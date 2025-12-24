LG UltraGear 37G800A-B novi je zakrivljeni 4K gaming monitor s VA panelom i 165 Hz i HDR podrškom

SPECIFIKACIJE – LG UltraGear 37G800A-B Ekran 37'' (3840 x 2160) / 165 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA / Edge LED Kontrast/Svjetlina 4000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4., USB C, 2 x USB A, 3,5 mm

LG je pred kraj godine predstavio novi gaming monitor iz svoje UltraGear serije, a radi se o modelu G8, točnije 37G800A-B. Ono što je zanimljivo kod novog modela je izgled koji odražava visoku klasu, no i odluka da se umjesto OLED tehnologije za prikaz odabere VA panel. Uz to, radi se o vrlo dobro opremljenom zakrivljenom monitoru s visokom 4K rezolucijom i ne baš čestom dijagonalom od 37''. Ovaj novi monitor predstavljen je i na domaćim stranicama proizvođača, no u trenutku pisanja teksta nije bio dostupan u domaćim trgovinama, a očekivana cijena za ovaj model je 750 eura.

LG UltraGear 37G800A-B stiže sa zakrivljenim ekranom od 1000R

U tom cjenovnom rangu već obitavaju i neki OLED monitori, no ne s tako velikom dijagonalom i 4K rezolucijom. Monitor ima metalnu bazu i široki stalak s kojim čini slovo L. Stalak ima rubu za provođenje kablova, a cijeli je uređaj izveden u mat crnoj boji. S prednje strane prati tzv. bezrubi dizajn gdje su tri strane oko panela s vrlo tankim okvirom. Radi se o monitoru sa stupnjem zakrivljenja od 1000R. Straga se nalazi svjetleća LED traka, a monitor pruža i pristojne ergonomske mogućnosti u vidu podešavanja nagiba od -9° ~ 13°, pomicanje po visini i zakretanje.

Monitor ima 4K rezoluciju na dijagonali od 37'' uz VA panel i 165 Hz, ali i visoku svjetlinu, HDR podršku i pokriva 95% DCI-P3 spektra

LG UltraGear 37G800A-B oslanja se na VA panel koji dolazi sa znatno višim kontrastom u odnosu na IPS, a osim toga je LG ponudio visku svjetlinu od 400 cd/m2 koja se još penje u podržanom HDR načinu, pa je tu i VESA DisplayHDR 600 certifikat. Osim toga, moniotr pokriva 95% DCI-P3 spektra, pa uz 4K rezoluciju može poslužiti i za druge namjene izuzev igranja. A za same igrače nudi visoku stopu osvježavanja panela od 165 Hz, brzi odziv i podršku za AMD FreeSync Premium Pro te VESA Adaptive Sync. Od dodatnih gaming opcija za smanjenje ulaznog kašnjenja ima tehnologiju Dynamic Action Sync, Black Stabilizer za poboljšanje prikaza crne odnosno detalja u tamnim scenama i pomoć u vidu ciljnika.

U vremenu ultraširokih dijagonala i popularnosti 21:9 ili 16:10 omjera, LG UltraGear 37G800A-B se odlučio za klasični 16:9. Ovaj veliki i ljepuškasti model dolazi sa stereo zvučnicima snage po 5 W, a od konektora ima dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te USB C za video konekcije. Osim toga ima dodatna dva USB-a te 3,5 mm audio konektor. Ukupno se radi o zanimljivom velikom monitoru koji svojim specifikacijama nadmašuje ono što smo navikli od VA uređaja i nudi dosta igračima, ali i za druge potencijalne namjene.