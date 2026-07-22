LG-jevi monitori korisnicima Windowsa prikazuju oglase

Nakon spajanja pojedinih LG-jevih monitora na računalo s Windowsima 11, automatski se instalira LG-jeva aplikacija, a korisnicima se potom prikazuju oglasi za McAfee i druge programe

Korisnici pojedinih LG-jevih monitora posljednjih se dana žale da im se nakon spajanja uređaja na računalo s Windowsima automatski instalira aplikacija LG Monitor App Installer, nakon čega se na zaslonu počinju prikazivati skočni oglasi za antivirusni program McAfee i druge LG-jeve aplikacije.

Na problem je upozorio youtuber Gamers Nexus, koji je pokazao da se nakon prvog povezivanja LG UltraGear monitora s računalom koje koristi Windows 11 putem servisa Windows Update automatski preuzimaju LG-jevi upravljački programi i spomenuta aplikacija, bez prethodnog traženja dopuštenja ili prikazivanja obavijesti korisniku.

Prema njegovom testiranju, skočni oglasi za McAfee i LG-jeve aplikacije pojavili su se pri čak 31 od 32 pokretanja računala. Oglasi se prikazuju u donjem desnom kutu radne površine te su poprilično nametljivi.

Ono što je posebno zanimljivo je to da LG Monitor App Installer ne služi za upravljanje monitorom, već korisnike prvenstveno usmjerava na druge LG-jeve aplikacije i McAfeejev antivirusni softver.

Problem je i da aplikacija, ako je za vjerovati podacima iz Microsoft Storea, traži dopuštenje za korištenje svih sistemskih resursa i pristup internetskoj vezi. U LG-jevim pravilima privatnosti također se navodi da može automatski prikupljati podatke o uređaju, aktivnosti na internetu i geolokaciji, iako se na računalo instalira bez izričitog pristanka korisnika.

LG Monitor App Installer Foto: LG

No, korisnici su u međuvremenu pronašli nekoliko načina za sprječavanje automatske instalacije. Na Pro inačicama Windowsa 11 moguće ju je onemogućiti putem Group Policyja, dok korisnici Windowsa 11 Home mogu isključiti opciju automatskog preuzimanja aplikacija proizvođača i prilagođenih ikona u naprednim postavkama sustava.