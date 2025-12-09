LG UltraWide 34U511A-B igra na kartu ultraširoke dijagonale s kojom spaja IPS panel i 100 Hz

Očita namjena UltraWide 34U511A-B modela je ponuditi što više prostora za rad na ultraširokoj 34'' dijagonali s omjerom stranica 21:9. I dok su cijena i mogućnosti konkurentni, rezolucija bi mogla biti i viša

Bug.hr utorak, 9. prosinca 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – LG  UltraWide 34U511A-B
Ekran 34'' (2.560 x 1.080) / 100 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS /  Egde LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2
Vrijeme odziva 5 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, 3,5 mm

LG  UltraWide 34U511A-B svojom veličinom, ultraširokom dijagonalom i dizajnom jasno upućuje da se radi o poslovnom monitoru koji kao glavnu prednost donosi 21:9 format s više prostora za bolju produktivnost, pa možete ugodno staviti dva ili tri prozora jedan do drugoga kako bi ubrzali svoje poslovne procese. Ovaj monitor na domaćem tržištu ima cijenu od 334,90 eura. Za taj iznos dobivate IPS model, ali i skromnu rezoluciju za ovu veličinu dijagonale.

Tanak monitor s pravokutnim stalkom neće zauzeti previše mjesta na radnom stolu, a minimalističkim dizajnom lako će se uklopiti u uredski interijer
Dizajnom će se ovaj model lako uklopiti u bilo koje poslovno okruženje s tankom crnom pravokutnom bazom, i robusnim stalkom iste boje. Monitor ima tanki profil, a s prednje strane slijedi diktat prevladavajućih tankih rubova oko panela, osim s donje strane gdje je nešto deblji okvir s LG logom. Kako bi cijena ostala što niža, LG je štedio na ergonomskim mogućnostima, pa je od podešenja omogućeno tek naginjanje naprijed- natrag. Nešto je skromnija ponuda i konektora koji su svi smješteni straga. Možemo pronaći HDMI, DisplayPort 1.4 te 3,5 mm audio konektor, a LG nije uvrstio USB u svoju ponudu.

LG UltraWide 34U511A-B oslanja se na IPS panel sa 100 Hz, visoke svjetline od 400 cd/m2 i HDR prikaz, preciznu reprodukciju boja, no i nešto nižu rezoluciju od 2560 x 1080 piksela
Dio odgovora vezanih uz potencijalna pitanja oko konektora krije se u rezoluciji panela. Tako LG  UltraWide 34U511A-B ima IPS panel dijagonale 34'' i rezolucije 2560 x 1080 točaka, što je sasvim dovoljno za uredsku namjenu, no ne i za kreativne profesionalce. Monitor stiže sa stopom osvježavanja panela od 100 Hz, no nema podršku za FreeSync i G-Snyc. Igrači nisu ipak zanemareni, pa LG nudi Motion Blur Reduction koji uz brigu o izostanku trganja slike i zamućenja smanjuje brzinu odziva na 1 milisekundu. Gamerima je na raspolaganju i virtualni ciljnik.

Ipak, igrači nisu primarna publika ovog modela, pa je puno važnija LG Switch aplikacija koja može funkcionalno podijeliti zaslon do u šest dijelova. Monitor se također može pohvaliti svjetlinom od 400 cd/m2 za čim dolazi i VESA Display HDR 400 certifikat, no HDR bi mogao patiti zahvaljujući mani IPS panela u vidu skromnog kontrasta. Zato IPS ima odlične kutove gledanja i ovaj model pokriva 99% DCI-P3 i sRGB spektra te dolazi s tvornički kalibriranim bojama.

 



