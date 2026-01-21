MSI MPG 341CQR X36 spaja OLED panel, ultraširoku dijagonalu i visoku stopu osvježavanja od 360 Hz

Nastavlja se poplava novih OLED monitora, aMSI donosi ultraširoku 34'' dijagonalu s blagim zakrivljenjem, QD-OLED panel s visokom stopom osvježavanja od 360 Hz

Bug.hr srijeda, 21. siječnja 2026. u 11:00
SPECIFIKACIJE – MSI MPG 341CQR X36
Ekran 34'' (3440 x 1440) / 360 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  QD-OLED
Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 300 cd/m2 (1300 cd/m2 HDR)
Vrijeme odziva  0,03 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1a, USB-C,
3,5 mm audio, 2 x USB A, USB B

MSI je svojoj ogromnoj kolekciji raznolikih monitora dodao vrlo zanimljiv primjerak 34'' ultraširokog modela koji stiže s rezolucijom 1440p i novom, petom generacijom QD-OLED panela sa zamjetnim poboljšanjima. Kako je fokus na igrače, taj dio je MSI pokrio vrlo brzim odzivom i visokom stopom osvježavanja panela.

Uz tanki zakrivljeni panel, treba spomenuti novi stalak koji će na stolu zauzeti manje mjesta
Uz tanki zakrivljeni panel, treba spomenuti novi stalak koji će na stolu zauzeti manje mjesta

Veliki 34'' monitor stoji na tankoj metalnoj ne preširokoj bazi i ima vrlo robustan stalak, oboje u crnoj sjajnoj izvedbi. U prošloj generaciji ovog modela monitor je imao stalak u obliku slova V i zauzimao je više prostora na stolu, pa bi sada igrači mogli biti zadovoljniji u tom pogledu. Na to se nadovezuje i napredna ergonomija, pa se monitor može podešavati po visini, zakretati i omogućeno je namještanje nagiba. Jedna od glavnih karakteristika dizajna je blaga zakrivljenost s faktorom 1800R, a vizualno iskaču vrlo tanki okviri oko panela od samo 1 mm, dok je donja strana sad već standardno nešto deblja. Ispod te donje strane nalazi se i joystick za upravljanje OSD izbornikom.

MSI koristi Samsungovu tehnologiju QD-OLED panela i to petu generaciju V-Stripe koja s novim RRGB Stripe rasporedom podpiksela rješava jednu od boljki QD-OLED tehnologije u vidu jasnoće teksta. Uz to, dodana je tehnologija DarkArmor koja smanjuje odsjaj i uklanja izboj magente u uvjetima direktnog izvora vanjskog svjetla usmjerenog na panel. Monitor ima dijagonalu od 34'' i 21:9 usmjerenje uz rezoluciju od 3440 x 1440 točaka. Nova generacija QD-OLED panela ima visoku svjetlinu koja doseže 1300 cd/m2 u HDR načinu, a stiže i s VESA DisplayHDR True Black 500 certifikatom. Monitor pokriva 99% DCI-P3 i 98% Adobe RGB spektra boja i ima tvorničku kalibraciju, pa može poslužiti i za druge svrhe izvan gaminga.

Nova generacija QD-OLED panela nudi visoku svjetlinu, napredan prikaz boja, a uz to stiže i brz odziv te stopa osvježavanja od 360 Hz
Nova generacija QD-OLED panela nudi visoku svjetlinu, napredan prikaz boja, a uz to stiže i brz odziv te stopa osvježavanja od 360 Hz

Istovremeno, za svoju primarnu namjenu donosi izuzetno brzi odziv od ispod milisekunde i stopu osvježavanja panela od 360 Hz. Moguće je s grafičkim karticama oba tabora koristiti VRR, a opremljen je i SLMB tehnologijom, kao i nizom gaming mogućnosti poput AI nišana, AI Vision koji pomaže vidljivosti u tamnim scenama, mogućnosti promjene veličine ekrana i nizom drugih.

Uz stereo zvučnike snage 3 W, stiže s bogatim setom konektora od dva HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 i USB C s power delivery opcijom. Tu su još dva USB A, USB B i 3,5 mm audio konektor. Velik dio svoji marketinških materijala MSI je potrošio opisujući tehnologije zaštite OLED ekrana, pa uz hlađenje ima pomicanje piksela, osvježavanje piksela nakon četiri sata rada, detekciju statičkog ekrana , logotipova i još nekoliko opcija. Ono što se korisnicima vjerojatno neće svidjeti je cijena koja će ići preko 1000 eura, a dok očekujemo dolazak ovog novog modela za 2026. godinu, njegov prethodnik sa starijim OLED panelom i 240 Hz ima cijenu na našem tržištu oko 950 eura.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi