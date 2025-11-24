LG UltraFine 32U990A je profesionalni 6K monitor s IPS Black panelom i cijenom iznad 2000 eura

Iznimno visoka rezolucija omogućuje gustoću piksela od 224 PPI na dijagonali od 32'', a osim toga ovaj IPS Black monitor ima visoku svjetlinu, HDR podršku, bogatu opremu koja uključuje dva Thunderbolt 5 konektora te pokriva 99,5% Adobe RGB spektra

Bug.hr ponedjeljak, 24. studenog 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – LG UltraFine 32U990A
Ekran 31.5'' (6.144 x 3.456) / 60 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  IPS Black / Edge
Kontrast/Svjetlina 2000:1/ 450 cd/m2
Vrijeme odziva  5 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, 2 x Thunderbolt 5, 3  x USB C,
 3,5 mm

Dizajnom i mogućnostima LG UltraFine 32U990A daje naslutiti da osim PC tržišta cilja i na Mac korisnike budući da visoka 6K rezolucija i gustoća piksela zadovoljavaju standarde Retina ekrana. Osim rezolucijom, ovaj se monitor hvali bogatim setom konekcija, atraktivnim dizajnom i ergonomijom, a oslanja se na IPS Black panel koji ima viši kontrast u odnosu na standardne IPS monitore.

LG UltraFine 32U990A među ostalim omogućuje i pivot način rada
Ako izuzmemo vrlo širok stalak koji s metalnom bazom čini slovo L, dizajn je dosta odmjeren i ističe se po tankim rubovima oko ekrana, vrlo tankom profilu i čistoj stražnjoj strani na kojoj se uz LG logo nalaze svi konektori. U tom segmentu osim HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1, LG donosi dva Thunderbolt 5 priključka (jedan ima 90 W), tri USB C i 3,5 mm audio konektor. Jedna od ideja je spajanje dva ovakva uređaja u daisy chain što bi bio ultimativni radni setup za neke od kreativaca kojima je ovaj uređaj namijenjen. Monitor omogućuje i naprednu ergonomiju i zglob između stalka i monitora omogućuje podešavanje po visini, nagib i postavljanje u pivot način.

Monitor ima 6K rezoluciju, IPS Black panel s nešto višim kontrastom, visoku svjetlinu, HDR podršku i pokriva 99,5% Adobe RGB i 98% DCI-P3 spektra
Monitor ima 6K rezoluciju, IPS Black panel s nešto višim kontrastom, visoku svjetlinu, HDR podršku i pokriva 99,5% Adobe RGB i 98% DCI-P3 spektra

Osnovica LG UltraFine 32U990A monitora je IPS Black panel koji ima dvostruko veći kontrast u odnosu na standardne IPS modele i time se približava VA panelima, zadržavajući prednosti IPS-a poput odlične vidljivosti iz kutova i preciznog prikaza boja. Ovdje je ipak prava zvijezda gigantska rezolucija od 6144 x 3456 piksela i u promo materijalima usmjerena prema kreativnim profesionalcima. Osim što pokriva 99,5% Adobe RGB i 98% DCI-P3 spektra, ovaj 10 bitni monitor stiže s VESA DisplayHDR 600 certifikatom i posebnim Studio načinom koji omogućuje tri kalibrirana preseta za Mac korisnike. LG UltraFine 32U990A ima i visoku svjetlinu od 450 cd/m2, a moguća je zamjerka na stopu osvježavanja panela od 60 Hz.

Tanak i elegantan iz svih kutova
Tanak i elegantan iz svih kutova

Uz HDR podršku, monitor stiže i s KVM prekidačem, pa možete lako upravljati s više izvora jednom periferijom te postaviti sliku do slike ili sliku u slici. Monitor ima i dva stereo zvučnika snage po 5 W. Ovaj monitor još nije šire dostupan na domaćem tržištu, ali ga pojedine web trgovine imaju po cijeni od 2170 eura.



