profil monitora. Ističe se ergonomskim mogućnostima te se može podešavati po visini, zakretati, namještati nagib naprijed-natrag te staviti u pivot položaj. Nema svjetlećih elemenata ili nekih drugih dodataka koji bi naglasili gaming namjenu.

LG 27GX704A-B se oslanja na MLA+ tehnologiju, koje se sjećamo i iz LG televizora prije nego su prešli na Tandem OLED modele. I dalje se radi o monitoru koji omogućuje savršen prikaz crne, ogromni kontrast te dolazi s DisplayHDR True Black 400 certifikatom, pa je svjetlina u HDR prikazu iznad 400 cd/m2, dok je tipična svjetlina oko 275 cd/m2. Monitor pokriva i 98,5% DCI-P3 spektra boja, pa su njegove temeljne karakteristike vrlo atraktivne.

Kako se radi o gaming modelu, u tom dijelu ovaj 27'' monitor rezolucije 2560 x 1440 piksela donosi izuzetno brz odziv od ispod milisekunde te vrlo dobru stopu osvježavanja panela od 240 Hz. Pri tome su podržani AMD FreeSync Premium te je model kompatibilan s G-Syncom. Za igrače je tu i posebno sučelje On-Screen Display za detaljnije OnScreen Control za jednostavno prilagođavanje postavki u igrama.

Ovaj model donosi i zaštitu od štetnog plavog svjetla te niz značajki OLED Care za zaštitu svog OLED panela. U igrama nudi i opcije virtualnog ciljnika, brojača FPS-a i opciju Black Stabilizer za bolju vidljivost u tamnim scenama. LG 27GX704A-B stiže s dva HDMI 2.1, DipslayPort 1.4 te dva USB A konektora, a ističe se i 4-polni izlaz za slušalice koji omogućuje spajanje DTS:X slušalica. Ukupno se radi o bogato opremljenom OLED monitoru kojemu možda nedostaju značajke poput KVM prekidača ili DisplayPort 2.1 konektora, no puno je važnije da se s cijenom spušta ispod granice od 500 eura.