LG UltraWide 29U511A-B donosi 21:9 ultraširoko iskustvo za 230 eura uz IPS panel i 100 Hz

Iako dijagonala od 29'' nije među većima u svijetu monitora, LG već dugi niz godina nudi IPS monitore ove veličine uz 21:9 omjer stranica. Ovaj ultraširoki model uz to ima 100 Hz te podršku za FreeSync

SPECIFIKACIJE –LG UltraWide 29U511A-B Ekran 29'' (2.560 x 1.080) / 100 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS /Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 250 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm

Više od deset godina na tržištu LG predstavlja 21:9 monitore dijagonale 29'', a najnovija iteracija ovog očito uspješnog ultraširokog koncepta je LG UltraWide 29U511A-B koji na našem tržištu ima cijenu već od 223 eura. U sklopu ovog paketa dobit ćete IPS monitor koji prije svega nudi nisku cijenu, ali i vrlo dobar prikaz boja, solidan refresh rate i zanimljiva je opcija za produktivnost koja će omogućiti rad s više prozora i neće zauzeti previše mjesta na stolu pri tome.

LG UltraWide 29U511A-B ima elegantan dizajn koji neće zauzeti previše mjesta na stolu, a uz to ima i vrlo tanke rubove oko panela

Monitor stoji na pravokutnoj elegantnoj metalnoj bazi koja zajedno s ovalnim stalkom čini slovo l. Kod dizajna treba još istaknuti ultratanke rubove oko tri strane panela koji dodatno odaju dojam većeg ekrana. S donje strane je nešto deblji rub s LG logom. Ovaj monitor nema pretjerane ergonomske značajke i moguć je samo nagib naprijed natrag, a malo iznenađuje nedostatak podešavanja po visini i zakretanja. Unatoč tome, monitor ima privlačan dizajn, a glavna odlika je omjer stranica 21:9.

LG UltraWide 29U511A-B je model s IPS panelom i rezolucijom od 2560 x 1080 piksela i omogućuje podjelu ekrana na tri ravnomjerna prozora, pri čemu će ugodnije biti podjela na dva jednaka prozora.

U svakom slučaju, aplikacija LG Switch omogućuje razne varijante s ekranom podijeljenim na čak šest posloženih prozora. Također su podržane opcije slika kraj slike i slika u slici za korištenje više izvora odjednom. LG je ciljao na korisnike koji trebaju optimalnu produktivnost s ovim modelom, a uz to monitor ima standardni kontrast za IPS tehnologiju, svjetlinu od 250 cd/m2 koja u HDR načinu ide do 400 cd/m2.

Monitor ima 29'' IPS panel, 100 Hz, svjetlinu od 250 cd/m2 i uz pokrivanje 99% sRGB spektra

Monitor ima VESA DisplayHDR 400 certifikat te podržava HDR10 prikaz. Ovaj IPS panel ima dobar prikaz boja s pokrivanjem 99% sRGB spektra. Monitor nudi i poseban način rada za čitanje s prilagođenom temperaturom boje i osvjetljenjem za manji umor. Istovremeno nisu zanemareni ni igrači, pa uz brzi odziv i 100 Hz stopu osvježavanja panela, monitor podržava i AMD FreeSync. Iako mu to nije primarna namjena, omogućeno je vrlo ugodno igranje.

Recept LG UltraWide 29U511A-B modela je ponuditi vrlo solidan IPS monitor sa značajkama za produktivnost u pristupačnom cjenovnom rangu i upravo to LG ostvaruje sa svojim miksom značajki. Neke stvari nedostaju, pa je tako i set konektora prilično rudimentaran s po jednim HDMI, DisplayPort i 3,5 mm audio priključkom.