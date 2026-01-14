LG UltraWide 34U650A-B je zakrivljeni ultraširoki monitor za produktivnost s IPS panelom i 100 Hz

UltraWide serija usmjerena je na poslovne korisnike koji trebaju podijeliti ekran u više aktivnih prozora ili zbog drugog razloga trebaju veću radnu površinu. S modelom U650A LG je spojio 1440p rezoluciju, IPS panel i 100 Hz refresh rate, a dolazi i s USB C konektorom

Bug.hr srijeda, 14. siječnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – LG  UltraWide 34U650A-B
Ekran 34'' (3440 x 1440) / 100 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  IPS /  Egde LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 300 cd/m2
Vrijeme odziva  5 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB C, 3,5 mm

LG ima bogatu ponudu u UltraWide serijama monitora koja kreće već od 29'', a među njihovim IPS modelima svoje mjesto našao je i novi LG  UltraWide 34U650A-B. Ovaj monitor dijeli neke karakteristike drugih UltraWide modela poput 21:9 omjera stranica, usmjerenja na poslovne korisnike s fokusom na produktivnost i dodaje neke rjeđe značajke poput nešto više stope osvježavanja od 100 Hz, kao i dodatak USB C konektora koji isporučuje 96 W.

LG UltraWide 34U650A-B omogućuje zakretanje do 30 stupnjeva
Elegantan monitor tamno-sive boje blago je zakrivljen s faktorom 3800R, stoji na pravokutnom tankom metalnom stalku i vizualno će se lako uklopiti u većinu radnih i kućnih okruženja. Plastično kućište straga ima LG logo, a od naprijed se s tri strane nalazi vrlo tanak rub oko panela. Ergonomski je LG omogućio podešenje po visini od 150 mm, zakretanje za 30 stupnjeva te nagib naprijed-natrag.

LG  UltraWide 34U650A-B dolazi s IPS panelom rezolucije 3440 x 1440 piksela i osim uobičajeno kvalitetnog prikaza boja i širokih kutova gledanja, ima nešto slabiji kontrast u odnosu na VA i puno slabiji u odnosu na OLED tehnologiju. Uz svjetlinu od 300 cd/m2 i tvornički kalibriranu boju dolazi s pokrivanjem 99% sRGB spektra boja te podržava HDR10.

Monitor stiže s IPS panelom rezolucije 3440 x 1440 piksela, 100 Hz i svjetline od 300 cd/m2, a pokriva i 99% sRGB spektra
Ideja monitora je podijeliti na različite načine ekran na više aktivnih prozora, što je najlakše uz aplikaciju LG Switch koja može to učiniti na do šest dijelova. Podržani su i slika pored slike te slika u slici za više ulaznih izvora. Monitor ima i stopu osvježavanja od 100 Hz te odziv od 5 milisekundi, no nisu podržani AMD FreeSync niti druge slične tehnologije. Zato ima tehnologije poput načina rada za čitanje i Flicker Safe koje bi trebale brinuti za oči u dugim radnim seansama.

Od konektora je LG ponudi dva HDMI, DisplayPort 1.4 te USB C koji ima i power delivery, a tu je i 3,5 mm audio priključak. Monitor stiže i sa stereo zvučnicima snage po 7 W, pa je dobra opcija za uživanje u multimedijskim sadržajima. Cijena ovog modela na našem je tržištu 424 eura.



