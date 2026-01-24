LG UltraGear 32G600A-B je zakrivljeni VA gaming monitor dijagonale 32'' i 180 Hz za ispod 300 eura

Ideja ovog modela je ponuditi relativno veliki ekran i osnovne gaming značajke poput stope osvježavanja panela od 180 Hz za što manji iznos i u tom je omjeru LG isporučio vrlo zanimljiv model

SPECIFIKACIJE – LG UltraGear 32G600A-B Ekran 32'' (2560 x 1440) / 180 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA / Edge LED Kontrast/Svjetlina 3000:1/ 300 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4. 3,5 mm

Velika konkurencija vlada u području pristupačnijih gaming monitora gdje gotovo unisono modeli nude VA tehnologiju panela, 1440p rezoluciju, visoku stopu osvježavanja panela i zakrivljeni oblik. LG je u toj ulaznoj cjenovnoj kategoriji ponudio veliku dijagonalu od 32'' s podrškom za sve gaming tehnologije i cijenu koja je oko 260 eura na našem tržištu, čime je ovaj model vrlo konkurentan s konkurentima.

Monitor neće zauzeti previše mjesta na radnom stolu i omogućuje ergonomska podešenja poput zakretanja, namještanja po visini i nagibu

Vizualno se LG UltraGear 32G600A-B uklapa u postavke gaming modela iz UltraGear brenda. Stoji na peterokutnoj metalnoj bazi zaobljenih rubova i ima širok stalak s rupom za kvalitetnije upravljanje kablovima. Radi se o modelu s blagim faktorom zakrivljenosti od 1000R i s ujednačenom crnom bojom. Kao i većina modernih monitora ima tanke rubove oko tri strane ekrana, dok su očekivano konektori smješteni straga gdje nema dodatnih svjetlećih elemenata. Monitor ima dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 te 3,5 mm audio konektor. Omogućeno je podešavanje monitora po visini, zakretanje lijevo desno i nagib naprijed- natrag.

LG UltraGear 32G600A-B spaja 32'' dijagonalu s 1440p rezolucijom i 180 Hz stopom osvježavanja panela. VA panel ima viši kontrast u odnosu na IPS, svjetlinu od 300 cd/m2 i podršku za HDR prikaz

LG UltraGear 32G600A-B ima klasični omjer stranica 16:9 i na 32'' dijagonali nudi rezoluciju od 2560 x 1440 piksela što je dovoljno za igranje, a možda ipak preslabo za ozbiljniji kreativni rad. Osim brzog odziva od 1 milisekunde, LG je ponudio stopu osvježavanja panela od 180 Hz. Monitor inače pokriva 99% sRGB spektra i podržava HDR10 prikaz, iako je upitno koliko će to doći do izražaja uz svjetlinu od 300 cd/m2. Podržan je AMD Free Sync Premium i kompatibilnost s Nvidia G-Sync te Adaptive Sync tehnologijama, pa su pokriveni igrači iz oba tabora, kao i vlasnici konzola.

LG dodatno nudi Dynamic Action Sync tehnologiju za smanjenje ulaznog kašnjenja, Black Stabilizer za poboljšani prikaz u tamnim scenama, ciljnik i druge klasične funkcionalnosti gaming monitora. Opremljen je i stereo zvučnicima snage po 5 W. Ukupno se radi o zanimljivom modelu koji će na velikoj dijagonali ponuditi za grafičke kartice ne prezahtjevnu rezoluciju i spojiti je s VA panelom te 180 Hz stopom osvježavanja panela. Definitivni plus je cijena i podrška za HDR prikaz, dok će zakrivljenost sakriti boljku VA panela u nešto slabijim kutovima gledanja.