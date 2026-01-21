MSI MPG 341CQR X36 spaja OLED panel, ultraširoku dijagonalu i visoku stopu osvježavanja od 360 Hz

SPECIFIKACIJE – MSI MPG 341CQR X36 Ekran 34'' (3440 x 1440) / 360 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 300 cd/m2 (1300 cd/m2 HDR) Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1a, USB-C,

3,5 mm audio, 2 x USB A, USB B

MSI je svojoj ogromnoj kolekciji raznolikih monitora dodao vrlo zanimljiv primjerak 34'' ultraširokog modela koji stiže s rezolucijom 1440p i novom, petom generacijom QD-OLED panela sa zamjetnim poboljšanjima. Kako je fokus na igrače, taj dio je MSI pokrio vrlo brzim odzivom i visokom stopom osvježavanja panela.

Uz tanki zakrivljeni panel, treba spomenuti novi stalak koji će na stolu zauzeti manje mjesta

Veliki 34'' monitor stoji na tankoj metalnoj ne preširokoj bazi i ima vrlo robustan stalak, oboje u crnoj sjajnoj izvedbi. U prošloj generaciji ovog modela monitor je imao stalak u obliku slova V i zauzimao je više prostora na stolu, pa bi sada igrači mogli biti zadovoljniji u tom pogledu. Na to se nadovezuje i napredna ergonomija, pa se monitor može podešavati po visini, zakretati i omogućeno je namještanje nagiba. Jedna od glavnih karakteristika dizajna je blaga zakrivljenost s faktorom 1800R, a vizualno iskaču vrlo tanki okviri oko panela od samo 1 mm, dok je donja strana sad već standardno nešto deblja. Ispod te donje strane nalazi se i joystick za upravljanje OSD izbornikom.

MSI koristi Samsungovu tehnologiju QD-OLED panela i to petu generaciju V-Stripe koja s novim RRGB Stripe rasporedom podpiksela rješava jednu od boljki QD-OLED tehnologije u vidu jasnoće teksta. Uz to, dodana je tehnologija DarkArmor koja smanjuje odsjaj i uklanja izboj magente u uvjetima direktnog izvora vanjskog svjetla usmjerenog na panel. Monitor ima dijagonalu od 34'' i 21:9 usmjerenje uz rezoluciju od 3440 x 1440 točaka. Nova generacija QD-OLED panela ima visoku svjetlinu koja doseže 1300 cd/m2 u HDR načinu, a stiže i s VESA DisplayHDR True Black 500 certifikatom. Monitor pokriva 99% DCI-P3 i 98% Adobe RGB spektra boja i ima tvorničku kalibraciju, pa može poslužiti i za druge svrhe izvan gaminga.

Nova generacija QD-OLED panela nudi visoku svjetlinu, napredan prikaz boja, a uz to stiže i brz odziv te stopa osvježavanja od 360 Hz

Istovremeno, za svoju primarnu namjenu donosi izuzetno brzi odziv od ispod milisekunde i stopu osvježavanja panela od 360 Hz. Moguće je s grafičkim karticama oba tabora koristiti VRR, a opremljen je i SLMB tehnologijom, kao i nizom gaming mogućnosti poput AI nišana, AI Vision koji pomaže vidljivosti u tamnim scenama, mogućnosti promjene veličine ekrana i nizom drugih.

Uz stereo zvučnike snage 3 W, stiže s bogatim setom konektora od dva HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 i USB C s power delivery opcijom. Tu su još dva USB A, USB B i 3,5 mm audio konektor. Velik dio svoji marketinških materijala MSI je potrošio opisujući tehnologije zaštite OLED ekrana, pa uz hlađenje ima pomicanje piksela, osvježavanje piksela nakon četiri sata rada, detekciju statičkog ekrana , logotipova i još nekoliko opcija. Ono što se korisnicima vjerojatno neće svidjeti je cijena koja će ići preko 1000 eura, a dok očekujemo dolazak ovog novog modela za 2026. godinu, njegov prethodnik sa starijim OLED panelom i 240 Hz ima cijenu na našem tržištu oko 950 eura.