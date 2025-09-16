MSI MPG 272URX je 27-inčni QD-OLED gaming monitor s 240 Hz i bogatom opremom

Visoka cijena je i dalje najveća prepreka za šire prihvaćanje OLED gaming modela. Ako više od 1000 eura za monitor nije izazov, tehnološki se radi o naprednom modelu s QD-OLED panelom, 240 Hz i bogatim ergonomskim mogućnostima te opremljenosti

Bug.hr utorak, 16. rujna 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – MSI MPG 272URX
Ekran 27'' (3840 x 2160) / 240 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  QD-OLED
Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 250 cd/m2 (1000 cd/m2 peak)
Vrijeme odziva  0,03 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1a, USB-C,
 3,5 mm audio, 2 x USB A, 1 x USB B

Impresivan je popis specifikacija, mogućnosti i certifikata s kojima dolazi MSI MPG 272URX gaming monitor, no isto tako je prilično visoka i njegova cijena. I dok se ovaj QD-OLED gamer može na Amazonu nabaviti za malo ispod 1000 dolara kod nas je cijena iznad 1300 eura. Ovaj se monitor s tehnologijom i namjenom natječe sa Samsung Odyssey G8 G81SF modelom i još pokojim predstavnikom. Osim što cijena nije za svakoga, s tehničke strane radi se o vrlo impresivnom igračem hardveru.

Tanak OLED panel nadograđen je agresivnijim izgledom kućišta s naprednom ergonomijom i pokojim RGB detaljem
Monitor ima relativno široku metalnu bazu oštrih linija i kao i široki stalak dolazi u crnoj boji. Sam panel je vrlo tanak, a plastično kućište straga ukrašeno je RGB elementima i logom proizvođača. MSI je ugradio i sloj grafena za bolje hlađenje. Sprijeda su oko tri strane iznimno tanki rubovi, dok je na donjem nešto debljem rubu natpis MSI. Izbornikom monitora upravlja se s joystickom koji se nalazi na srednjem dijelu ispod ekrana. Treba istaknuti i ergonomske mogućnosti koje uključuju podešavanje po visini, zakretanje lijevo-desno, naginjanje naprijed natrag (-5° ~ 20°) i pivot opciju.

MSI MPG 272URX ima impresivan popis specifikacija, a ističe se QD-OLED panelom 4K rezolucije, brzim odzivom i 240 Hz refresh rateom
MSI MPG 272URX stiže s četvrtom generacijom QD-OLED tehnologije u panelu koji isporučuje Samsung. Monitor prikazuje gotovo savršenu crnu, ima ogroman kontrast i svjetlinu od 400 cd/m2 u HDR načinu zbog čega i ima DisplayHDR True Black 400 ceritifikat, a vršna svjetlina dostiže i preko 1000 cd/m2. Ovaj monitor na 27'' dijagonali ima visoku 4K rezoluciju, a uz to pokriva 99% DCI-P3 te 100% sRGB spektra, pa bi mogao biti atraktivan i publici izvan gaminga. A, za igrače je tu brzi odziv od ispod 1 milisekunde, stopa osvježavanja panela od 240 Hz te podrška za AMD FreeSync, Nvidia G-Sync te VRR i ALLM za bolji doživljaj igrača na konzolama.

Kada smo već kod te podrške treba izdvojiti i opremljenost. MSI MPG 272URX ima dva HDMI 2.1, DisplayPort 2.1a te USB C od video konektora, dok su tu još dva USB A, USB B i 3,5 mm audio priključak. Osim putem OSD izbornika, svim postavkama se može upravljati putem Gaming Intelligence aplikacije. Monitor omogućuje i manju 24,5'' veličinu za natjecateljske igrače. Da bi se smanjila mogućnost burn-ina, MSI je ugradio OLED Care 2.0, odnosno set tehnologija poput pomaka piksela, detekcije statičnog ekrana i taskbara i podešavanja svjetline.  

 



